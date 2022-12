Eldre søskenpar brutalt drept i eget hjem – drapsmannen nylig dømt etter 30 år

SØSKENPAR DREPT: Anne var høyt elsket av hele familien. Hun døde av et hjerteinfarkt da drapsmannen brøt seg inn i søskenparets felles hjem. William ble brutalt banket og drept. FOTO: Pa Photos / Scanpix

Den britiske krigsveteranen William Bryan ble funnet alvorlig mishandlet, banket og bakbundet i august 1993.

Hans tre år eldre søster Anne Castle, hadde også blitt angrepet av gjerningsmannen, og det ble fastslått at hun deretter hadde fått et massivt hjerteinfarkt som førte til hennes død.

På stroppene som var brukt til å binde hendene til William, fant politiet DNA-spor etter den skyldige. Men på grunn av utdaterte metoder for å etterforske DNA-spor, skulle det ta nærmere 30 år før morderen, Danville Neil, omsider fikk sin straff. Det skjedde for bare noen uker siden.

Stjal gifteringene

Under innbrudds-raidet hadde han revet ringene av fingrene til Anne. Det var blant annet to gifteringer – hennes egen og hennes avdøde ektemanns, samt to diamantringer som hun hadde vært svært glad i – som kostet henne livet.

I tillegg hadde Neil endevendt søskenparets koselige hjem i Øst-London i England, i jakten på verdier.

Han fant nærmere fire tusen pund, (tilsvarende 40.000-50.000 kroner) av søsknenes sparepenger. Noe av pengene hadde de samlet over lengre tid, og gjemt unna i sokker som de hadde lagt i garderobeskuffer.

Naboene hørte skrik

Etter at bekymrede naboer ble alarmert av rop og skrik fra søsknenes hjem, tilkalte de politiet, som ankom boligen 23. august.

Der fant de Anne død – sittende i en lenestol – mens broren William lå bundet på gulvet, også han død.

Noe av bevismaterialet som ble forelagt retten, var bilder av åstedet der man kan se Annes håndveske med innholdet endevendt utover gulvet, knuste lamper og glass, sofaputer som er kastet over ende, samt en hammer og en skrutrekker som ble antatt å ha vært brukt under innbruddet og overfallet på de eldre søsknene.

SNILL OG GOD: Anne ble beskrevet som en person som alltid satte andre før seg selv. Foto: Metropolitan Police / Scanpix

Karrierekriminell

Gjerningsmannen, Danville Neil, var 65 år gammel da han omsider ble dømt for drapene, men var 36 år da han begikk dobbeltmordene på William og Anne.

Allerede før denne episoden hadde han startet på sin lange kriminelle løpebane, der han hadde utviklet et slags gjenkjennbart modus for hvordan han opererte som kriminell.

I 1992, ett år før drapene, ble han løslatt etter å ha vært fengslet for to svært voldelige ran og innbrudd.

Voldelig og farlig

Fra 1973 til 1998 var han involvert i hele 15 innbrudd og forbrytelser, noe som gjorde at han var en kjent skikkelse for politiet.

Ved to tilfeller i 1984 hadde han brutt seg inn hos folk der han også hadde utøvd grov og alvorlig vold mot de forsvarsløse ofrene sine. I det ene tilfellet hadde han banket et foreldrepar med jernstenger, og forsøkt å kvele kona med en pute, mens parets tre intetanende barn sov et annet sted i huset.

Den voldelige innbruddstyven var på jakt etter verdier, og forsøkte å rive ringene av fingrene på kona, mens ektemannen ble bakbundet med sitt eget belte.

Selv om barna slapp fra hendelsen uskadd, truet han det skrekkslagne paret med at han allerede hadde tatt livet av ungene, og at de også ville lide samme skjebne hvis de ikke gav ham verdisaker.

Da han ikke fant store verdier i huset, sa han: «Ungen din er død. Vi drepte den lille jenta di, skjønner du? Fortell hvor pengene er, ellers knuser vi hodene deres».

