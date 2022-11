Eleonora (31) døde – leter fortsatt etter savnede

ISCHIA, ITALIA (TV 2): Letemannskapene jobber mot klokka for å finne overlevende etter jordskredet på den lille ferieøya.

Den populære turistøya Ischia utenfor Napoli ble rammet av et større jordskred lørdag morgen.

Ødeleggelsene er store, og elleve mennesker er fortsatt ikke gjort rede for, skriver avisen la Repubblica.

En person ble lørdag bekreftet omkommet, og søndag identifiseres vedkommende som 31 år gamle Eleonora Sirabella. Hun jobbet som selger i klesbutikk, og var gift med en lokal sjømann som fremdeles er savnet.

Det blå havet har blitt brunt av gjørmen som fosset ned skråningene.

SKRED: Jordskredet har tatt med seg både hus og biler ned fjellsiden. Foto: Salvatore Laporta / AP / NTB

Småbarnsfamilier savnet

13 personer ble skadd i jordskredet, og 167 personer er for øyeblikket hjemløse.

Blant de elleve som er meldt savnet er to småbarnsfamilier med to nyfødte barn.

En 94 år gammel kvinne er gjort rede for, men er innesperret i huset sitt etter skredet. Hjemmet hennes er omringet av gjørme, og letemannskaper sliter med å få reddet henne ut.

BARNEVOGN: Redningsmannskap er med og bærer en barnevogn over gjørmen. Foto: Ciro De Luca / Reuters / NTB

– Det strømmer til med redningsmannskaper i hundretall. Busser og biler er begravd i gjørme, sier TV 2s reporter på stedet.

Hun forteller om en sterkt preget befolkning.

– Det er en idyllisk øy som nå er blitt ødelagt av denne katastrofen. Menneskene er bekymret, ikke bare for de som er savnet, men man spør seg om dette er en type klima og værfenomen som vi nå må lære oss å leve med.

Søndag morgen sa Italo Giulivo, leder for den regionale sivilbeskyttelsen, at søndagen blir en avgjørende dag. Med bedring i værforholdene er det håp for lettere arbeidsforhold i skredområdet.

Store mengder regn

Ifølge direktøren for forskningsinstituttet for hydrogeologisk beskyttelse i det nasjonale forskningsrådet, Tommaso Moramarco, kom det 126 millimeter regn på seks timer før skredet.

Moramarco mener også at urbanisering av øya har gjort den sårbar for skred.

– I Ischia er det en urbanisering som har påvirket og ødelagt hele territoriet. Tragedien forårsaket på øya av bølgen av dårlig vær er derfor ikke bare knyttet til klimaendringer, men angår også omsorgen for territoriet, sier Moramarco.

Turisme er en viktig inntektskilde på øya, som ble rammet av jordskjelv i 2017. Da mistet to personer livet.