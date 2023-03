Elden om Martine-saken: – Presser på politiet

En marsnatt i 2008 kom Martine Vik Magnussen aldri hjem fra en bytur i London, hvor hun studerte.

Tre dager senere ble hun funnet voldtatt og drept i kjelleren i leilighetskomplekset hvor Farouk Abdulhak bodde.

I en ny TV 2- og BBC-dokumentar innrømmer Abdulhak ansvar for Martines død.

I 15 år har han, som hovedmistenkt i saken, levd som en fri mann i hjemlandet Jemen. Det har vært mulig fordi landet ikke har noen utleveringsavtale med Storbritannia.

– De fleste land i verden har vanskeligheter med å utlevere egne borgere til utlandet, og sier at de heller kan straffeforfølge dem selv om de får bevismateriale tilsendt, sier advokat John Christian Elden til TV 2.

– Det har England valgt å ikke gjøre.

STUDERTE I LONDON: 23 år gamle Martine Vik Magnussen studerte økonomi i London da hun ble drept i 2008. Foto: Privat

– Vil kunne få dødsstraff

Elden mener det kan være flere årsaker til at det britiske politiet ikke har ønsket å utlevere bevisene de sitter på til Jemen.

– Jeg antar at de frykter at de ikke får gjennomslag for det, altså at bevisene blir ført for fjernt fra åstedet, sier Elden.

– En annen grunn kan være at at de frykter at Abdulhak ved domfellelse vil kunne få dødsstraff, og at det er et hinder for utlevering og overføring av saken. Det ville det også vært for Norge.

FRYKTER DØDSSTRAFF: John Christian Elden mener Storbritannia kan ha fryktet at drapsmistenkte Farouk Abdulhak kunne få dødsstraff i Jemen om han ble dømt der. Foto: Privat

Selv om Jemen ikke har noen utleveringsavtale med Storbritannia, betyr ikke det at det er helt umulig å utlevere Abdulhak.

– Det som kan skje er at myndighetene i Jemen og England inngår en avtale om utlevering av ham. Det er ingen hindre for det folkerettslig, og det er gjort i andre sammenhenger, sier Elden.

Han mener Abdulhak i praksis har sluppet lettere unna fordi han kommer fra en rik og mektig familie i Jemen.

– Det sitter nok lenger inne å utlevere en egen borger om det er en person som har innflytelse i hjemlandet, og kan påvirke politiske og andre prosesser, mener Elden.

Martines far, Odd Petter Magnussen, har jobbet for rettferdighet i saken i årevis. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Presser på politiet

– Er det mange eksempler på dette, at man vet hvor mistenkte er, men ikke får pågrepet vedkommende?

– Det er heldigvis ikke veldig vanlig, men vi har andre saker hvor det skjer, sier Elden.

Han nevner som eksempel en drapssak hvor en amerikansk borger er mistenkt, men har reist til USA og blir ikke utlevert.

– Så det kan skje, men verden blir mindre, og muligheten for å bli holdt til ansvar for sine handlinger, uansett hvor man oppholder seg, blir større.

Martine-saken har i flere perioder fått stor oppmerksomhet i Norge og Storbritannia, mye takket være familiens arbeid. Elden mener det har stor betydning for saken.

– En sak som blir 15 år gammel vil fort bli glemt, men den saken her har familien minnet oss på gang etter gang, år etter år, med nye innspill, stikk og vurderinger, som gjør at vi som publikum og dere som presse ikke glemmer den, sier Elden.

– Da presser man også politiet.