Eksperter: Dette skjedde på bakken i Gaza i natt

BAKKESTYRKER: Israelske stridsvogner rykket inn i Gaza under raidet mot Gaza natt til lørdag. Foto: IDF

Store områder i Nord-Gaza var natt til lørdag mål for israelske luftangrep.

Det israelske militæret sier lørdag at de utvider bakkeoperasjonen på Gazastripen med infanteri og pansrede kjøretøy, støttet av massive luftangrep fra land og sjø.



– Det som skjer på bakken, er at Israel har gått inn med større styrker fra flere retninger mot den nordre delen av Gazastripen, sier Palle Ydstebø, seksjonsleder for landmakt ved Krigsskolen.

Luftangrep

Han understreker at den tilgjengelige informasjonen lørdag morgen var fragmentert og vanskelig å få bekreftet.

Israels militære sier at jagerfly i løpet av natt til lørdag traff 150 underjordiske mål på Gazastripen.

I en pressemelding fra IDF heter det at «terrortunneler, underjordiske kampområder og annen underjordisk infrastruktur» ble truffet, i tillegg til at flere Hamas-krigere ble drept.

BAKKESTYRKER: En israelsk stridsvogn ved grensen mot den nordre delen av Gaza. Foto: Aris Messinis / AFP / NTB

Ydstebø sier at det israelske militæret har gått inn med infanteri og pansrede kjøretøy for å få et bilde av kampkraften til Hamas.

– Det snakkes om hundretalls pansrede kampkjøretøy med folk og annet utstyr i tillegg. Hensikten er å drive etterretning, oppklaring med vold: Man kjører inn styrker og provoserer frem angrep fra Hamas-stillinger, sier militæreksperten til TV 2.

– Et israelsk raid

– Man føler Hamas' kampkraft på tennene mens man er der inne, samtidig som man har etterretningskilder i luften - fly og droner. Man prøver å danne et best mulig bilde, forklarer Ydstebø.

Dette gjøres av flere årsaker, fortsetter han.

– Det ene er å skaffe seg et bilde, men det er også å forberede en mulig, fremtidig bakkeinvasjon med denne type raid. Det kalles raid fordi man går inn, løser et oppdrag og trekker seg ut igjen. Skal de bli stående, må de ha adskillig større styrker, sier Palle Ydstebø.

Grunnen til at det israelske raidet utføres på nattestid, er fordi Israel har bedre muligheter til å operere om natten enn Hamas, sier han.

– De har bedre teknologiske hjelpemidler til å se i mørket og andre sensorer til å skaffe informasjon. Hamas har nok tilsvarende kapasitet med en del av våpnene sine, men ikke av den samme kvaliteten som Israel har, sier eksperten.

– Utvider bakkeoperasjonen

Talsperson for militæret, Daniel Hagari, sier at israelske styrker fortsatt er på Gazastripen etter nattens offensiv og fortsetter krigen.

Hanne Eggen-Røislien, spesialrådgiver i Forsvarsstaben, sier til TV 2 at dette er en siste kraftig opptrapping i en krig som allerede har vart i tre uker.

– Det er ikke et ønske fra noen militære styrker å måtte gå inn via bakken, det øker de sivile tapene voldsomt, men også de militære, sier Eggen-Røislien.

EKSPERT: Hanne Eggen-Røislien er spesialrådgiver i Forsvarsstaben. Foto: TV 2

Spesialrådgiveren sier at Israel sitt ønske er å eliminere Hamas.

– Med det menes ikke å fjerne Hamas sin ideologi, men det dreier seg om å fjerne eller redusere de militære kapasitetene til Hamas, sier hun.

Flere angrep i regionen

Samtidig pågår det angrep mot israelske og amerikanske mål i regionen.

Nær 30.000 sivile libanesere har ifølge FN flyktet fra hjemmene sine i grensetraktene ved Israel som følge av økt spenning og sammenstøt mellom Israel og Hizbollah.



– Hizbollah angriper israelske militære installasjoner på grensen i nord, på grensen til Syria og Sør-Libanon. Det virker som de går etter israelske etterretningskapasiteter som bidrar til at Israel har et bilde av det som skjer, sier Ydstebø.

Forsvarets operative hovedkvarter opplyste fredag til TV 2 at angrepene mot den norskvoktede Ain al-Asad-basen i Irak øker.



– I Irak er det nye rapporter om angrep mot amerikanske baser, for styrker som deltar i kamper mot IS. Dette hevdes å bli gjennomført av iranskstøttet milits, sier Palle Ydstebø.

– Bare sørgelig

Eggen-Røislien sier at Israels opptrapping har et regionalt perspektiv.

– Israelerne har følt seg svekket i Midtøsten, særlig etter krigen i Sør-Libanon. Så dette er også for å markere seg som en sterk militær kraft igjen i hele Midtøsten.

Spesialrådgiveren har fulgt situasjonen i Midtøsten i en årrekke. Hun understreker at dette er en forferdelig humanitær tragedie.

– Denne krigen er bare sørgelig. For oss som har fulgt Midtøsten lenge, så gjør det vondt langt inni hjertet å se det som utspiller seg nå.