Ekspertene svarer: Hvor lenge kommer krigen til å vare?

Og hvilken side ligger best an? Få svar på disse og flere spørsmål om krigen i Ukraina.

Nylig hadde TV 2 en livesending på TikTok hvor publikum kunne stille spørsmål til en av våre utenriksreportere om krigen i Ukraina.

Folk lurte blant annet på hvor lenge krigen kommer til å vare, om den kan komme til Norge og hvilken side som ligger best an.

Her får du svar fra eksperter på disse og flere spørsmål om krigen.

1. Hvilken side ligger best an til å vinne krigen?

– Det er Ukraina. Kort fortalt fordi de har vestlig støtte. De begynner å få mye våpen fra vestlige land, sier Karsten Friis, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Våpenstøtten er viktig, men Friis peker også på ukrainernes kampmoral.

OVERSIKT: Dette kartet fra Institute for the The Institute for the Study of War and the Critical Threats Project viser hvilke områder Russland kontrollerer i Ukraina. Det er oppdatert 9. januar. Foto: The Institute for the Study of War and the Critical Threats Project

– De kjemper for å overleve, mens det Russiske forsvaret har ikke så mye kampvilje og begynner å gå tom for noen våpentyper, sier han. Men krigen er langt fra over. Vi må ikke undervurdere Russland.

Camilla Guldahl Cooper har fått samme spørsmål. Hun mener det er umulig å vite hvordan det egentlig ligger an. Hun er førsteamanuensis og hovedlærer i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole.

Camilla Guldahl Cooper er førsteamanuensis og hovedlærer i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole Foto: Forsvaret

– Hver side prøver jo å holde hemmelig hvordan de faktisk ligger an og for eksempel hvor mye våpen de har igjen. Vi vet ikke hvilke ressurser Russland har. Det vet de bare selv. Så selv om vi vet mye om status på ukrainsk side, vet vi ikke nok om begge sider til å kunne si med trygghet hvem som ligger best an.

Hun sier også at utfallet av krigen er knyttet til mange faktorer som er uforutsigbare.

2. Hvor lenge vil krigen vare?

Dette er vanskelig å si noe om, ifølge Friis.

– Vi kan forvente nye ukrainske forsøk på å frigjøre områder fremover, men det er ikke lett å si hvordan det kommer til å gå. Enten kan korthuset kollapse og Russland taper helt, eller så kan det bli en lang og seig kamp, der Russland biter seg fast i noen områder.

Friis tror likevel det er større sannsynlighet for at krigen går over relativt snart enn at den vil vare i ti år.

VÅPEN: Utfallet av krigen og hvor lenge den vil vare avhenger blant annet av andre lands politikk og støtte til Ukraina. Her forbereder ukrainske soldater et våpen de har fått fra USA. Foto: AP/LIBKOS

Cooper mener også det er vanskelig å si hvor lenge krigen vil vare.

– Enten blir de enige om å gi seg, eller så dabber det av og blir en langvarig lavbluss-krig hvor det av og til skjer noe.

I likhet med utfallet av krigen, er det mange faktorer som spiller inn.

– Amerikansk og britisk politikk og viljen deres til å fortsette støtten til Ukraina, Nato-politikk, støtte fra Kina og Iran til Russland, og hvor lenge bakken er frossen i Ukraina og dermed mulig å kjøre stridsvogner på, er eksempler på faktorer som kan spille inn, forklarer hun.

3. Vil krigen være over hvis Putin dør?

Karsten Friis er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). Foto: Christopher Olssøn

– Det ville vært en dramatisk vending fordi makten er så konsentrert rundt ham, så det kan føre til en maktkamp som gjør det vanskelig å drive en krig samtidig, sier Friis fra Nupi.

Hvilken effekt det ville hatt, kommer veldig an på hvem som ville tatt over, mener han.

Cooper har fått samme spørsmål:

– Nei, sannsynligvis ikke. Han er ikke alene, og man vet ikke hvem som eventuelt tar over, sier Cooper.

Hun forteller at i andre kriger, som Afghanistan-krigen, har man tenkt at det er lurt å fjerne lederen, men at det ofte er slik at lederen har kontroll på de under.

– Så blir lederen borte og de under får plutselig et ansvar de ikke er modne for. Da kan ting bli verre.

