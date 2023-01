Ellevill jakt etter nazigull – fant mann nedgravd til brystet

Den nederlandske småbyen Ommeren rennes ned av eventyrlystne og gullhungrige entusiaster.

I forrige uke offentliggjorde nemlig Nasjonalarkivet i Haag flere skattekart som skal vise hvor skatter verdt titalls millioner dollar befinner seg.

SKATTEKART: Kartene viser hvor nazigullet ligger gjemt. Foto: Omroep Gelderland

Kartene stammer fra 1944 da tyske nazister angivelig gravde ned de verdifulle gjenstandene for å gjemme dem fra allierte.

Nederlandske myndigheter verifiserte kartene, og besluttet at de skulle holdes konfidensielle - frem til nå.

Tråkker over grenser

Etter at kartene har blitt offentliggjort, strømmer titalls personer daglig til den lille landsbyen for å lete etter skattene. Verken lokale forskrifter eller tomtegrenser setter en stopper for skattejegerne.

NESTEN UNDER BAKKEN: Noen entusiaster går så langt som å gjøre hærverk på privat eiendom. Foto: Omroep Gelderland

Den tidligere ordføreren i byen, Klaas Tammes, fant i går en fremmed mann rett utenfor huset sitt – der stod han med nesten hele kroppen under bakken.

– Det er jo en fantastisk mulighet, en guttedrøm. Et rødt kryss på et kart, hvem vil vel ikke bli med på det? Sier Tammes.

EN GUTTEDRØM: Tidligere ordfører i Buren forstår entusiastene. Foto: Omroep Gelderland

Han er imidlertid ikke like fornøyd med at skattejakten utføres på hans private eiendom.

Det liker heller ikke de lokale myndighetene.

– Kulturloven slår fast at det er forbudt å gjennomføre arkeologiske utgravninger, bortsett fra organisasjoner med utgravningsattest, skriver Buren kommune på sine sider.

LANDSBY: Det er graveforbud i Ommeren, som ligger i Buren kommune. Foto: Piroschka van de Wouw

Talskvinnen for kommunen, Anne-Marieke Samson, sier til den nederlandske avisen Binnenlandsbestuur at det ennå ikke er utstedt noen bøter.

– Det er klart vi ikke synes det er greit, men vi kan ikke sette politimenn i beredskap i hele området, sier Samson til avisen.

Nå vurderer kommunen å iverksette flere tiltak for å få bort skattejegerne.

Kan eksplodere

Det er ikke bare et problem at personer tar seg inn på privat eiendom. Det kan i verste fall være livsfarlig.

– Eksperter sier at området ligger nær frontlinjen fra andre verdenskrig. Det er farlig å lete der på grunn av mulige udetonerte bomber, landminer og granater, fortsetter Samson.

PÅ JAKT: Flere trosser forbudene om metalldetektorer i jakten på gullet. Foto: Omroep Gelderland

Til tross for graveforbud, forbud mot metalldetektorer, og at området er risikabelt å lete i, kommer stadig flere til den lille byen.

Må gi fra seg skatten

Det er likevel mye som tyder på at jegerne må reise tomhendte hjem.

For eksperter mener at det er svært sannsynlig at skattene enten allerede er gravd opp, eller at de aldri var der i utgangspunktet.

– Skattenes eksistens har aldri blitt verifisert, og alt i 1947 ble det utført omfattende søk etter dem. Vi utelukker ikke at de kan ha blitt gravd opp, men ingenting er sikkert, sier talskvinnen for kommunen.

Skulle en skattejeger likevel være så heldig å finne «nazigullet», har de imidlertid plikt til å gi funnet fra seg til myndighetene.