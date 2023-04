En drept og flere skadd i skyteangrep

En person er bekreftet drept og seks andre er skadd i to bil- og skyteangrep i den israelske storbyen Tel Aviv, opplyser landets myndigheter.

ANGREP: Det er dramatiske scener i Tel Aviv etter et dobbeltangrep mot sivile. Nasjonale myndigheter kaller det terror. Foto: NIR ELIAS/Reuters.

En person er bekreftet drept og seks andre såret i et bil- og skyteangrep i den israelske storbyen Tel Aviv, opplyser landets myndigheter.

Både israelske statsborgere og utenlandske turister skal være blant de skadde.

To angrep

Ifølge lokale medier er det snakk om to separate hendelser tett på hverandre.

Først skal to personer ha blitt skutt på promenaden i Tel Aviv, og deretter kjørte en bil inn i flere fotgjengere i samme område, skriver Jerusalem Post.

VELTET: Bilen som ble brukt i det ene angrepet veltet, og undersøkes nå av politiet. Foto: AP Photo/Ariel Schalit.

Politiet skriver på Twitter at en bil kjørte over flere mennesker og deretter veltet.

Det israelske utenriksdepartementet beskriver skytingen som et terrorangrep på Twitter.

Ifølge den israelske avisen Haaretz ble angriperen drept på stedet. Sjåføren av bilen skal være pågrepet av politiet.

To turister skal være blant de skadde. De ble sendt til sykehus med lettere skader, ifølge Jerusalem Post.

ÅSTED: Hendelsen skjedde på promenaden ved sjøen i Tel Aviv. Foto: NIR ELIAS

Setter inn reserverstyrker

Statsminister Benjamin Netanyahu er orientert om hendelsen.

Han har bedt om at det blir hentet inn reserve-personell til grensepolitiet. Han ber også militæret mobilisere flere soldater for å bekjempe terrorangrep, etter to dødelige hendelser fredag, melder Reuters.

Tidligere fredag ble to israelske søstre med britisk statsborgerskap drept i et angrep på Vestbredden.