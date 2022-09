Eksplosjoner ved boligblokk i Uppsala

Det gikk natt til onsdag av to eksplosjoner utenfor en boligblokk i Uppsala i Sverige. Blokka fikk betydelige skader og er evakuert, men ingen skal være skadd.

Politiet skriver at de fikk melding om flere høye smell i bydelen Gränby klokka 2.57. Videre heter det at det er store skader på eiendommen.

Årsaken til de to eksplosjonene er uklar, og bombegruppa er sendt fra Stockholm, skriver Expressen.

– Det er rundt 15 personer som ble sittende ute i trappeoppgangen og de har fått dra. Vi forsøker å få åpnet et lokale for dem i nærheten, forteller Anders Holm fra region Mitt til TT.

SVT skriver at den samme blokka ble utsatt for en eksplosjon i september 2020, da noen kastet en håndgranat mot den. Den eksplosjonen viste seg å ha koblinger til en skyteepisode i området. En mann i 20-årene ble pågrepet for skytingen.

Kriminalitet er blitt trukket fram som en av de viktigste sakene i den svenske valgkampen. Valget er på søndag.