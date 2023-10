Hamas hevder at minst 500 er drept etter et israelsk angrep mot sykehuset al-Ahli i Gaza city tirsdag kveld. Andre kilder hevder at tallet er mellom 200-300 døde.

Israel nekter for å stå bak angrepet, og hevder i stedet at det er den gruppen Palestinsk islamsk jihad (PIJ) som står bak. PIJ nekter også for å stå bak angrepet.

På sosiale medier kan man se videoer av en rakett som treffer det som angivelig skal være en av sykehusbygningene, som deretter blir omsvøpt i flammer.

Uverifiserte bilder og videoer viser også lik og brennende kropper som ligger strødd på bakken.



Morten Rostrup i Leger uten Grenser forteller at en av kirurgene deres sto og opererte da taket plutselig raste ned i operasjonssalen.

– Det vi har sett nå, er faktisk en massakre på uskyldige sivile, sier han til TV 2.

Vanskelige forhold

Rostrup trekker fram at mange sivile på Gazastripen har søkt tilflukt på sykehuset i håp om at det skal gi dem trygghet.

– Det vi har sett flere ganger, og som vi også har sett i kveld, er at sykehus angripes på denne måten. Det er rystende, sier legen.

Leger uten grenser har stanset alt av organisert arbeid på Gazastripen etter at Israel innførte blokaden som hindrer mat, vann og medisiner fra å komme inn i regionen.

Likevel er det flere palestinske leger som har fortsatt arbeidet under vanskelige forhold.

RYSTET: Morten Rostrup var med på å starte Leger uten grenser. Han ser nå forferdet på det som skjer på Gazastripen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Du kan se for deg at du tar hånd om pasienter, og at du selv er livredd for å bli drept fordi du er på det sykehuset, sier Rostrup.

Flere av sykehusene på Gazastripen er i ferd med å gå tomme for strøm, ettersom det ikke finnes noe mer drivstoff igjen, ifølge legen.

– Dette er bare et eksempel på at krigens regler er fullstendig kastet bort. De som er ansvarlige, må virkelig forstå hva de egentlig er med på, sier han.

GRUSOMME BILDER: Uverifiserte bilder fra angrepet florerer på sosiale medier. Foto: X (Twitter)

– En dødsfelle



Hilde Henriksen Waage, historieprofessor ved UiO og seniorforsker på Prio, omtaler angrepet som en krigsforbrytelse.

– Hvis disse opplysningene er riktig, så er det et brudd på alt hva vi har av folkerett og regler for krigføring, punktum, sier hun til TV 2.

Professoren uttalte dette til TV 2 før IDF gikk ut og hevdet at gruppen Islamsk jihad står bak.



BLIR FLYTTET: De skadede og døde blir fraktet til sykehuset Al-Shifa, som også ligger i Gaza city, ifølge AFP. Foto: Dawood NEMER / AFP

Den israelske hæren (IDF) har tidligere hevdet at Hamas gjemmer seg i sivile bygg, deriblant sykehus. Tirsdag kveld ble også en skole truffet av et israelsk angrep,

– Svaret vi kommer til å få fra Israel onsdag, er sikkert at de argumenterer med at Hamas gjemmer seg blant de skadde og syke, sier Waage.

MIDTØSTEN-EKSPERT: Professor ved UiO, Hilde Henriksen Waage. Foto: TV 2

I helgen ga dessuten Israel innbyggerne på Gazastripen et varsel om å evakuere sørover mot grensen til Egypt, noe mange har sett på som et frempek på en bakkeinvitasjon.

Waage mener at «tvangsforflytning» er et mer treffende ord enn «evakuering».

– De har visst at veldig mange ikke ville klare å evakuere. Dermed sitter man igjen i en dødsfelle, sier hun.

For tidlig å si

Camilla Guldahl Cooper er førsteamanuensis ved Forsvarets høyskole og en av Norges fremste eksperter på folkerett.

TRAGISK: Camilla Guldahl Cooper understreker at tirsdagens angrep på Gazastripen er tragisk. Foto: Forsvaret

Hun mener det er for tidlig å slå fast at angrepet bryter med folkeretten, selv om hun understreker at angrepet er forferdelig.

– Sykehus har særskilt beskyttelse. Spørsmålet her er om Israel har visst at det er et sykehus, eller om de har bombet det ved en feil. Det er for tidlig å si, sier hun til TV 2.

Førsteamanuensen ble også intervjuet av TV 2 før Israel gikk ut og nektet for angrepet.

Cooper trekker fram bombingen av Kunduz-sykehuset i Afghanistan som et eksempel. I 2015 ble det truffet av et amerikansk luftangrep ved en feil, og 42 mennesker mistet livet.

– Det kan skje både menneskelige og tekniske feil. Men at dette er en tragisk hendelse, det er det liten tvil om, sier førsteamanuensen om kveldens angrep.

Verdens beste våpen

Til tross for å være et relativt lite land, er Israel nummer 15 i verden når det kommer til pengebruk på forsvaret sitt, ifølge det svenske forskningsinstituttet Sipri.

Henriksen Waage tror dermed det er usannsynlig at Israel har truffet sykehuset ved et uhell, dersom det er de som står bak:

– De har tilgang til verdens beste våpen, utstyr og teknologi som de blant annet har fått fra USA. Israel vet sannsynligvis hva de har gjort, sier professoren.