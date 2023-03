Ekstreme ødeleggelser etter tornado: – Hjelpen er på vei

Hundrevis av mennesker har mistet hjemmene sine i tornadoen som herjet i Mississippi fredag.

Nabolag er jevnet med jorden og flere enn 100.000 innbyggere i Alabama, Mississippi og Tennessee står uten strøm.

En av dem er Kimberly Berry og hennes 12 år gamle datter. Hun forteller AP at et fundament, et veltet kjøleskap, en kommode, et nattbord og en pose med litt julepynt og klær var det eneste som stod igjen etter at tornadoen hadde herjet fredag.

Berry forteller at hun klamret seg til datteren i en nærliggende kirke da tornadoen herjet utenfor.

FÅ TING IGJEN: Kimberly Berry har mistet nesten alt i tornadoen. Foto: Emily Wagster Pettus / AP

– Jeg hørte ikke annet enn at jeg selv ba til Gud. Jeg kan få meg et annet hus og nye møbler, og jeg er takknemlig for at jeg fortsatt er i live, sier hun til nyhetsbyrået.

Hjelp er på vei

– Alt jeg kan se her har blitt ødelagt, sier Jarrod Kunze til AP. Han er en av mange frivillige som har strømmet til byen Rolling Fork søndag for å hjelpe til.

De neste dagene skal han dele ut vann og forsyninger til de berørte i byen.

SORG: Hundrevis av mennesker står uten et hjem etter at en tornado herjet i delstaten Mississippi fredag. Foto: Julio Cortez / AP Les mer SORG: Hundrevis av mennesker står uten et hjem etter at en tornado herjet i delstaten Mississippi fredag. Foto: Julio Cortez / AP Les mer SORG: Hundrevis av mennesker står uten et hjem etter at en tornado herjet i delstaten Mississippi fredag. Foto: Rogelio V. Solis / AP Les mer SORG: Hundrevis av mennesker står uten et hjem etter at en tornado herjet i delstaten Mississippi fredag. Foto: Rogelio V. Solis / AP Les mer Volunteers collects and distribute water after thunderstorms spawning high straight-line winds and tornadoes ripped across the state in Rolling Fork, Mississippi, U.S. March 26, 2023. REUTERS/Cheney Orr Foto: CHENEY ORR Les mer

Det til tross for at det er sendt ut ytterligere farevarsel om ekstremvær i Mississippi, Alabama, Louisiana og Georgia søndag.

– Hjelpen er på vei, lyder det av guvernøren i Mississippi, Tate Reeves under en pressekonferanse søndag.

President Joe Biden erklærte krisetilstand i delstaten Mississippi tidlig søndag.

Det er satt av midler til å finansiere gjenopprydningsarbeid i Mississippi-fylkene Carroll , Humphreys, Monroe og Sharkey, ifølge en uttalelse fra Det hvite hus.

ØDELAGT: En tornado slo til i delstaten Mississippi i USA fredag. Hundrevis står nå uten hjem. Foto: Scott Olson / AFP

Det vil også bli satt opp midlertidige boliger i områdene som er mest berørt.

Enorme ødeleggelser

Bilder fra byen Rolling Fork i delstaten Mississippi viser omfattende ødeleggelser.

Fredagens tornado har revet hjem i fillebiter, og alt fra båter til biler ligger strødd gjennom gaten.

UTEN HJEM: En tornado slo til i delstaten Mississippi i USA fredag. De berørte forsøker å redde ut eiendeler som ikke har blitt smadret i stormen. Foto: Scott Olson / AFP

I den lille byen Rolling Fork, rakk sheriffen knapt å skru på sirenene før tornadoen slo til fredag.

SMADRET: En tornado slo til i delstaten Mississippi i USA fredag. Hundrevis står nå uten hjem. Foto: Rogelio V. Solis / AP

– Da de fikk startet sirenen, hadde stormen allerede startet, og den ble revet ned, sier ordføreren i byen, Eldrigde Walker til nyhetsbyrået.

Tigre på rømmen

Tidlig søndag slo en ny tornado til, denne gangen i Troup, Georgia, nær grensen til Alabama.

Rundt 100 bygninger ble skadet i tornadoen søndag. Minst 30 av dem skal være ubeboelige.

Oppå det hele kom nyheten om at to tigre hadde rømt fra en dyrehage i Prime Mountain, Georgia, som følge av at parken fikk omfattende skader under tornadoen søndag.

Begge tigrene er nå funnet, og verken dyr eller folk ble skadd. m