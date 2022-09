EMA anbefaler godkjenning av omikronvaksiner

Fagkomiteen i EUs legemiddelbyrå EMA anbefaler at EU godkjenner Pfizers og Modernas vaksiner mot koronavarianten omikron.

De anbefaler at vaksinene godkjennes til bruk for fullvaksinerte over tolv år, opplyser EMA i en pressemelding torsdag.

Begge vaksineprodusentene har utviklet modifiserte varianter av sine opprinnelige koronavaksiner som skal gi bredere beskyttelse mot koronaviruset og omikron-varianten.

– Studier viser at både Pfizers og Modernas modifiserte vaksiner kan gi sterk immunrespons mot BA.1-varianten av omikron, samt den opprinnelige koronavarianten i folk som allerede er vaksinert. Vaksinen trigger sterkere immunrespons mot BA.1 enn de opprinnelige vaksinene, skriver EMA.

