Sverige og Finland skal være enige om at Finland kan gå inn i Nato før Sverige, hvis Tyrkia fortsetter å holde opp det røde lyset.

Det skriver den finske storavisen Iltalehti tirsdag, og viser til anonyme utenriks- og sikkerhetskilder.

Tyrkia har blokkert Sveriges Nato-medlemskap ved å ikke formelt godkjenne det, og sier at de ikke vil gjøre det før Sverige innfrir en rekke tyrkiske krav. De har derimot åpnet for å godkjenne Finland uten Sverige.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson sier han fremdeles har håp om at Sverige og Finland skal bli medlemmer av Nato samtidig.

– Det vil også være en fordel for Nato, sa han på en pressekonferanse, ifølge Reuters.

FORSVAREKSPERT: Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner, forskningsleder ved Stabsskolen og professor-II ved Høgskolen i Innlandet Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Naturlig løsning

Oberstløytnant og professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole ser på det som helt naturlig at Finland går inn i Nato før Sverige, dersom Tyrkia ikke endrer holdning med det første.

– Det høres ut som en klok beslutning, sier Heier til TV 2.

Han ser ikke for seg at det vil få noen negative konsekvenser for Sverige.

– Jeg tror ikke det har så mye å si for sikkerheten til Sverige, fordi Sverige uansett har et nært, bilateralt forsvarssamarbeid med verdens sterkeste militærmakt, USA.

– USA og Storbritannia har også gikk forsikringer – ikke garantier, men forsikringer – til Sverige om støtte hvis de skulle bli angrepet. Og for det tredje ligger erkerivalen til Sverige, Russland, med brukket rygg i Ukraina, påpeker Heier.

Kjenner Russland godt

Samtidig skjønner han finnene godt, hvis de – som Iltalehti melder – velger å gå inn i Nato uten Sverige.

– Finnene er strategisk kloke. De søkte EU-medlemskap i 1994, da Russland lå nede med brukket, økonomisk rygg. Nå søker de Nato-medlemskap når russerne igjen ligger nede, denne gang med militær, brukket rygg.

Heier mener at Finland definitivt er det landet som kjenner Russland best av de nordiske landene.

Han ser på det som strategisk klokt å ikke binde seg for mye opp i Sverige, som alene ikke er i stand til å gi Finland noen sikkerhetsgarantier i møte med et militært angrep fra Russland.

– Et militært angrep fra Russland kan vi heller ikke vente på minst 10-15 år, for det vil ta lang, lang tid før russerne klarer å bygge seg opp igjen. For alle praktiske formål har derfor ikke dette så mye å si.