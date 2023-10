Eksperter raser mot Israels blokade

REAGERER: Et barn gråter i en begravelse i Gaza, etter israelske angrep. Foto: Said Khatib / AFP

Israel innfører totalblokade av Gaza, og kutter tilførsel av vann, strøm og mat for sivile. Redd Barna fortviler, mens jussekspert mener blokaden kan føre til folkemord.

Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange, reagerer kraftig på Israels erklæring om å innføre totalblokade mot Gaza.

– Det vil først og fremst ramme sivile og barn, som dermed rammes enda hardere av krigen. Av Gazas befolkning på to millioner, er 43 prosent under 15 år, sier Lange.

Allerede krigens første dag, uttrykte Redd Barna sin frykt for at både israelske og palestinske barn vil bli uskyldige ofre i de voksnes krig.

Den frykten er nå forsterket.

REDD BARNA: Generalsekretær Birgitte Lange reagerer kraftig mot totalblokaden av Gaza, som allerede har levd under blokade siden 2007. Foto: Gorm Roseth / TV 2

– Blokaden er et overgrep og et brudd på humanitærretten. Uten mat og vann, vil det ikke gå mange dager før både barn og voksne vil sulte og tørste i hjel, sier Lange.

Vil kutte støtten

Generalsekretæren understreker at Redd Barna er upartisk og har fokus på alle barn.

Hun retter dog kritikk mot at EU først ville stanse bistand til palestinske områder, noe også KrF og Frp har tatt til orde for at Norge bør gjøre.

– Bistandskutt vil forverre situasjonen til alle sivile og særlig barna. Det er kritisk at humanitær hjelp kommer inn til Gaza nå, sier Lange.

Redd Barna har kontorer i Gaza og på Vestbredden, og forsikrer om at de vil fortsette sitt arbeid der.

– Våre 70 ansatte og deres familier er nå i dekning, men vi vil fortsatte å hjelpe sivilbefolkningen så fort situasjonen tillater det.

GAZA: Folk samler seg i Gaza rundt en sammenrast bygning. Foto: Abu Mustafa / Reuters Les mer NØDHJELP: En mann bærer et barn bort fra en sammenrast bygning, etter angre mot Gaza. Care Norge påpeker hvordan behovet for hjelp nå øker. Foto: Eyad Al-Baba / AFP Les mer

– Behovet øker

CARE Norge frykter at de ikke vil kunne nå fram med nødhjelp til Gaza.

– Men vi står klare til å bidra med nødhjelp og forbereder medisinsk støtte. Vi har fokus på kvinner og jenters behov, som vi vet er særlig sårbare når konflikter eskalerer, sier generalsekretær Kaj-Martin Georgsen.

Georgsen påpeker at behovet for hjelp i Gaza øker, nå som befolkningen rammes av både rakettangrep og mangel på mat og vann.

– Det er vanskelig å overdrive hvor dramatiske konsekvenser dette får. Innestengt i et av verdens mest tettbefolkede områder, står befolkningen i en særdeles dårlig posisjon for å klare seg i dagene og ukene som kommer.

DØDE: Palestinere bærer kisten til en 23 år gammel kvinne og hennes 18 måneder gamle barn i Gaza. Foto: Said Khatib / AFP

Kan bli et folkemord

Jussprofessor Terje Einarsen har folkerett som spesialfelt.

Han viser til at selv om internasjonal lov gir Israel rett til å forsvare seg etter angrepene fra Hamas, er det vesentlig forskjell på retten til selvforsvar og hevn.

– Terrorhandlinger og krigsforbrytelser fra Hamas må etterforskes og straffeforfølges, men rettferdiggjør ikke folkerettslig straffbare handlinger fra Israel, sier Einarsen og slår fast:

– En slik omfattende blokade med kutt av vann, mat og elektrisitet anses ifølge Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) som en aggresjonshandling, som både kan utvikle seg til en aggresjonsforbrytelse og et folkemord.

JUSSPROFESSOR: Professor ved UiB, Terje Einarsen har doktorgrad i folkerett og reagerer sterkt på totalblokaden mot Gaza. Foto: UiB

Mener straffedomstolen bør handle

Flere tusen raketter, massedrap på musikkfestival, gisseltaking og hevnangrep.

Jussprofessoren er ikke i tvil: Den internasjonale straffedomstolen bør komme på banen.



– ICC burde etterforske alle folkerettslige forbrytelser som kan ha funnet sted fra begge parter. ICC åpnet formelt etterforskning av situasjonen i Palestina i 2021, men det er uklart hvor mye etterforskning som faktisk har pågått.

GAZA CITY: Et lyn slår ned samtidig som et bygg står i brann 9. oktober. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

– Hvorfor har det ikke skjedd noe siden da?

– Det er vanskelig å si, men det er et stort problem at domstolen er kraftig underfinansiert når man ser på alt som skjer både i Ukraina og andre land i verden, sier Terje Einarsen og konstaterer:

– Det svekker den preventive virkningen av ICC, men påtaleenheten ved ICC kan omprioritere ressurser og vil nok følge ekstra nøye med på situasjonen i Palestina og Israel nå.