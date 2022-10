En av USAs største drapsgåter: Hakket i hjel med øks i sitt eget hjem

Den 4. august 1892 startet Andrew Jackson Bordens dag som hvilken som helst annen dag.

Den suksessfulle forretningsmannen fra Fall River, Massachusetts, dro på sin vante morgentur rundt klokka ni på morgenen.

Han ante ikke at verken han eller kona, Abby Brown, ville våkne opp dagen etter.

Familiekonflikter

Da han dro ut på tur, var Abby hjemme sammen med Andrews yngste datter, 32 år gamle Lizzie, samt familiens hushjelp, Bridget.

Stemningen blant stemor og stedatter hadde aldri vært god, siden Lizzie mente at Abby hadde giftet seg med faren for hans formue. Familiekonflikten tilspisset seg ytterligere da Abbys familie fikk flere generøse gaver i form av eiendom.

På kort tid hadde familien Borden også opplevd to innbrudd i uthuset på eiendommen. Andrew trodde noen var ute etter datterens mange duer, og i mai drepte han alle fuglene brutalt med en hakke. Lizzie hadde en stor forkjærlighet for de fjærkledde skapningene, og tok dette svært tungt.

Konflikten i familien tilspisset seg, og i en lengre periode holdt de to døtrene seg unna gården.

Bygde opp en enorm formue

Tidligere var Andrew gift med Sarah Borden, og det var sammen med henne at han fikk de to døtrene, Emma og Lizzie.

Tre år etter kona Sarahs død, giftet Andrew seg med Abby. Yngstedatteren Lizzie var ikke fornøyd med dette, og kalte stemoren konsekvent for «Mrs. Borden».

Hushjelpen skal ha fortalt i avhør at de to døtrene sjelden satt til bords sammen med ekteparet.

Emma og Lizzie hadde en religiøs oppvekst, og som ung kvinne var Lizzie veldig involvert i kirkeaktiviteter. I tillegg var hun lærer ved en søndagsskole for barn som nylig hadde immigrert til landet.

Selv var Andrews oppvekst under kummerlige kår, til tross for at han kom fra en velstående familie. I voksen alder bestemte han seg for å bygge seg opp som forretningsmann, og startet en møbel- og tønne-manufaktur. Etter hvert slo han seg også opp som eiendomsmagnat, samt eide flere tekstilfabrikker.

Han ble også president for Union Savings Bank og direktør for Durfee Safe Deposit and Trust Co. Ved hans død skal han ha hatt en formue på 300.000 dollar, ifølge Wikipedia, noe som ville tilsvart verdier for over 100 millioner kroner i 2022.

Til tross for sin rikdom, var han kjent for å leve nøkternt. Familiens hus lå ved et industriområde. Innlagt vann og kloakk var et symbol på god økonomi på den tiden, men dette huset hadde ingen av delene. Han skal heller ikke ha vært spesielt godt likt i nærmiljøet.

MØRK FORTID: Slik ser huset til Lizzie Bordens ut i dag. Foto: Google Street View

Drept før lunsj

I dagene før dødsfallene, hadde hele husholdningen vært svært syke.

En familievenn har i etterkant spekulert på at fårekjøttet som hadde stått på ovnen i dagevis var årsaken, men Abby skal ha mistenkt at maten var forgiftet.

Kvelden før de dramatiske hendelsene, var John Morse på overnattingsbesøk hos familien. Han var Borden-jentenes onkel, og hadde kommet for å diskutere forretninger med sin tidligere svoger.

Etter frokost avtalte Andrew og John at de skulle møtes til lunsj i huset rundt klokken tolv.

Abby gikk opp i andreetasjen en gang mellom 09.00 og 10.30 for å gjøre rent gjesterommet, og etterforskningen viser at hun ble drept i dette tidsrommet.

Abby ble først truffet av en øks i hodet. Økseslaget fikk henne til å snu seg rundt og falle i gulvet, noe som ga knusningsskader i nese og panne. Så fikk hun 17 nye økseslag i bakhodet, og livet hennes var brått over. Hun lå livløs i en enorm blodpøl.

Da Andrew returnerte til hjemmet kort tid etter, fikk han ikke husnøkkelen til å virke. Det virket som om døren var boltet fast.

I ettertid har hushjelpen fortalt i avhør at hun mener å ha hørt Lizzie le fra trappen opp til andreetasjen.

Lizzie skal ha vært den som kom Andrew til unnsetning og fikk åpnet ytterdøren. Da skal hun ha sagt til sin far at stemoren hadde dratt for å besøke en venn.

Sannheten var en helt annen.

