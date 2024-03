Én død etter brokollaps i Baltimore

SAMMENSTØT: Minst to personer er reddet opp av vannet etter at ei bru i Baltimore kollapset da et konteinerskip krasjet inn i den. Foto: Julia Nikhinson / Reuters / NTB

To personer er reddet opp av vannet etter at en bro i Baltimore kollapset da et containerskip krasjet inn i den. Guvernøren erklærer unntakstilstand.

Et containerskip kolliderte inn i Francis Scott Key-broen, som går over Patapsco River i Baltimore, like før klokken 06.30 norsk tid.



To personer ble reddet opp fra vannet. En av dem ble sendt til sykehus med alvorlige skader, opplyste brannsjef James Wallace på en pressekonferanse tirsdag formiddag.



Klokken 15.08 melder transportmyndighetene i Maryland at vedkommende døde på sykehuset, ifølge Reuters.

Den andre personen var uskadet.



Ifølge transportminister i Maryland, Paul Wiedefeld, var det totalt åtte personer på broen da den kollapset. Det pågår fortsatt søk etter de seks som fremdeles ikke er gjort rede for.

Totalt fem kjøretøy er registrert i vannet - tre passasjerbiler, en sementbil og et femte kjøretøy, opplyser Wallace til CNN.

Ordfører Brandon Scott sier at han tenker på de involverte og deres familier.

– Dette er en utenkelig tragedie, sier ordføreren.



Unntakstilstand

Guvernør Wes Moore i Maryland sier i en uttalelse på X at han har tett kontakt med nødetatene etter brokollapsen.

– Jeg har erklært en unntakstilstand her i Maryland, og vi jobber på tvers av etater for raskt å distribuere føderale ressurser fra Biden-administrasjonen.



Moore sier at besetningen varslet myndighetene om at de hadde mistet strømmen om bord på skipet, og fikk varslet mayday like før kollisjonen skjedde. Dermed ble broen stengt for trafikk.

KOLAPPSET: Broen, som er oppkalt etter mannen bak USAs nasjonalsang, er 2632 meter lang, og krysses av rundt 11,5 millioner biler årlig. Foto: Jim Lo Scalzo SCALZO / EPA / NTB

FBI melder på X at de er på stedet og bistår i etterforskningen.

Richard Worley i Baltimore-politiet sier på pressekonferansen at det ikke er noe som tyder på at kollisjonen ble gjort med vilje.

Ifølge guvernør Moore var det ingenting feil med broen.

– Ekstremt alvorlig



Brannvesenet, kystvakten og dykkere er involvert i redningsaksjonen.

– Det er ekstremt alvorlig, sa kommunikasjonsdirektør i brannvesenet, Kevin Cartwright, til TT tidligere tirsdag morgen.

Hendelsen skjedde rundt klokken 01.30 lokal tid. Cartwright sier at mørket og temperaturer på rundt én minusgrad i luften gjør arbeidet krevende.

Foto: Facebook/Harford County (MD) Volunteer Fire and EMS Association

En talsperson for den amerikanske havarikommisjonen sier til TV 2 at de er orientert om saken, men at de foreløpig ikke har startet etterforskning.

– Vi tar vurderinger fortløpende. Vi har ikke åpnet etterforskning ennå, men følger nøye med, sier talspersonen.



Rederi: Ingen skadede på skipet

Rederiet Synergy Marine Group bekrefter at det var containerskipet «Dali» som krasjet i en av søylene på broen, melder Reuters.

Hele besetningen, inkludert to loser som var om bord og veiledet skipet, er gjort rede for. Det er ikke meldt om skadede, opplyser selskapet ifølge nyhetsbyrået.



RASTE SAMMEN: Francic Scott Bridge kollapset etter en skipskollisjon, ifølge lokale medier. Foto: StreamTime Live/Skjermdump

Brannsjef Wallace opplyser på pressekonferansen at besetningen fremdeles er om bord på skipet.

Rederiet vet foreløpig ikke hva som er årsaken til kollisjonen.

Skipet seiler under singaporsk flagg og var på vei fra Baltimore til Colombo på Sri Lanka. Skipet er nesten 300 meter langt.

Broen, som er oppkalt etter mannen bak USAs nasjonalsang, er 2632 meter lang og krysses av rundt 11,5 millioner biler årlig. Den ble først åpnet i 1977.