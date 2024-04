– En farligere verden har blitt farligere

I natt kom det meldinger om et israelsk luftangrep mot Iran.

Det var lenge uklart hva som egentlig hadde skjedd. Amerikanske medier siterte anonyme amerikanske tjenestemenn på at det skulle dreie seg om et rakettangrep.

Dette ble avvist av Iran som uttalte at det var et droneangrep det var snakk om.

Når TV 2 møter utenriksminister Espen Barth Eide er han tydelig på at han selv ikke har det fulle bildet.

– Det vi vet så langt er at det er et relativt begrenset angrep. Det er på en flybase ved Isfahan, som igjen ligger ved Irans store atomanlegg. Men de har ikke angrepet atomanlegget.

BEKYMRET: Utenriksministeren er bekymret etter nattens hendelser. Foto: Javad Parsa/NTB

Det ser ut som at Israel vil vise at de svarer på angrepet fra Iran, men at angrepet er relativt begrenset, sier utenriksministeren.

Situasjonen er likevel alvorlig.

– En farlig verden har blitt farligere den siste uka. Det er sterke krefter både innad i Iran og Israel som sikkert ønsker å gå enda lenger.

Vil ha siste ord

Den tidligere forsvarssjefen Sverre Diesen sier til TV 2 at det kan virke som om Israel har valgt en mellomting.

– Dette virker jo som at israelerne her har prøvd å balansere mellom hensynet til troverdighet, og sin etablerte strategi om å alltid svare på slike angrep, og noe som ville tvunget iranerne til å svare på angrepet.

Det første angrepet kom fra Israel 1. april. Da angrep de Irans konsulat i Damaskus. 16 mennesker ble drept.

Så svarte Iran med et omfattende angrep mot Israel med over 300 droner og missiler. De fleste ble skutt ned av Israel.

Nå kan det se ut som Israel svarer på det siste angrepet.

– Vi ser to land som ønsker å ha siste ord, sier Barth Eide.

Maner til ro

Etter angrepene den siste tiden, håper utenriksministeren at situasjonen ikke vil eskalere ytterligere.

– Det er gjengjeldelse på gjengjeldelse. Ingen vil tjene på at bombene skal tale, og at vi får en eskalering av den allerede forferdelige situasjonen i Israel og Palestina.

Norge har vært i samtaler med partene og andre land i Midtøsten, forteller Barth Eide.

Flere land advarte Israel mot å svare på angrepet fra Iran, deriblant USA og president Joe Biden.

– Israel har åpenbart ikke lyttet til at det ikke skulle svare, men det ser ut til at det har vært et ganske begrenset angrep, og det i seg selv kan kanskje være et lite lyspunkt, avslutter han.