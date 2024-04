Ekstremnedbør i ørkenstat gir uhyggelig frampek

Enorme nedbørsmengder la denne uken flyplassen og veier i Dubai under vann, og innbyggere måtte evakueres fra oversvømte hus.

142 millimeter regn kom i løpet av tirsdagen, langt mer enn årsgjennomsnittet for ørkenlandet, som er 94,7 millimeter.

– Det var fryktelig. Det var som en rominvasjon. Himmelen lynte nonstop. Jeg har aldri sett så mye regn før i hele mitt liv, sier britiske Jonathan Richards, som er bosatt i Emiratene, til Reuters.

Det høyst uvanlige regnværet har ført til spekulasjoner rundt årsaken.

Skysåing

Emiratene ligger i et av de varmeste og tørreste områdene på jordkloden, og må blant annet må avsalte sjøvann for å få nok drikkevann.

Å drive landbruk i det knusktørre landet er også vanskelig.

Men det går an å produsere regn.

Emiratene har blitt ledende innen værmanipulasjon, og gjør dette hyppig.

«Skysåing» foregår ved at det tilføres partikler i luften, som forandrer de mikrofysiske prosessene i skyen – med mål om å få mer regn.



Flere medier har ifølge NTB sitert anonyme meteorologer i Emiratene på at seks eller sju småfly var i luften for å påvirke skydekket, før det kraftige regnet setter inn.

FLOM: Regnet begynte sent mandag, da veier og sanddyner i Dubai ble dynket med rundt 20 millimeter nedbør, og dagen etter kom det enda mer. Minst 20 personer omkom av uværet i nabolandet Oman. Foto: Giuseppe Cacace

Kritikk av myndighetene er forbudt i Emiratene, og ingen vil derfor bekrefte dette offentlig.



Emiratenes meteorologiske byrå avviser imidlertid overfor Reuters at det pågikk operasjoner for å påvirke været før stormen.

Luftskvis

Ekstremregnet skyldes trolig et normalt værsystem som har blitt forverret av klimaendringene, sier eksperter til Reuters.

Et lavtrykkssystem i den øvre atmosfæren sammen med et lavtrykk på jordoverflaten har ført til et trykk-skvis i luften, ifølge Esraa Alnaqbi, som er senior-meteorolog ved det nasjonale meteorologisenteret i Emiratene.

KAOS: Dubai har vært lammet i flere dager. Foto: Ahmed Ramazan/Afp

Denne luftskvisen har blitt intensivert av kontrasten mellom de høye temperaturene på bakken og de lavere temperaturene lenger opp i luften, noe som førte til kraftig tordenvær.

Et slikt uvanlig værfenomen er ikke helt uventet i april, ettersom det er en tid på året med svært skiftende vær, ifølge Alnaqbi. Men klimaendringene har trolig også påvirket omfanget av uværet.

Klimaforskere sier at de stigende temperaturene globalt fører til mer ekstremvær, også uvanlig store nedbørsmengder.

FLYKAOS: Dubai International Airport ble stengt etter ekstremregnet. Foto: Christopher Pike

– Regn og torden slik vi så i Emiratene nå, blir særlig forsterket av varme, sier Dim Coumou, professor i klima og ekstremvær ved Vrije Universtet Amsterdam.

Han forklarer at konveksjon, altså strømmer som transporterer energi, for eksempel varme, og som er oppdriften i en tordenstorm, blir forsterket når temperaturene stiger.

– Skyer kommer ikke fra ingenting

Det blir også mer nedbør over hele verden på grunn av global oppvarming, fordi en varmere atmosfære kan holde på mer fuktighet, sier Friederike Otto, foreleser i klimaforskning ved Imperial College London til Reuters.

Hun er klar på at værmanipulasjon som skysåing ikke kan ha forårsaket ekstremregnet.

– Skysåing kan ikke skape skyer av ingenting, sier hun.

Hun forklarer at skysåing påvirker vannet som allerede er i skyen til å kondensere raskere og slippe vannet i ønskede områder.

– Så du må ha fuktigheten der. Uten det, ville du ikke hatt noen skyer, sier Otto.

Den globale oppvarmingen har også ført til uvanlig varmt vann i havet rundt Dubai, hvor luften også er varm, påpeker Mark Howden, direktør ved Insitutt for klima, energi og katastrofeløsning ved Australias nasjonale universitet.

– Dette øker både potensielle fordampningshastigheter og atmosfærens kapasitet til å holde på vannet, og tillater større mengder med nedbør som det vi nettopp har sett i Dubai, sier han.



MANIPULERING: Skysåing benyttes for å produsere regn i håp om at dette skal hindre grunnvannet i landet i å synke ytterligere Foto: Abdelhaadi Ramahi

Selv om værmanipulasjon ikke ser ut til å ha forårsaket denne høyst unormale flommen, har uværet gitt myndighetene en pekepinn på hvilke problemer unormale vannmengder kan føre til for et ørkenland uten naturlig eller kunstig drenering.



Gabi Hegerl, klimatolog ved Edinburgh University, sier at ekstrem nedbør, som i Emiratene og Oman, sannsynligvis vil bli verre mange steder på grunn av klimaendringene.



– Når forholdene er perfekte for veldig kraftig regn, er det mer fuktighet i luften, og da regner det hardere. Denne ekstra fuktigheten kommer fordi luften er varmere, noe som er forårsaket av menneskeskapte klimaendringer, sier hun.