En fjerdedel får trolig sparken

Det første Elon Musk gjorde som gjorde ny sjef for Twitter, var å gi tre av selskapets toppsjefer sparken. De ble geleidet ut av bygningen, mens mannen som hadde kjøpt opp selskapet selv bar en vask inn inngangsdøren.

Nå melder The Washington Post at en fjerdedel av selskapets rundt 7000 ansatte vil få samme beskjed som de tre topplederne. Musk og hans nærmeste rådgivere går inn for omfattende oppsigelser.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Oppsigelsene skal ramme alle avdelinger av firmaet, men det er i avdelingene salg, utvikling, produksjon, jus, og troverdighet og sikkerhet at flest vil miste jobben. The Washington Post skriver at det er ansatte innen utvikling og salg som har de høyeste lønningene i Twitter.

Avisen skriver dessuten at disse nesten 2000 oppsigelsene trolig kun er den første bølgen – og at flere ventes å få sparken senere.

Musk har også kvittet seg med styret i selskapet, melder Bloomberg. Han er med det i øyeblikket Twitters eneste styremedlem, kommer det frem av dokumenter sendt amerikanske myndigheter.



Forsøker angivelig unngå bonus-utbetaling



Ifølge Washington Post er det ventet at oppsigelsene vil begynne allerede mandag. Det til tross for at Musk senest søndag tvitret at påstander om kommende oppsigelser var «feil».

MUSKS NYE ARBEIDSPLASS: – Fuglen er fri, skrev Musk etter Twitter-oppkjøpet, i henvisning til selskapets logo. Her fra Twitter-hovedkontoret i San Fransisco. Foto: AFP/CONSTANZA HEVIA

Allerede i helgen var det The New York Times som hadde fått informasjon om at mange av selskapets ansatte ville bli sagt opp før 1. november. Det skal ifølge avisen være for å unngå å måtte betale ut en bonus i form av en aksjetildeling – noe ansatte ved selskapet etter denne datoen angivelig har krav på.

Musk-venner ansettes

I tillegg til porselensvasken, ser Musk ut til å ta med seg en rekke personer fra sin innerste krets inn som nye ledere i selskapet: