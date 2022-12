Ektemannen skal ha tilstått og røpet detaljer

Eva Kailis ektemann skal ha tilstått å ha vært involvert i et korrupsjonsnettverk.

EU har avskjediget den greske politikeren Eva Kaili etter at hun ble arrestert og tiltalt for korrupsjon i sin rolle som EUs visepresident.

Politiet skal ha funnet 900.000 euro i kontanter, gjennom ransakelse av hjemmet hennes og et hotellrom hennes far holdt til i. Dette tilsvarer 9,4 millioner norske kroner etter agens eurokurs.

Kaili har så langt nektet skyld.

Agerte som mellommann

Nå har etterforskningen av den massive EU-skandalen fått et nytt, stort gjennombrudd, melder både den belgiske avisen Le Soir og italienske La Repubblica.

Avisene har fått tilgang til rettsdokumenter som angivelig viser at Eva Kailis ektemann, Francesco Giorgi, har tilstått sin rolle i korrupsjonen. Tilståelsen skal være levert til dommer Michel Claise i Belgia.

Giorgi innrømmer å ha vært del av en organisasjon som både Marokko og Qatar har brukt for å påvirke politikken i EU.

35-åringen skal ha forklart i avhør at hans jobb var å ordne med pengeutbetalingene til politikere. Han navngir angivelig to administrasjonsansatte, en italiener og en belgier, som også skal ha mottatt bestikkelser.

Pengene skal han ha mottatt via Pier Antonio Panzeri (67), et tidligere medlem av EU-parlamentet som nå leder en innflytelsesrik frivillig organisasjon.

Flere under etterforskning

Nettverket skal ha blitt startet av marokkansk etterretning, men også ha jobbet for myndighetene i Qatar.

Politiet har ifølge britiske The Times også beslaglagt 600.000 euro fra hjemmet til Panzeri.

Panzeri, hans kone og hans datter skal ha mottatt penger fra en marokkansk diplomat. Han anklages ifølge The Times også for å ha utbetalt kontanter til medlemmer av EU-parlamentet. Også Panzeri nekter skyld.

Belgisk etterretning fikk sitt første store gjennombrudd i saken i sommer, da deres agenter ransaket hjemmet til Panzeri i smug. De fant 700.000 euro i kontanter der, men lot pengene ligge og passet på å fjerne alle spor av ransakingen.

– Det «snudde kampen» i en sak statlig etterretning har jobbet med i over et år, sammen med andre lands etterretningstjenester, for å kartlegge mistenkt korrupsjon fra flere land, sier Belgias justisminister Vincent Van Quickenborne.

Politiet har i utgangspunktet ikke lov til å etterforske medlemmer av EU-parlamentet, men kan starte undersøkelser dersom det er mistanke om at fremmede staters etterretning opererer i Belgia, skriver The Times.

Onsdag stemte EU-parlamentet overveldende for at representanter fra Qatar midlertidig skal utestenges fra EUs eiendom mens etterforskningen pågår. Den endelige avgjørelsen ligger hos parlamentets president, Roberta Metsola.