Én drept og to såret

KNIVANGREP: En tysk turist ble drept og to andre såret i et kniv- og hammerangrep i Paris i lørdag kveld. Foto: Stephanie Lecocq / Reuters / NTB

En tysk turist er drept og to såret i et kniv- og hammerangrep i Paris. – Terrorangrep, sier Emmanuel Macron.

Lørdag kveld ble flere personer angrepet med kniv og hammer i nærheten av Eiffeltårnet i Paris. Totalt én person ble drept og to såret.

Først ble en tysk turist angrepet med kniv, stukket i ryggen og skulderen og drept. Vedkommende er en tysk turist født på Filippinene, ifølge landets innenriksminister Gérald Darmanin.

Gjerningsmannen forsvant deretter fra stedet, over en bru til den andre siden av elven, der to ble såret.

Foto: Dimitar Dilkoff / AFP / NTB

En britisk turist ble såret av et hammerslag mot øyet, skriver avisen Le Parisien. Den andre sårede slapp unna med sjokkskader.



– En tysk turist født på Filippinene døde av knivstikkingen, sa Darmanin da han besøkte åstedet natt til søndag.

Macron: – Terrorangrep

Den antatte gjerningsmannen ble pågrepet kort tid etter angrepet.

Politiet brukte elektrosjokkvåpen to ganger mot mannen. Darmanin sier at den pågrepne blir fremstilt for varetekt snart.

Landets president, Emmanuel Macron, sender sine kondolanser til den tyske turistens familie og pårørende.

KONDOLERER: President Emmanuel Macron sender kondolanser avdødes familie og omtaler hendelsen som et terrorangrep. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB

Han omtaler samtidig hendelsen som et terrorangrep.

– Tusen takk til nødetatene som gjorde det mulig å raskt pågripe mistenkte, skriver han på X.

Tidligere dømt

Den pågrepne mannen ble i 2016 dømt til fire års fengsel for planlegging av et annet angrep, opplyser Darmanin.

Han ble den gang pågrepet av sikkerhetstjenesten før han kunne utføre angrepet, legger Darmanin til.

Natt til søndag opplyste fransk antiterror-påtalemyndighet at de skal etterforske angrepet.