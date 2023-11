Elskeren ble funnet i 17 biter – influenser nekter for drap

DRAPSTILTALT: Daniel Sancho Bronchalo er tiltalt for overlagt drap på elskeren sin under en ferie på Koh Phagnan sørøst i Thailand. Foto: Somkeat Ruksaman/AP

Spanske Daniel Sancho Bronchalo er tiltalt for å ha drept og partert den colombianske kirurgen, Edwin Arrieta Arteaga (44), under en ferietur på Ko Pha Ngan i Thailand i sommer.

De to hadde et romantisk forhold, men forholdet fikk en dramatisk slutt. Arrieta ble funnet partert i 17 biter og dumpet på en søppelfylling i plastposer.

DREPT: Arrieta hadde avtalt å møte Sancho på den thailandske øya. Han ble etterlyst av venner som ble bekymret da han ikke ga lyd fra seg på en stund. Etter at han ble funnet drept, havnet Sancho raskt i politiets søkelys. Foto: Jose Perdomo / AFP

Saken har fått massiv oppmerksomhet i spansktalende land og på sosiale medier på grunn av flere oppsiktsvekkende detaljer. Ikke minst fordi faren til den tiltalte er den berømte spanske skuespilleren, Rodolfo Sancho.

På TikTok har videoklipp om saken fått mange hundre millioner visninger.



Kjendisfar til stede

Da rettssaken startet på Ko Samui mandag, var Daniels Sanchos far til stede i retten.

På vei inn i lokalet ga han en kort uttalelse til den spanske TV-kanalen Tele5 som spurte om han trodde sønnen hadde planlagt drapet på sin colombianske elsker.

FAR: Skuespiller Rodolfo Sancho etter å ha hørt sønnen forklare seg i lukket rett på Koh Samui, Thailand. Foto: Thanapat Cherajin/AP

– Selvfølgelig ikke, svarte han.

– Hvis han har gjort det, ville han vel ikke vært i slåsskamp.

Under rettssakens første dag måtte faren høre sønnen nekte for at han hadde planlagt å drepe elskeren, men at Arrieta omkom under en slåsskamp.

Sancho forklarte i avhør at han forsvarte seg mot å bli voldtatt da Arrieta falt og slo hodet mot en vask og døde. Sancho skal selv ha hatt sår og bitemerker på kroppen da han ble pågrepet.

Innrømmet å ha skjult liket

I retten innrømmet Sancho å ha partert elskeren og dumpet likdelene, ifølge det spanske nyhetsbyrået EFE, som siterer kilder nær familien.

LIKDELER: Det var på denne søppelfyllingen det ble funnet poser med likdeler Foto: Somkeat Ruksaman/AP

Retten vil senere denne måneden samles for å gå gjennom bevisene i saken.

Daniel Sancho er kokk og influenser med sin egen youtubekanal, men han har ikke hatt særlig suksess. Han var aktiv på Instagram, der han portretterte en vellykket livsstil.

Risikerer dødsstraff

Finnes Sancho skyldig i overlagt drap, risikerer han dødsstraff i Thailand. Familien forsøker imidlertid å få sønnen utlevert til Spania for å sone straffen sin der.

Arrieta ble drept 2. august, og Daniel Sancho ble pågrepet etter at han selv gikk inn på politistasjonen på Ko Pha Ngan for å melde Arrieta savnet.

PARTERT: Kroppen til Arrieta var partert på denne måten. Foto: Royal Thai Police

Da var det allerede funnet dumpede kroppsdeler på søppelfyllingen.

Torsoen til Arrieta skal enda ikke være funnet, noe som gjør det vanskelig å fastslå dødsårsaken, men det er også funnet brudd i nakkevirvlene som kan ha forårsaket dødsfallet slik Sancho hevder.

Dommen forventes i en gang mellom februar og april neste år.