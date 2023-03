Det vekker sterke reaksjoner at Russland nå skal lede Sikkerhetsrådet. Ekspert tror det gjør at propagandakrigen vil intensiveres.

Fra kommende lørdag, 1. april, skal Russland ha det roterende presidentskapet i FNs sikkerhetsråd ut måneden.

Da er det de som kaller inn til møter, og setter saker på dagsorden.

Moskva opplyser at utenriksminister Sergej Lavrov selv skal til New York for å lede et møte.

– Dette vekker sterke reaksjoner i FN, selv om alle der vet at det ikke er noe de kan gjøre med dette, sier TV 2s USA-korrespondent Øystein Bogen.

HEMMER RÅDET: TV 2s USA-korrespondent Øysteing Bogen mener Russlands presidenskap vil hemme Sikkerhetsrådets arbeid. Foto: Aage Aune / TV 2

Han trekker frem at det ikke finnes noen metode for å kunne frata et medlemsland sin periode i presidentskapet.

– Men det er klart det er veldig spesielt at en angriper i en blodig invasjonskrig skal ha formannskapet i det forumet som ble dannet for å unngå denne type kriger, sier Bogen.

– En dårlig spøk

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba kaller det en «dårlig spøk» at Russland tar over presidentskapet 1. april.

– Verden kan ikke være et trygt sted med Russland i FNs sikkerhetsråd, skriver Kuleba på Twitter.

Ukrainas FN-ambassadør, Sergiy Kyslytsya, skrev nylig en kronikk i Time Magazine hvor han spør retorisk om man ville latt en seksualforbryter bli barnehagestyrer, eller en innbruddstyv bli banksjef.

Ukraina har tidligere forlangt at man kaster Russland ut av sikkerhetsrådet.

– Dette er en omstendelig prosess, og det virker ganske usannsynlig at de kan få gjort alvor av dette, sier Bogen.

– Vil intensivere propagandakrigen

Forfatter og journalist Tove Gravdal har skrevet bok om sikkerhetsrådet. Hun sier presidentskapet gjør at Russland får stor innflytelse på programmet rådet skal følge i april.

Spesielt tror hun de vil bruke det til å intensivere propagandakrigen.

– Det gir en mulighet til å fremme den versjonen Russland ønsker at resten av verden skal få, sier Gravdal til TV 2.

Hun mener det ikke handler om å overbevise de vestlige landene, men om å spre sin versjon av krigen til eksempelvis afrikanske land.

STOR INNFLYTELSE: Forfatter og journalist Tove Gravdal sier presidentskapet gir Russland stor innflytelse på Sikkerhetsrådets program. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

– Men det er viktig å minne om at Russland ikke har eneherredømme denne måneden, sier Gravdal.

Hvis minimum ni av de andre medlemslandene motsetter seg folk Russland har invitert til å tale for rådet, eller andre programposter, vil det være vanskelig for Russland å tvinge det gjennom.

– Det kan bli en del prosedyreslag i sikkerhetsrådet i måneden som kommer, dersom Russland ønsker å gjennomføre ting de andre landene ikke går med på, sier Gravdal.

USA-korrespondent Bogen er enig, og mener slike kampvoteringer vil hemme rådets arbeid betydelig.

Trenger visum

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt arrestordre på Russlands president Vladimir Putin, og anklager ham for krigsforbrytelser i Ukraina.

Om Putin skal tale for sikkerhetsrådet, må det dermed skje via videolink.

Heller ikke for utenriksminister Lavrov er det helt uproblematisk å få innreisevisum for å delta på møter i New York, men Gravdal mener det sitter langt inne for USA å nekte ham det.

KAN NEKTES INNGANG: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kan nektes visum i USA, men Gravdal mener det er usannsynlig. Foto: Jason DeCrow / AP

– USA har ikke for vane å nekte visum, selv ikke til sine hardeste fiender. Fidel Castro og Irans ledere har alltid fått visum for å møte i FN, og Lavrov selv fikk visum i september i fjor, sier Gravdal.

– Så det er sannsynlig at de slipper han inn, men de har tatt forbehold og sagt at hvis det er fare for terrorhandlinger så kan de nekte visum.