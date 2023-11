Ektepar inngikk djevelsk pakt – jaktet jomfruer

Michel Fourniret omtales som den verste pedofile seriemorder i fransk historie. I 2008 ble han dømt for å ha kidnappet, drept og voldtatt sju jenter og unge kvinner.

Hans kone, Monique Olivier, ble dømt for å ha hjulpet sin mann med å plukke ut ofrene, kidnappe dem og skjule likene. Flere tiår senere ble ekteparet knyttet til flere uløste forsvinningssaker.

Fourniret døde i fengsel i 2021, men enken møter nå i retten tiltalt for å ha bistått ektemannen i tre uløste drapssaker.

TILTALT: Monique Olivier er denne uken i retten i Nanterre utenfor Paris for sin angivelige medvirkning i tre drapssaker. Foto: MIGUEL MEDINA/AFP

Monique Olivier er nå 75 år gammel. Aktoratet håper hun vil avsløre de siste hemmelighetene til hennes avdøde ektemann, skriver Le Figaro.

FORSVANT: Estelle Mouzin var ni år i 2003 da hun forsvant. Foto: HANDOUT

Uløste saker

I 1988 forsvant 18 år gamle Marie-Angele Domece fra Aucerre. Jenta var psykisk utviklingshemmet. Liket ble aldri funnet.

I 1990 ble den britiske språkstudenten, Joanna Parrish (20), funnet naken og drept i en elv.

Den tredje og siste saken Olivier er tiltalt for medvirkning i, er forsvinningen til ni år gamle Estelle Mouzin.

Niåringen forsvant i 2003, og er aldri funnet til tross for omfattende etterforskning og søk.

I alle år har foreldrene hennes levd i uvisse om hva som skjedde med henne.

I 2019 kom et gjennombrudd i alle de tre uløste sakene. Da fortalte Monique Olivier i avhør at ektemannen kunne stå bak, og i 2020 innrømmet han å ha drept alle tre.

Et stort spørsmål for de gjenlevende er hvorfor Olivier godtok ektemannens drapsraid, og hvorfor hun ventet i 13 år med å fortelle det hun visste til politiet.

SERIEMORDER: Michel Fourniret begikk en rekke voldtekter og drap over flere tiår. Foto: YVES BOUCAU

Til medfanger har hun forklart at hun gjorde det av kjærlighet.

«Uhyret fra Ardennes»

Historien om ekteparet har rystet Frankrike i mange år.

De to skal ha inngått en pakt om at dersom Fourniret gikk med på å drepe Oliviers eksmann, lovet hun å hjelpe han med å finne unge jomfruer.

Allerede i 1966 fikk franske Michel Fourniret sin første dom for sexovergrep, men det var forbrytelsene han senere skulle komme til å tilstå, som ga ham tilnavnet «Uhyret fra Ardennens».

Fourniret og Monica Olivier møttes via en kontaktannonse på 1980-tallet, da Michel sonet en straff for overgrep og blotting.

Litt etter litt delte han sin galskap med henne gjennom brevene. Han fortalte at han ville kidnappe veldig unge jenter for å «løse mysteriet med jomfruelighet».



Da han ble løslatt fra fengselet i oktober 1987, sto Monique og ventet på ham.

FØRSTE OFFER: Isabelle Laville ble drept to måneder etter løslatelsen i 1987.

Fourniret holdt aldri sin del av avtalen, men Monique skulle vise seg å stå ved pakten de inngikk. Bare to måneder etter løslatelsen, iverksatte de planen om å skaffe ham en jomfru, og bortførte deres første felles offer, Isabelle Laville.

I en uttalelse sendt til belgiske etterforskere, som senere ble lekket til franske journalister, skrev Fourniret:

«Jeg trengte å jakte på jomfruer to ganger i året. Når jeg visste at jeg skulle ut på jakt og at jeg kom til å ta med meg noen hjem, gravde jeg hull på forhånd, tre meter dype».

Avslørt av 13-åring

Først i 2003 tok parets grusomme «jomfrujakter» slutt, etter at en 13 år gammel belgisk jente klarte å rømme fra franskmannens varebil.

LETER ETTER ESTELLE: Letemannskaper lette etter levningene til Estelle Mouzin i et skogholt etter at . Monique Olivier fortalte hvor hun kunne ha blitt gravlagt. Foto: FRANCOIS NASCIMBENI

Jenta noterte registreringsnummeret på bilen og Fourniret ble pågrepet av politiet kort tid etter. Han ble fengslet, mistenkt for kidnapping av mindreårige og usømmelig seksuell atferd.

I 2004 oppsøkte Monique Olivier belgisk politi og tilsto å ha vært involvert i flere av ektemannens drap.

I hennes skriftlige tilståelse innrømmer hun at hun, etter ektemannens ordre, hadde vært til stede da noen av voldtektene og drapene fant sted. Ved flere tilfeller skal hun ha sett på ektemannens forbrytelser via et speil fra et rom i nærheten.

Det er forventet dom i saken 15. desember.