Emile-forsvinningen: – Vi kan ha med en gal person å gjøre

Det er over fem uker siden to og et halvt år gamle Emile forsvant sporløst fra besteforeldrenes hjem i den franske alpelandsbyen Haut Vernet.

Mangel på spor er påfallende. Det er ikke gjort noen funn, eller kommet noen vitneutsagn som kan forklare hva som har skjedd med gutten.

Francois Balique er ordfører i den lille landsbyen Haut-Vernet som ligger i de franske alper. Foto: BFM

Frykter «galning»

Ordfører Francois Balique i den franske alpelandsbyen Haut Vernet. Han føler seg overbevis om at mangel på spor tyder på at gutten er bortført av én eller flere personer med onde hensikter.

– Enten har vi å gjøre med galning, eller så er det en machiavellistisk person, uttalte han til den franske avisen CNews i forrige uke.



Machiavellisme er et begrep som ofte brukes i sammenheng med narsissisme og psykopati og kjennetegnes av skruppelløshet, manglende moral og medfølelse.

Resultatløs etterforskning

Politiet har hele tiden sagt at de etterforsker saken bredt. De utelukker verken at gutten har forsvunnet som følge av en ulykke, eller at han er utsatt for noe kriminelt.

LES: Dette er politiets fem hypoteser

Ordføreren sier at sorgen har blitt erstattet med sinne. Han søker trøst i at enorme ressurser er satt på saken, og føler seg trygg på at rettferdigheten vil vinne til slutt.

– Gjerningsmennene vil bli straffet, sier Balique.

STOR ENGASJEMENT: Hundrevis av mennesker var med å søkene etter gutten. Foto: AFP/NICOLAS TUCAT

Emile hadde nettopp kommet for å tilbringe sommerferien sammen med besteforeldrene sine da han forsvant.

Den lille gutten ble sist sett i nærheten av besteforeldrenes hage i 17-tiden lørdag 8. juli.

Hundrevis av politi, militære og frivillige var med å lete etter gutten. De finkjemmet alle bygninger, biler, skog og bekker. Det ble også brukt hunder og drone i søkene. Ikke så mye som et hårstrå er funnet.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Familie i krise

I ukene etter den lille guttens forsvinning har familien holdt en lav profil. Verken foreldrene eller besteforeldrene har snakket med media, men ordføreren har gjengitt fortvilelsen deres i flere intervjuer.

Til tross for den store oppmerksomheten rundt saken, har politiet vært svært sparsom med detaljer. Etterforskerne har valgt å ikke fortelle media om hvilke steg som blir gjort i etterforskningen.

Heller ikke familien er fornøyd med politiets manglende åpenhet. Ifølge BFMTV har foreldrene gått til sivilt søksmål for å få tilgang til saksdokumentene som vil gi dem innsyn i etterforskningen.