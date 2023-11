Eksperter: De bryr seg ikke – her ligger nøkkelen til fred

Blodpølen fra palestinere blir dypere og større for hver time. Eksperter gir et innblikk i hvorfor det ikke stanser.

Raketter mot flyktningleirer.

Fordrivelse av en million mennesker.

Skoler, ambulanser og sykehus som bombes.

Blokkering av mat, medisin, vann og drivstoff.

9488 drepte, nesten 4000 av dem barn.

Det er fasiten på Israels motangrep så langt.



– Israel bryr seg ikke

Etter at den palestinske gruppen Hamas tok seg inn i Israel og massakrerte 1400 mennesker, har svaret til Israel vært massivt.

Verden rundt krangles det om Israels svar.

Israel har rett til selvforsvar, sier ledere. Andre sier at nå har det gått for langt.



OFRE: Selv om de ikke er døde, lider en hel befolkning på Gazastripen. Foto: Mahmud Hams / Afp

Forferdelighetene på Gazastripen vokser for hver time. Hver eneste dag dreper Israel i gjennomsnitt 338 mennesker.

FN er bekymret for folkemord og krigsforbrytelse. Norge sier Israel bryter folkeretten og at Israel har gått for langt i «selvforsvaret».



Lytter egentlig Israel på meningene fra verdenssamfunnet?



– Israel bryr seg ikke om det. Så lenge de har USA sin støttende hånd, kan de føre en krig som straffer og dreper en sivilbefolkning.

AVGJØRENDE: Hilde Henriksen Waage sier det er USA som kan presse Israel. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Det sier Hilde Henriksen Waage, professor ved UiO og seniorforsker ved PRIO.

– Sivile blir skånet

Etter krigens utbrudd har det blitt diskutert om folkeretten brytes.

Folkeretten sier at et motsvar må være rimelig i omfang. Med andre ord, enkelt forklart:

En voksen mann kan ikke banke et barn, selv om barnet sparket først.

Israel har flere ganger sagt at de følger krigens lover og forsøker å skåne sivile.

Waage sier Israel ikke bryr seg om hva vi i Vesten sier. Hun eksemplifiserer med at folkeretten har blitt brudd av Israel i mange tiår.

SELVFORSVAR: Israels statsminister, Benjamin Netanyahu har som mål å utslette Hamas, koste hva det koste. Foto: Thomas Coex / Afp

Hun viser til Israels okkupasjon av Palestina siden 1967.

– Israels politikk er å sikre seg landet, som de mener tilhører Israel. Det er ikke lov å rappe land. Det gjelder for alle, men Israel kjører sin egen politikk uansett, så lenge de har USA i bakhånd, forteller Waage.

Dette kan gi fred

FN har vært tydelige i krigen. Verdens land har også vedtatt en umiddelbar våpenhvile. Ikke alle stemte for dette, men Norge gjorde.

– USA har nøkkelen til fred. Det er realiteten, forklarer Dag Henrik Tuastad, Midtøsten-forsker.

VIKTIG: Selv om diskusjonene ikke gir fred, er det prinsipielt viktig, sier Dag Henrik Tuastad. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

– USA kan på sikt ikke se bort fra verden sier, derfor er det USA som må bli påvirket, forklarer Waage ved UiO og PRIO.



Nå kommer det signaler om at USAs støtte til Israel ikke varer evig. Joe Biden skal være bekymret for at Israel-støtten påvirker USAs status i vesten, spesielt etter bombingen av sivile og barn, melder flere medier.

– Hvorfor gidder vi da å diskutere det i Norge?

– Det er i interessene våre at verden ikke fremstår som et fullstendig anarki. Det finnes ingen andre alternativ enn at noen står for noen prinsipper, svarer Tuastad.

Oppmerksom på Norge

Forrige uke var det et ministermøte for Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Temaet var blant annet uttalelser om krigen, og pressen viet mye oppmerksomhet til møtet. Det har neppe noe å si for krigens gang.

– At noen land kritiserer Israel, er noe de merker seg. De har en retorikk som sier: Er dere ikke med oss, er dere mot oss, sier Tuastad.

Israel har ifølge Tuastad mange som jobber for Israels agenda. .

– Det de prøver på, er å bruke et diplomatkorps for å sette agendaen i ulike land. De vil minne om terroraksjonene og gisselsituasjonen, forklarer han.