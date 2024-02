Eksperter sager Putins krigsutspill

– Det utsagnet der er et av lignende man hørte fra Russland i lang tid. Det er rettet mot det amerikanske publikumet, og Tucker blir bare en målbærer for propaganda.

Det sier hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, til TV 2.

Utsagnet han svarer på kom underveis i det mye omtalte intervjuet med amerikaneren Tucker Carlson.

Der var presidenten klar på at Russland umulig kan tape krigen i Ukraina:

– Frem til nå har det vært skrik og skrål om å påføre Russland et strategisk nederlag på slagmarken. Nå begynner de tilsynelatende å innse at det er vanskelig å få til, om mulig i det hele tatt. Etter min mening er det umulig per definisjon, det kommer aldri til å skje.

– Strategisk kommunikasjon

Ydstebø er klar på at det hele er et forsøk fra Putin på å påvirke de som vil kunne gjøre det mulig for Ukraina å vinne, støtten fra vesten.



Oberstløytnanten får støtte av kollega Tobias Sæther. Han er forsker ved Forsvarets høgskole, og en del av Ukraina-programmet.

– For det første så vil den russiske presidenten ha en interesse av å fylle på i et narrativ som sier at Russland som den største aktøren må vinne uansett. Det er strategisk kommunikasjon fra Putin, sier Sæther og legger til:

– Det andre punktet her, er de som avgjør om Ukraina kan vinne eller ikke. De sitter ikke Kreml, men i Kyiv eller andre steder i Ukraina.

På direkte spørsmål om det er umulig for Ukraina å vinne krigen, er Ydstebø klar i sin sak:

– Det er fullt mulig for Ukraina å vinne krigen. Det som avgjør det er i stor grad den vestlige krigsindustrien. Noe Ukraina selv er tydelig på. De kan ta seg av slåssingen, så lenge de får våpen.

MULIG: Palle Ydstebø, er klar på at det er mulig for Russland å tape krigen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det siste de ønsker

I den to timer lange samtalen, som i utgangspunktet skulle være et intervju, men som mer lignet en eneste lang Putin-tirade, ble det også viet litt tid til en potensiell utvidelse av krigen i retning Polen og Latvia.

Eller skremselspropaganda fra vesten, som presidenten beskrev det som.

– Hvorfor skulle vi gjøre det? Vi har ingen interesse av Polen, Latvia eller noen andre steder. Det er bare trusselspredning, sa Putin i intervjuet.

Det utspillet tror Ydstebø det er mer realisme i.

– Det siste russerne ønsker er en krig med Nato. Involverer de ett eller to av de landene der, er det i praktisk i krig med Nato, sier sjefen for landmakt ved Krigsskolen og legger til:

– Så å si hele den russiske hæren står fast i Ukraina, så de har ingen bakkestyrker å stille opp med. Både i luften og til sjøs er de maktesløse mot Nato.

Men er det da en ubegrunnet europeisk frykt for at nettopp Polen og Latvia kan bli invadert? «Nei, jeg tror ikke det», sier Sæther ved Ukraina-programmet og forklarer:

– Det er tro grunner til det. Det ene er at det har kommet ganske sterke uttalelser i den retning at både Polen og Baltikum kan være nesten som står for tur. Det har kommet fra folk høyt oppe i det russiske maktapparatet.



– Det andre aspektet er at hvis man fokuserer på Ukraina, hva som har blitt sagt og gjort der over tid, så har Russland tidligere sagt at man ikke har noen offensive ambisjoner i Ukraina heller. Det viste seg seneste i 2022 at det ikke stemte i det hele tatt, avslutter Sæther.