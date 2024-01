– En gavepakke til Trump

I forrige uke måtte Israel forsvare seg i Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag i Nederland.

Domstolen skal avgjøre om Israels krigføring mot Gazastripen utgjør et folkemord mot palestinerne, eventuelt om det er fare for folkemord.

Nå er det flere som venter i spenning på om anklagene fra Sør-Afrika bærer frem.

Det vil i så fall ikke kun være Israel som må bære konsekvensene av, mener en av Norges fremste menneskerettsjurister.

– USA er Israels største allierte, og gir Israel enorme mengder våpen og økonomisk støtte til krigføringen. Dermed kan også USA ha gjort seg medskyldig, sier Hanne Sophie Greve.



STØTTESPILLERE: USA og Israel er nære allierte. Foto: Miriam Alster / AP

Biden kan få skylden

Greve mener at dersom ICJ finner Israel skyldig i folkemord, vil samtlige pekefingre rettes mot president Joe Biden.

– Det gir Biden, og ikke minst Blinken, store problemer. USA er forpliktet av folkemordkonvensjonen. Den slår fast at man ikke har lov til å gi våpen til dem som utfører, eller står i fare for å utføre folkemord.

En slik pekefinger mot Biden vil være gull verdt for Donald Trump og republikanerne i det kommende presidentvalget.

GAVEPAKKE: En dom mot Israel vil være en gavepakke for Donald Trump, i det kommende presidentvalget, mener menneskerettsjurist Greve. Foto: Brendan McDermid / Reuters

– Man kan si mye om Donald Trump og hva han har gjort seg skyldig i, men en anklage om medvirkning til folkemord er uten sidestykke. Om ikke Biden da stopper all støtte til Israel, vil han ikke ha noen sjanse mot Trump, poengterer Greve og legger ettertrykkelig til:

– Dersom Israel mister den økonomiske og militære støtten fra USA, vil ikke Israel kunne fortsette krigføringen. Vis meg ett eneste land som da vil ta over og selv risikere anklage om medvirkning til folkemord …

EKSPERT: Hanne Sophie Greve er en av Norges mest erfarne menneskerettsjurister. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Bidens avledningsmanøver

Alle land som er medlem av FN plikter å følge rettsavgjørelser fra ICJ, som Greve omtaler som FNs største og viktigste domstol.

Men i mangel på noe reelt «verdenspoliti» kan ikke domstolen tvinge gjennom en rettsavgjørelse.

– Domstolens reelle makt ligger altså i det enorme internasjonale presset som deres beslutninger utløser. Det er et press Biden nå forsøker å vri seg unna, ved å skape avledningsmanøvere, sier Greve og konstaterer:

– Etter først å ha kalt Sør-Afrikas anklager mot Israel innholdsløse, forsøkte Biden å rette «alles» øyne mot Rødehavet og Jemen. USAs og Storbritannias angrep mot houthiene virker både forhastet og betimelig.

AKSJON: Som svar på de siste ukenes angrep fra Houthi-bevegelsen mot handelsskip i Rødehavet, har USA og Storbritannia utført angrep mot Jemen. Foto: Det britiske militæret

Greve viser til at angrepet ble utført natt til fredag 12. januar, samme dag som Israel måtte forsvare seg i Haag. Verken president Biden eller den britiske statsministeren Rishi Sunak, orienterte sine lovgivende forsamlinger.

– Det var ingen akuttsituasjon, eller noe som tilsa at angrepet måtte skje akkurat da. Flere politikere i både USA og Storbritannia reagerer nå på at de ikke ble orientert, sier Greve og kommer med en klar oppfordring:

– Media må ikke la seg lure av denne avledningsmanøveren. Fokus må være på det barbariet som skjer hver eneste time på Gazastripen.

REAGERER: Sterke følelser på sykehus i Khan Younis, sør på Gazastripen. Foto: Mohammed Salem / Reuters

– Er Israel skyldig?

– Som tidligere dommer av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), hva tenker du om saken; Er Israel skyldig?

– Jeg skal være forsiktig med å uttale meg uten selv å ha sett alle beviser og før domstolen har avgjort saken, men mye av det som har skjedd er i alle fall forbrytelser mot menneskeheten og grove brudd på krigens folkerett, konstaterer Greve.

