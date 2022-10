En av Storbritannias rikeste blir trolig statsminister i dag

I sommer ble Rishi Sunak (42) slått av Liz Truss i kampen om å bli ny toryleder og statsminister i Storbritannia.

Truss vant på løfter om skattekutt som Sunak advarte mot. I et intervju med BBC sa han da at han heller ville tape enn å «vinne med falske løfter».

– Betalt en høy pris

Etter at Truss overtok for Boris Johnson i september, ble det innført omfattende skattekutt. Statsgjelden økte, lånekostnadene steg, pundet falt og sentralbanken måtte gripe inn for å få kontroll over inflasjonen.

Det ble kaos og ramaskrik, med andre ord. Etter bare 44 dager som statsminister, gikk Liz Truss av i forrige uke.

– Sunak trenger egentlig ikke å si noe mer, sier førstelektor Øyvind Bratberg ved Institutt for statsvitenskap hos UiO.

– Hun valgte ideologiske snarveier og var ikke voksen nok til å se virkeligheten i øynene, med stor statsgjeld og svære, uløste problemer, forteller Bratberg.

Jill Rutter ved London-baserte Institute for Government sier rett ut at Sunak kan si «hva var det jeg sa».

– Mange tenker åpenbart nå at han hadde rett, Truss tok feil og det er bevist grundig. Storbritannia har betalt en høy pris for dette, sier Murray til New York Times.

Når Rishi Sunak etter alt å dømme blir Storbritannias tredje statsminister på under to måneder, blir første oppgave å få skikk på landets økonomi.

Statsministerposten kan bli hans allerede mandag.

Sunak bør være godt kvalifisert.

RIKE: Rishi Sunak sammen med sin kone Akshata Murty. Foto: Ian West / NTB

– Stor appell nå

Han var tidligere finansminister under Boris Johnson og har mildt sagt skikk på privatøkonomien. Sammen med kona Akshata Murty (42) er Sunak på 222.-plass på rikinglisten til The Sunday Times.

Formuen skal være på 730 millioner pund, tilsvarende 8,7 milliarder norske kroner etter mandagens pundkurs.

Sunak og kona er dermed rikere enn kong Charles, som ifølge Celebrity Net Worth er god for 600 millioner pund.

Mesteparten av formuen stammer fra konas far, N. R. Narayana Murthy, som er medgrunnlegger av IT-selskapet Infosys og en av Indias rikeste menn.

– Sunak har selv gjort ganske store penger i finans, men det er ikke eventyrsummer, forteller Øyvind Bratberg.

Sunak kommer også fra en indisk familie og vil bli landets første statsminister med innvandrerbakgrunn.

– Han har britiske verdier, tror på å være sin egen lykkes smed og har samtidig en elitetilknytning. Så han er ikke så lett å identifisere, han er en som kan tekkes mange.

Ifølge Bratberg fremstår ikke Rishi Sunak som en politiker med andre sterke ideologiske føringer enn å skape en sunn økonomi.

– Han ønsker å holde en nøktern kurs. Det har en stor appell hos mange nå.