Eksplosjon i boligområde utenfor Stockholm

Det har vært en eksplosjon i et boligområde utenfor Stockholm tidlig mandag morgen.

Det melder flere svenske medier tidlig mandag morgen, deriblant Aftonbladet.

Eksplosjonen skjedde like etter klokken 04 i Huddinge sør for Stockholm. Ingen personer skal være fysisk skadd som følge av eksplosjonen, men et rekkehus har fått materielle skader.



Vitner forteller til avisen at de våknet av et kraftig smell like utenfor husene deres.

Politiet har foreløpig ikke kommet med noen oppdatering om hendelsen.

– Alarmen kom klokken 04:07. Det er politiet som styrer saken. Det eneste jeg kan si er at ambulanse og redningstjeneste er sendt ut, sier Ola Åström, teamleder i SOS Alarm, til avisen Expressen. SOS Alarm har ansvaret for alle nødnumre i Sverige.

Politi og nødetater er på stedet.