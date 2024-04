– En krigsmaskin uten kontroll

Sju ansatte i World Central Kitchen ble mandag drept i et israelsk luftangrep i Gaza mens de leverte nødhjelp til palestinere.

– Bryter folkeretten systematisk

– Dette er et dypt sjokkerende angrep. Det viktige å få fram her er at Israel var informert om denne kolonnen. Israel viser gang på gang at de angriper uproporsjonalt, de skiller ikke mellom sivile og militære mål, de bryter folkeretten systematisk, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, til TV 2.

DREPT: WCK er ikke den eneste hjelpeorganisasjonen som har mistet ansatte i krigen på Gazastripen. Ifølge UNRWA er 174 av deres ansatte drept siden krigsutbruddet 7. oktober i fjor. Foto: Ahmed Zakot

Bilder tirsdag morgen viser likene av hjelpearbeiderne på al-Aqsa-sykehuset i Deir al-Balah.

Flere av dem hadde på seg verneutstyr med logoen til WCK, og bilen de kjørte hadde logoen tydelig på taket for å kunne bli identifisert av droner og fly.



– De har ikke kontroll

WCK er en svært profesjonell organisasjon som har arbeidet tett med det israelske forsvaret, IDF, for å kunne operere trygt med nødhjelpsarbeid på Gazastripen.

Hittil har mer enn 200 hjelpearbeidere blitt drept i denne krigen.

– Det er langt flere enn i alle andre kriger til sammen, sier Egeland.

RASER: Jan Egeland i Flykninghjelpen reagerer sterkt på angrepet der syv hjelpearbeidere ble drept. Arkivfoto. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Israelerne hevder de tar alle mulige forholdsregler for å unngå sivile tap og at de ikke vil ramme hjelpeorganisasjoner. Når så mange hjelpearbeidere likevel blir drept, er Egeland tydelig:

– Det virker ikke som de har kontroll på krigsmaskinen sin. Jeg kjenner godt til WCK og det er den organisasjonen som har koordinert mest med IDF, sier Egeland.

Det var tre biler i kolonnen som ble angrepet av et israelsk kampfly mens de kjørte nord på Gazastripen.

Det israelske militæret (IDF) opplyser at hendelsen skal granskes på høyeste nivå, og omtaler den som «en tragisk hendelse».

– WCK gjør viktig arbeid, og de var også tilstede i Israel etter 7. oktober-angrpet. De er frontlinjen av menneskelighet, sier talsperson for ISF, Daniel Hagari i en uttalelse.

I en uttalelse sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu at hjelpearbeiderne ble drept i et utilsiktet angrep av israelske styrker. Videre omtaler han det som «tragisk».



Internasjonalt ansatte

De drepte WCK-ansatte er tre briter, en australier, en fra Polen og en med dobbelt amerikansk og canadisk statsborgerskap. I tillegg ble en palestinsk sjåfør drept.



Egeland sier at både Flyktninghjelpen og andre nødhjelpsorganisasjoner nå ikke lenger vil bevege seg nord på Gazastripen. Det vil ytterligere forsterke hungersnøden der.

Kypriotiske myndigheter melder også at skip som skulle bringe rundt 240 tonn nødhjelp til Gaza har snudd.



SJØVEIEN: World Central Kitchen (WCK) har bygget sin egen molo på Gazastripen for å få i land nødhjelp til den palestinske befolkningen. Dette har krevet omfattende samarbeid med Israel. Foto: Israel Defense Forces/Handou

EUs utenrikssjef Josep Borrell fordømmer angrepet, og ber om at hendelsen etterforskes.



– Tross alle oppfordringer om å beskytte sivile og hjelpearbeidere, ser vi flere uskyldige ofre, sier Borrell i en uttalelse på X tirsdag.



På X skriver WCK-grunnlegger José Andrés at han er knust over nyheten.

– Jeg er knust og sørger med deres familier og venner og hele vår WCK-familie. Dette er mennesker – engler – som jeg har tjenestegjort sammen med i Ukraina, Gaza, Tyrkia, Marokko, Bahamas og Indonesia, uttaler Andrés.

USA «sjokkert»

En talskvinne for USAs nasjonale sikkerhetsråd, Adrienne Watson, sier USA er sjokkert og bekymret etter angrepet.

– Humanitære hjelpearbeidere må beskyttes når de leverer hjelp som det er så desperat behov for, og vi oppfordrer Israel til raskt å granske hva som har skjedd, skriver hun videre.

WCK ble stiftet i 2010 da Andrés, en spansk-amerikansk kokk og restauranteier, sendte kokker og mat til jordskjelvrammede Haiti.

Siden starten av krigen på Gazastripen har WCK levert ut over 42 millioner måltider.



Minst 32.845 palestinere er drept siden krigen i Gaza startet etter at Hamas angrep Israel og drepte nærmere 1200 israelere.