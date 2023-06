Én død etter berg-og-dal-baneulykke i Stockholm

Én person er død og ni personer er skadet etter at en vogn sporet av på en berg-og-dal-bane i fornøyelsesparken Gröna Lund i Stockholm søndag.

Tre av de ni skadde har fått alvorlige skader, opplyser helseforetaket Region Stockholm i en pressemelding.

Det er både voksne og barn blant de skadde.

Tre barn har blitt fraktet til et barnesykehus med mindre skader.

– Vi er knust. Det er utrolig tragisk og vi er alle i sjokk. Dette er det verste jeg noen gang har opplevd. Sånt skal ikke få skje, sier Annika Troselius i Parks and resorts, som driver fornøyelsesparken, TV 4 .



Skal ha falt flere meter

Redningstjenesten sier det var kaotiske minutter da de kom til fornøyelsesparken.

– Da vi kom hit med fem brannbiler ble vi møtt av en kaotisk situasjon. Det satt folk fast i attraksjonen som delvis var fastklemte, og det lå mennesker som var hardt skadde i selve anlegget, sier redningsleder Johan Szymanski til TV 4.



Personer skal ha falt flere meter ned da en vogn løsnet fra berg-og-dal-banen «Jetline».

– En alvorlig ulykke har skjedd i «Jetline». Vi samarbeider med redningstjenesten. Parken er stengt inntil videre, skriver Gröna Lund på sine nettsider.

Troselius sier til Aftonbladet at fornøyelsesparken ikke kommer til å åpne igjen før de er ferdige med undersøkelsene etter ulykken.

Foto: Claudio Bresciani / TT

«Jetline» er en klassisk berg-og-dal-bane «full av bratte bakker og skarpe kurver» som har rundt en million passasjerer hver sesong, skriver fornøyelsesparken.

Utenriksdepartementet opplyser til TV 2 at de er kjent med ulykken, men at de ikke har informasjon om at nordmenn er involvert.

– Vi har så langt ikke mottatt informasjon som tyder på at norske borgere er rammet, skriver Mariken Harbitz i en sms til TV 2.



– Flere personer slynges ut



– Vognen har løsnet fra sporene og rullet ned. Det var folk i den, sier SVT-reporter Henny Lagerstedt som tilfeldigvis var i parken.

En luftambulanse har landet på stedet, hvor politiet og brannvesenet også er.

– Det er uklart hva som har skjedd, men flere besøkende har ramlet ut, sier pressevakt Moa Hummelgård i Den svenske redningstjenesten til Aftonbladet.

POPULÆR: Gröna Lund er en populær fornøyelsespark i Stockholm (arkivfoto). Foto: Fredrik Persson/TT

Simon Andrén, reporter i Sveriges Radio, var på fornøyelsesparken sammen med sin familie og ble vitne til hendelsen.

– Det hørtes ut som at en container ble sluppet fra en høy høyde. Alle ser mot «Jetline», og da ser vi at en vogn har løsnet fra attraksjonen. Den faller eller glir ned, samtidig som flere personer slynges ut og faller fra en kanskje ti meters høyde. Jeg så minst to personer som falt fra vognen, sier han til radiokanalen.

Brøt ut panikk

Flere vitner sier til TV 4 at det brøt ut panikk i fornøyelsesparken etter ulykken, og at folk begynte å løpe fra stedet.

– Det er mange som skrek. Ingen skjønte hva som skjedde, sier vitnet Cornelia til kanalen.

Hun sier videre at noen hoppet over gjerdet til «Jetline» for å hjelpe de som hadde skadet seg.

Ziba Assadi sto nedenfor Jetline da ulykken skjedde. Hun sier at hun hørte en rar lyd. Da hun så opp, skjønte hun hva som hadde skjedd:

– Jeg så opp og ser at en veldig stor del av hjul-delen fra vognen faller ned. Deretter faller vognen ned. Jeg tenkte at den kom til å falle ned i folkemassen, men den faller ned i buskene. Så stopper vognen og folk flyr ut, de triller ut. En mann son faller ut, stoppes av banen og sitter der og venter. Det blir fullstendig panikk blant folk, sier hun til TV 4

PÅ STEDET: Politiet på stedet etter ulykken. Fornøyelsesparken stengte som følge av ulykken. Foto: Claudio Bresciani/TT

Evakueres

Flere personer sitter også fast i vogner i berg-og-dal-banen etter at den ble stanset – det jobbes med å få disse ned, opplyser Hummelgård.

– Personer er skadede etter en ulykke i en attraksjon, men det er fremdeles uklart hva skadeomfanget er, skriver svensk politi i en pressemelding.

Parken tømmes nå for besøkende, skriver flere svenske medier.

«Jetline» kan nå en toppfart på 90 kilometer i timen og kan oppnå 4,5 G-krefter. Banen er 800 meter lang og er på det høyeste 30 meter. Banen ble bygget i 1988 og ble renovert i 2000.