Nytt angrep

Det gikk bare to måneder etter denne hendelsen før han slo til igjen. Da angrep han en kvinne i sitt eget hjem, og rømte med et musikkanlegg og 1500 kroner i kontanter.

I rettssaken innrømmet han at DNA-sporene som var funnet på stroppene var hans, men mente at han kunne forklare hvordan de hadde havnet der.

BAKBUNDET: William ble bakbundet med stropper fra sin egen kikkert. Foto: Metropolitan Police / Scanpix

Brukte stopper fra kikkert

Den pensjonerte krigsveteranen William Bryan, var interessert i fint utstyr, og hadde skaffet seg to par kikkerter som han hadde stor glede av.

Neil hevdet at han hadde møtt William på et loppemarked der han solgte ham en kikkert, og at stroppene fra kikkerten – som var brukt til å bakbinde offeret – dermed hadde hans DNA på seg.

Retten festet derimot ingen tiltro til drapsmannens forklaring, og ble overbevist av Anne Castles barnebarn, som vitnet om at grandonkelen aldri ville kjøpt brukte kikkerter, men at han derimot hadde anskaffet seg to splitter nye.

Hvorav stroppene på den ene ble brukt under innbruddet, og drapene.

Det var etter omfattende gjennomgang av DNA-registret over tidligere straffedømte – samt nye metoder for etterforskning og sporing av DNA – at Neils avtrykk fra åstedet i 1993 til slutt ble koblet opp mot mordene i tilstrekkelig grad til å få ham stilt for retten.

Stor lettelse

Etterforskerne, som i årevis hadde levd med et håp om at saken en dag skulle bli løst, uttrykte stor lettelse da dommen mot Neil omsider falt.

«Vi har aldri gitt opp håpet om at denne saken skal bli løst. Takket være innsatsen til mine etterforskere og rettsmedisinere har vi endelig lyktes i å gi rettferdighet til Anne og William, og deres familier som har ventet i 29 år på at denne dagen skulle komme», sa sjefsetterforsker Joanna Yorke i The Met's Specialist Crime North Command, da dommen endelig ble avsagt.

Endelig fred

«Å gå i 29 år uten å vite hvem som var ansvarlig for at deres kjære døde, er en smerte ingen skulle måtte utholde. Jeg håper dette resultatet omsider gir dem noe trøst og endelig fred», var noe av det sjefsetterforskeren uttalte til mediene etter dommen i oktober 2022.

Også Annes døtre, Cynthia og Janice, uttrykte naturlig nok glede over at drapsmannen omsider ble straffet for sine grusomme forbrytelser. I en felles uttalelse sa de:

«Vår mor tilbrakte hele livet sitt i Øst-London, der hun oppdro sine fem barn, som senere gav henne 13 barnebarn og 15 oldebarn. Hun var den mest fantastiske, kjærlige og omsorgsfulle mor og bestemor man kan tenke seg. Hun satte alltid alle andre foran seg selv, og var en bauta for lokalmiljøet sitt, elsket og respektert av alle».

DØMT OG SKYLDIG: Danville Neil måtte omsider ta straffen sin for drapet på det eldre søskenparet. Han venter nå på domsavsigelsen, men slipper sannsynligvis aldri ut i frihet mer. Foto: Metropolitan Police / Scanpix

Sorgen vil alltid være der

Videre beskrev de forholdet Anne hadde hatt til lillebroren, som også var en høyt aktet skikkelse i lokalmiljøet.

Selv om drapsmannen omsider fikk sin straff, vil sorgen over tapet av Anne og William, naturlig nok, prege familien videre.

«Da broren hennes William ble syk etter krigen, ble han boende hos våre foreldre, der de sammen ga ham all tenkelig omsorg og omtanke. Han ble boende med vår mor til denne grusomme dagen. Vi vil aldri komme over tanken på frykten de måtte ha følt denne forferdelig dagen», sa søstrene i sin felles uttalelse.

Danville Neil ble dømt for drapene på Anne og William først i slutten av november 2022. Han venter fortsatt på den endelige straffeutmålingen, men vil sannsynligvis tilbringe resten av sin levetid bak murene i fengsel.

