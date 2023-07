Én av tre flyvninger kan rammes

Skal du ut og reise i sommer? Da bør du være forberedt på at flyavgangen din kan endre seg på kort varsel.

Så mye som én av tre flyavganger i Europa kan bli kansellert eller forsinket etter at flygeledere har varslet at de skal streike.

Ansatte ved Den europeiske organisasjonen for luftfartssikkerhet, Eurocontrol, sier at de vil streike under den travleste reiseperioden – nemlig sommerferien.

TRAVELT: Det er stor pågang ved europeiske lufthavner i sommer. Foto: Evert Elzinga / ANP

Streikevarselet kommer fordi forhandlinger om lønn brøt sammen denne uken.

Allerede mandag ventes det at de første flyvningene rammes av streik, dersom man ikke kommer fram til en løsning.

Les hvilke anbefalinger flyselskap har til deg nederst i saken!

– Omfattende streik

Streiken kan føre til forsinkelser og kanselleringer av opptil 12.600 flyvninger daglig, over hele Europa, sier en kilde til The Times.

– Det er en omfattende streik, der minst 20 til 30 prosent av flyvninger vil bli forsinket. Det er store tall, sier kilden.

KANSELLERT: Slik kan skjermene på europeiske flyplasser se ut dersom det blir streik. Foto: Desiree Martin / AFP

Eurocontrol forventer å håndtere 33.000 daglige flyvninger de neste åtte ukene.

En høytstående kilde i organisasjonen sier til avisen at virkningen av streiken vil være «massiv og ekstremt forstyrrende», og legger til at det ikke er gjort tilstrekkelig beredskapsplanlegging i tilfelle ansatte går ut i streik.

Ansatte mener at streik er uunngåelig, og sikter på starten av den viktigste skoleferieperioden i Storbritannia og resten av Europa.

STOR PÅGANG: Det er allerede travelt ved flere europeiske flyplasser. Slik som Heathrow utenfor London sent i juni. Foto: Frank Augstein / AP Photo

I Storbritannia har sommerferien akkurat startet for skolebarn.

Stort ansvar

Flygeledere fra Eurocontrol håndterer mer enn 96.000 meldinger daglig fra piloter og flyselskaper, som alle må sjekkes og håndteres manuelt.

Hver pilot som flyr i europeisk luftrom må sende inn en flyplan til Eurocontrols operasjonssentral. Sentralbordet kontrollerer planen og sørger for at andre fly i luften ikke har samme «kallesignal,» altså identifikasjon.

FLYGELEDER: Dersom det blir streik, vil flytårn over hele Europa ha få ansatte på jobb. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Organisasjonen sørger for at fly enkelt kan krysse landegrenser og gå sømløst fra en flykontrollsentral til en annen. De er også ansvarlig for tidsvinduene for avgang og landing på flere europeiske flyplasser.

Dermed er det svært viktig at det er nok ansatte på jobb, slik at maskineriet går som det skal.

– Høy overbelastning i sommer

Lufttrafikksentraler over hele Europa har hatt vanskeligheter med å rekruttere flygeledere siden pandemien – en periode som førte til at mange arbeidere gikk av med tidlig pensjon.

Å finne nye ansatte til jobben, som gjør en ansvarlig for tusenvis av menneskers liv, har vist seg å være en utfordring.

Generaldirektøren i Eurocontrol oppfordrer flyplasser og lufttrafikksentraler til å øke rekrutteringen.

Han advarer også om at populære turistdestinasjoner kan komme til å oppleve forsinkelser på grunn av høye antall flyvninger fremover.

SYDEN: Plakias-området, sør på Kreta, er en populær destinasjon for reisende nordmenn. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Luftrommet i Europa kan oppleve høy overbelastning av trafikk de fleste dagene denne sommeren, i travle områder som Storbritannia, Frankrike, Hellas, Polen og Kroatia, sier han til The Times.

Dette kan føre til forsinkelser da fly kan bli tvunget til å fly omveier for å unngå områder fulle av trafikk.

Man bør altså vente at det blir forsinkelser i sommer – streik eller ei.

SAS: – Fullt fokus på de reisende

Det er enda ikke bekreftet at det blir streik blant flygeledere, men flyselskapene er på vakt dersom det skulle skje, deriblant SAS.

– Vi avventer informasjon fra relevante myndigheter, men per nå påvirker det ikke våre reisende.

Det sier pressesjef i SAS, Tonje Sund, til TV 2. Hun påpeker at etterdønningene fra pandemien kjennes i hele bransjen.

SAS PÅ VAKT: Flyselskapet følger nøye med på situasjonen, og avventer informasjon. Foto: Liselotte Sabroe / AFP

– Vi jobber på for å få hele logistikk-kjeden oppe og gå igjen, påpeker hun.

Det viktigste for SAS nå, er passasjerene.

– Vi har fullt fokus på å sikre at de reisende skal komme seg trygt til og fra sine sommerdestinasjoner, understreker Sund.

Utover det følger SAS situasjonen nøye. De har likevel en klar beskjed til reisende:

– Møt opp som avtalt på flyplassen, med mindre du får andre beskjeder, avslutter hun.