Hun betegner bevisene hun har sett mot Israel som sterke, og peker særlig på hva Israels statsminister Benjamin Netanyahu har uttalt.

– 29. oktober brukte Netanyahu en bibelsk referanse som er helt stupid fra hans side. Han viste til 5. mosebok der det står skrevet at jødene skal utrydde amorittene; et folkeslag som var et problem for dem under ørkenvandringen.

At en sentral leder referer til det å fjerne en menneskegruppe, mens landet utfører voldsomme angrep, gir historiske gufs for den erfarne menneskerettsjuristen.

REAGERER: Et barn reagerer på et sykehus i Khan Younis, sør på Gazastripen. Foto: Mohammed Salem / Reuters

– I Nürnbergprosessen etter andre verdenskrig, ble det også trukket frem flere rabiate uttalelser som retten stemplet som totalt uakseptable og straffbare. Slik som nazisten Julius Streicher og hans avis, argumenterer Greve.

I Nürnbergprosessen dom mot Julius Streichter ble det slått fast at han med sine uttalelser og i regi av å være redaktør for det antisemittiske nyhetsbladet Der Sturmer, spredte holdninger som gjorde at Holocaust kunne skje.

Nok en skremmende parallell, mener Hanne Sophie Greve:

– Hatefulle uttalelser fra ledere, er noe som forplanter seg i soldaters opptreden. Det har vi sett eksempler på fra israelske soldater på Gazastripen, og nettopp det kan bli brukt som bevis mot Israel.



PÅ GAZASTRIPEN: En israelsk soldat skuer utover. Foto: Ronen Zvulun / Reuters

Hundre dager med krig

Søndag 14. januar markerte hundre dager med krig mellom Hamas og Israel.

Palestinske helsemyndigheter melder om nærmere 24.000 døde, og over 60.000 som har blitt skadet på Gazastripen.

Flere tusen personer er også savnet, og ligger trolig begravd i ruinene.

– I demonstrasjonstog over store deler av verden, kreves det svar på hvorfor krigen ikke stanses. Hva tenker du om det?

– Denne krigen må og vil ta slutt. Høringene har vært et stort skritt i riktig retning, sier Greve.

DEMONSTRASJON: Flere ganger har demonstranter samlet seg utenfor Stortinget, med oppfordring om at Norge må gjøre mer for å stanse krigen på Gazastripen. Foto: Ingvild Gjersjoe / TV 2

Netanyahu kan få livstid i fengsel

På vegne av FN deltok Hanne Sophie Greve i det internasjonale rettsoppgjøret etter borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia. Hun har sterk tro på det internasjonale rettssystemet.



– Dersom domstolen nå kommer frem til at Israel er skyldig i folkemord, eller står i fare for å utføre folkemord, vil det bane vei for Den internasjonale straffedomstolen og et rettslig krigsoppgjør, sier Greve.

Bergenseren minner om at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) allerede etterforsker mulige krigsforbrytelser i krigen mellom Hamas og Israel. Hun understreker at også Hamas må holdes strafferettslig ansvarlig.



– Noe av det verste ved denne krigen, er mangel på vern for sivile. Gislene må frigis, men på Gazastripen holdes også to millioner mennesker lukket inne uten mulighet for å søke trygghet. Det er ved å stå for en slik krigføring, at Netanyahu har malt seg inn i et hjørne, mener Greve.

BEGRAVELSE: Et barn deltar i begravelsen for den palestinske journalisten Hamza Al-Dahdouh, som ble drept i et israelsk angrep i januar. Foto: Ibrahem Abu Mustafa / Reuters

– Lørdag 13. januar uttalte likevel Benjamin Netanyahu at «Ingenting kan stanse oss fra å kjempe i Gaza før vi vinner. Ikke den internasjonale domstolen i Haag og ikke ondskapens akse». Hvordan tolker du det?

– Det at Netanyahu sier at han «gir blaffen» i internasjonale domstoler, vel da går han langt i å påta seg et straffansvar. ICC har myndighet til å gi livstid i fengsel, parerer Hanne Sophie Greve.