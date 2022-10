Ekspertene svarer: Er det større fare for krig nå?

Russisk opptrapping i Ukraina og saboterte gassrør kan skape bekymring, men er egentlig Norge truet? Bla ned for spørsmål og svar om situasjonen.

Mandag kveld ble det meldt om store lekkasjer fra gassrør som går fra Russland til Tyskland. Rørene heter Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Rørene er ikke i bruk, men hadde gass i seg. Norge er nå Europas største gassleverandør.

Det etterforskes hvem som står bak sabotasjen. Flere statsledere og militæreksperter mener det er Russland selv som står bak, mens Russland nekter og peker på USA.

FLYKTER: Allerede dagen etter at president Vladimir Putin sa han kom til å innkalle 300.000 russere til krigen i Ukraina, meldte naboland om en økning i russere som forlater hjemlandet. Foto: SPUTNIK

Den siste tiden har også Russlands president Vladimir Putin annonsert at han trapper opp antall soldater i Ukraina, og en av Putins nærmeste allierte har kommet med trusler om atomvåpenbruk.

Er Norge og norske gassrør truet?

Karsten Friis er sikkerhetsekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Foto: Christopher Olssøn

– De har vist at de kan sprenge slike rørledninger hvis de vil. Det er derfor alle reagerer så sterkt, men det er mye mer alvorlig å sprenge et rør i bruk i et Nato-land som Norge, sier Karsten Friis.

Han er leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

– Derfor tror jeg ikke det er noe som skjer med det første, sier han.

Camilla Cooper er hovedlærer ved Forsvarets høgskole og har fått samme spørsmål.

– Norsk gass er enda viktigere nå, og avhengig av hvem som står bak, så kan det være interessant for dem å se på norske gassrør.

Både Nord Stream 1 og 2 er bygget for å bringe gass fra Russland til Tyskland via Østersjøen. Bildet er fra leggingen av Nord Stream 2. Foto: Nord Stream AG

Cooper mener likevel at det ikke er mulig å si om det er fare for angrep på norske rør i nær fremtid

– Risikoen er likevel høyere siden det er mer fokus på området, men samtidig er sikkerheten også forbedret nå slik at det vil være lettere å oppdage og avverge angrepsforsøk.

Er det større fare for krig utenfor Ukraina nå?

Friis mener det ikke er større fare for krig andre steder enn Ukraina etter det som har skjedd.

– Russland har ikke ressurser til det. De har knapt nok ressurser til krigen i Ukraina, sier han.

Er det større fare for atomkrig?

– Atomkrig er ganske usannsynlig. De truer med det, men det er nok mest for å skremme oss, sier Friis.

Han påpeker at slike våpen har stor sprengkraft, men mener de ikke gjør at Russland vinner krigen eller klarer å okkupere mer land.

Camilla Guldahl Cooper er førsteamanuensis og hovedlærer i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole og ekspert på folkerett. Foto: Forsvaret

– Samtidig vil da også Kina og India reagere og bryte båndene til Putin-regimet, sier Friis.

Cooper tror ikke det er større sjanse for krig utenfor Ukraina eller for at det kan bli atomkrig.

– Situasjonen er absolutt mer tilspisset nå, men atomvåpen er siste utvei hvis det noensinne blir brukt. Russland vet at de er militært svakere enn Nato og vesten, så da starter de en kamp de ikke vil vinne. Det har Russland lite interesse av, sier hun.

Kan Nato bli innblandet hvis norske gassrør blir angrepet?

– I utgangspunktet så gjelder Nato-pakten for statenes territorium, så det spørs hvor gassrørene er, forklarer Cooper.

Hun sier at det uansett ville vært et stort angrep på norske interesser og Natos interesser.

ALLIERTE: Camilla Cooper mener det er mer sannsynlig med sanksjoner enn maktbruk fra Nato dersom norske gassrør blir angrepet Foto: GABRIEL BOUYS

– Det kan i ytterste konsekvens føre til at Norge og allierte velger å reagere med maktbruk, men det er mer sannsynlig at Nato unngår det og bruker andre midler som økonomiske eller politiske sanksjoner.

Hva vil Russland?

– De vil at vi skal splittes, slutte med sanksjoner mot dem og akseptere det de krever i Ukraina, mener Friis.

– Men vi blir enda mer sammensveiset. Sverige og Finland melder seg inn i Nato, og Ukraina dyttes mot vesten, så det har omvendt effekt, sier han.

Han er ikke i tvil om at Russland står bak sabotasjen på rørledningene.

– De ønsker å fremstille det som at USA står bak.

Uroen og motstanden i Russland har økt betraktelig etter ordren om mobilisering forrige onsdag.

Derfor tror Friis målet er å styrke troen på at Russland er under angrep fra vesten.

Jeg er redd for krig. Hva gjør jeg?

– Jeg tenker at det er ganske naturlig å bli urolig for det som skjer i verden akkurat nå. Og da er det lett å begynne å bekymre seg og forberede seg på det verste, sier Bjarne Øverland som er psykolog i Psykologkontakten.no.

Psykolog Bjarne Øverland anbefaler å fokusere på det man kan kontrollere. Foto: Privat

– Men hvis det mot formodning faktisk skulle bli krig i Norge, så blir det vel neppe noe bedre av at vi har gått rundt og bekymret oss over det på forhånd, legger han til.

Derfor mener psykologen at vi heller burde fokusere på de tingene og aktivitetene som er meningsfulle for oss og som vi faktisk kan kontrollere.

– Hvis du merker at du blir overopptatt av nyhetsbildet, så kan det være en ide å forsøke å begrense hvor ofte du sjekker nyhetene. Kanskje det kan hjelpe litt, avslutter psykologen.