4. Blir det krig i Norge?

– Nei. Vi er i Nato og der passer vi på hverandre. Russland har ingen interesse av å spre konflikten til et Nato-land. Russland har tvert imot flyttet styrker vekk fra grenseområdene mot Norge til Ukraina, sier Friis fra Nupi.

TRYGT: Ekspertene sier det er lite sannsynlig med krig i Norge fordi vi er medlem av Nato. Her er Nato-sjef Jens Stoltenberg. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM

Cooper sier det blir mindre og mindre sannsynlig med krig i Norge.

– Det var vanskelig å vite helt i starten hva som var planen, men hvis det hadde vært en del av den hadde det nok skjedd allerede. Russland sliter i Ukraina, så å starte en ny front hvor til og med Nato er involvert, ville vært veldig irrasjonelt.

Det er så uklokt at det er lite sannsynlig, mener Cooper.

5. Kan det bli atomkrig?

Det virker også veldig lite sannsynlig, ifølge Cooper.

– Nato og særlig USA har vært klare på at det vil føre til at Nato involverer seg. Det vil avhenge av situasjonen, men det er en grense for hvor mye Nato kan stå og se på.

UNNGÅR NATO: Putin fra et møte 9. januar. Han vil unngå innblanding fra Nato, mener ekspertene. Foto: Mikhail Klimentyev

Nato er militært overlegne og derfor vil Putin unngå en innblanding fra dem, forklarer Cooper.

Friis sier at sannsynligheten for det er veldig liten av to grunner.

– Det første er at det ikke vil vinne krigen eller endre noe for Russland. Det vil bare drepe masse mennesker. For det andre vil Kina, India og andre land som støtter Russland trolig da bryte med dem, og de vil bli enda mer isolert.

6. Er Nato raske nok til unnsetning dersom Russland angriper Norge?

– Nato er avhengig av at alle statene er enige, så det kan ta litt tid, men USA er her allerede med både styrker og utstyr. Og det er en av grunnene til at vi har avtaler med USA. De kan komme kjapt, sier Cooper.

FELLES ØVELSE: I mars i fjor samlet 30.000 tropper fra Nato-medlemsland og Sverige og Finland seg til en felles militærøvelse. Foto: YVES HERMAN

– Nato vil komme til unnsetning hvis det skjer. Det er litt vanskelig å si hva som er fort nok, men de kommer, så det skal vi ikke bekymre oss for, sier Friis.

7. Er vestlig støtte til Ukraina fortsatt sterk?

– Den er faktisk blitt sterkere i det siste. Nå begynner de å få pansrede kjøretøy, større kanoner, stridsvogner og lignende som blir en «game changer» på bakken. Det vil gi dem større mulighet til å frigjøre og ta tilbake områder, sier Friis.

Han forteller at både økonomisk og humanitær støtte også øker og at sanksjonene mot Russland opprettholdes.

– Det er ikke noe som tyder på at det sprekker opp. Det vil Putin gjerne få til, men «so far so good».

STRIDSVOGNER: Storbritannia vurdere å sende stridsvogner til Ukraina, for første gang siden krigen brøt ut, meldte britiske Sky News mandag. Det skal være snakk om det britiske forsvarets Challenger 2-stridsvogner - her fra en øvelse i 2019. Foto: Reuters/INTS KALNINS

Cooper mener også at støtten fremdeles er sterk.

– Det får mindre plass i media fordi det har mindre nyhetsverdi, men det sendes mer langtrekkende missiler og stridsvogner fra vestlige land. Så det er en form for økning av den støtten.

– Ukraina har ikke en sjanse alene, så når vi velger å ikke gå inn og hjelpe dem, er dette den beste måten å hjelpe til. Det er i vår interesse at dette ikke sprer seg og at Russland ikke slipper unna med det.

8. Blir russere mer kritiske til Putin ettersom krigen vedvarer?

Friis sier at Russland er et lukket samfunn, så det er vanskelig å vite.

– Men når mange mobiliseres til krigen og soldater dør og ikke kommer hjem, så vil befolkningen merke belastningen av krigen.

Han sier at de også får et helt annet bilde av situasjonen enn oss.

– De ser nok ikke alle de fæle tingene russiske styrker gjør, som vi ser.