Øyet var delt i to

Den tidligere søndagsskolelæreren Lizzie skal ha påstått at hun hjalp sin far av med skoene, og at han deretter tok en hvil på sofaen. Da skal hun ha gitt hushjelpen Bridget tillatelse til å gå hjem for dagen, men Bridget skal heller ha ønsket å gå på værelset sitt for å slappe av.

Rundt ti over elleve ble hushjelpen vekket av Lizzies rop om å komme ned i førsteetasjen. Lizzie påsto at Andrew var blitt drept av en inntrenger.

Forretningsmannen lå død på sofaen, drept av ti eller elleve økseslag. Det ene øyet var delt i to, noe som kunne tilsi at han sov da han døde.

Da politiet kom til åstedet, skal Lizzie skal ha gitt flere forskjellige forklaringer. Først sa hun at hun hadde hørt lyder eller rop, men to timer senere sa hun at hun ikke hadde hørt noe.

Ubehagelig oppførsel

Flere av politimennene skal ha gitt uttrykk for at de ikke likte Lizzies oppførsel under avhøret, men likevel sjekket ingen henne for blodspor. De undersøkte rommet hennes, men de gikk ikke grundig til verks, siden hun fortalte at hun følte seg dårlig.

I kjelleren fant patruljen to hakker, to økser og en øks med brukket skaft. De mistenkte at sistnevnte var drapsvåpenet. Det var støv og aske på den, men de konkluderte med at det var gjort for å ikke vekke mistanke. De antok at skaftet ville vært dekket av blod, og derfor fjernet.

På grunn av sykdommen som hadde herjet husets beboere, ble flere matvarer testet for gift, men det ble ikke funnet noe. Våpnene ble heller ikke fjernet fra huset.

Naboer skal ha fortalt at Lizzie tidligere hadde forsøkt å kjøpe blåsyre på butikken, men hun forsvarte det med at hun skulle bruke det til å rense pelskåpene sine, til tross for at syren ikke har antiseptisk virkning.

– Ikke noe motiv

I starten var det Lizzies onkel, John, som ble mistenkt, fordi han reagerte merkelig da han kom til huset ved lunsjtider. Uten å spørre om hva som foregikk, gikk han bort til pæretreet og begynte å spise pærer.

Det ble også diskutert at Lizzie ikke hadde noe motiv, og at drapene muligens kunne vært utført av noen i husholdningen.

Natten etter drapene bodde Lizzies og Emmas venninne, Alice Russell, hos jentene for å ta vare på dem.

Om natten skal en av politimennene som patruljerte åstedet, ha sett Lizzie og Alice gå ned til kjelleren med en parafinlampe og et spann. Etter en tid forlot kvinnene kjelleren, men så returnerte Lizzie alene. Da skal det ha sett ut som om hun sto bøyd over en vask.

Frikjent



6. august gjorde politiet flere undersøkelser på åstedet, og samme kveld kom politisjefen og ordføreren for å informere Lizzie om at hun var mistenkt.



Morgenen etter observerte Alice at venninnen rev en kjole i stykker. Hun skal ha sagt at den måtte brennes fordi den var dekt av rødmaling.

11. august ble Lizzie Borden arrestert og fengslet, men det ble ikke funnet noen blodige klær som direkte beviste hennes skyld. Under den ti dager lange rettssaken året etter, besvimte Lizzie, og det ble rettet kritikk mot at hun var blitt presset for hardt.

Forsvareren hennes var kjent for å være dyktig, og han sa til juryen: «For å kjenne henne skyldig, må man tro at hun er et umenneske. Mine herrer, ser det slik ut?».

20. juni 1893 ble Borden frikjent. De kunne ikke tro at en søndagsskolelærer kunne gjøre noe så grusomt, og over 130 år senere er saken fremdeles ikke oppklart.

Lizzie døde av lungebetennelse 1. juni 1927, 66 år gammel. Da ble den store formuen hennes overført til kusinen Grace H. Howe og bestevenninnen Helen Leighton.

FILMATISERT: I 2018 kom filmen Lizzie om den uoppklarte drapsgåten. Stjerneskuespiller Kirsten Stewart spilte hovedrollen som Lizzie Borden. Foto: Rebecca Cabage / Invision /AP

Filmatisert og turistmagnet

Det har blitt lagd flere filmatiseringer av den grusomme hendelsen. Den første filmen kom i 1957, og i 2018 spilte Kirsten Stewart hovedrollen i filmen «Lizzie».

For spesielt interesserte er det nå mulig å overnatte i Borden-huset. I 2021 ble huset solgt, og eierne startet et bed and breakfast, kalt The historic Lizzie Borden House.

På nettsidene reklamerer de blant annet med at huset er hjemsøkt.