Eldgammel hebraisk bibel kan gå for megasum

Glad i suvenirer? Skal du få tak i denne, må du ut med et hundretalls millioner.

En hebraisk bibel som regnes å være mer enn 1000 år gammel, skal snart ut for auksjon.

Bibelen, som har fått navnet «Codex Sasson», antas å være den aller første og mest komplette hebraiske bibelen som finnes.

HISTORISK: «Codex Sasson» antas å være den aller første og mest komplette hebraiske bibelen som finnes. Foto: Kin Cheung / AP

Mellom 22. og 28. februar står bibelen stilt ut hos auksjonsbyrået Sotheby´s i London. Etter dette skal den på en utstillingsturné til Israel og USA.

I mai 2023 skal den historiske suveniren ut på auksjon i New York. Skal du ha fatt i den, ventes det at du må ut med mellom 300 og 500 millioner kroner.

Svært viktig

Bibelen har vært svært lite tilgjengelig for offentligheten frem til nå, heter det i en pressemelding fra Sotheby´s tidligere i februar.

– Dette er det viktigste dokumentet som er kommet på auksjon noen sinne, sier spesialist på bøker og manuskripter ved Sotheby´s, Sharon Mintz, til CNN.

GRUNNLAGET: Den hebraiske bibelen skal ha vært selve grunnlaget for de tre trosretningene jødedom, kristendom og islam. Foto: John Minchillo / AP

– Det er også det viktigste dokumentet jeg noen sinne har hatt gleden av å lese, undersøke og å holde i, legger hun til.

– Bibelen er en av verdens største skatter og har hatt stor innvirkning på de tre monoteistiske trosretningene og deres milliarder av tilhengere, står det på Sotheby´s egne nettsider.

Den er oppkalt etter David Sasson, som skal ha vært en samler av hebraiske bibler mellom 1840 og 1942.

Laget av dyreskinn

Den over 1000 år gamle bibelen består av 792 sider laget av dyreskinn. Boken veier rundt tolv kilo.

Bokspesialisten forklarer at den aktuelle bibelen ble laget på en svært kostbar måte som kun de aller mest velstående hadde råd til å betale for.

Den nåværende eieren kjøpte «Codex Sasson» i 1989, og forteller via auksjonsbyrået at han nå er glad for å kunne dele den med resten av verden.