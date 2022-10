Ekspert: – Vil være en stor fallhøyde for Putin

Russland annekterte områder som nå er under ukrainske angrep. Eksperten mener det kan medføre en stor risiko for Putin.

Fredag 30. september ble det klart at Vladimir Putin annekterte områdene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja i Ukraina.

Annekteringen har blitt møtt med voldsom kritikk og fordømmelse fra flere vestlige ledere.

Samtidig som områdene er annektert av Russland, fortsetter Ukraina å ta tilbake flere byer i området. Nylig tok Ukraina tilbake kontroll over byen Lyman i Donetsk fylke.

Ekspertene mener det nå er en stor fallhøyde for Putin, dersom han vil forsøke å forsvare disse områdene.

– Stor fallhøyde

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole. Han forteller at når Russland ulovlig endrer statsgrensene sine, kan de anvende flere militære virkemidler i området.

– De kan sende vernepliktige dit, og tvinge en mobilisering av lokalbefolkningen, samt at det åpner for bruk av atomvåpen.

Han forteller at det er en stor fare for at Russland ikke vil få militær kontroll over de annekterte områdene.

EKSPERT: Tom Røseth er hovedlærer i etterretning. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det å annektere en annen stats område, for deretter hevde å forsvare det uten å ha militær kontroll, kan jeg ikke huske å ha sett før.

– Det vil innebære en stor fallhøyde for Putin, sier Røseth.

Ifølge Røseth er ikke krigen en essensiell trussel for Russland. Men trusselen mot Putin øker i takt med eskaleringen av krigen. Sammen med eskaleringen gjør Putin stadig flere feil.

– Ikke tomme ord

Professor ved Forsvarets høyskole, Tormod Heier, mener det er en reell fare for at Russland vil hevde å forsvare de annekterte områdene.

Dette forklarer han med at russerne fikk formalisert sitt forhold på de fire ukrainske fylkene. Dermed kan de argumentere for at de kan angripe territoriene for å beskytte Russland.

Han er derimot ikke bekymret for at krigen skal gå utover Ukrainas grenser.

– Trusselen mot Ukraina er ikke tomme ord, fordi Putin har allerede sendt mange missiler mot en rekke store og små byer i Ukraina. Men missilene vil ikke ramme Nato-landene rundt Ukraina, sier Heier.

PROFESSOR: Tormod Heier er professor ved Forsvarets høyskole og dosent ved Försvarshögskolan i Stockholm Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han forteller at Russland vet at dersom de sender missiler mot et Nato-land, vil det utløse alvorlige motreaksjoner.

– Derfor vil nok ikke den konvensjonelle krigen spre seg utover Ukraina.

Heier er klar på at det vil komme flere trusler fra Putin sin side i tiden som kommer fremover. Dette mener han har en sammenheng med at Putin fortsatt har mange steg igjen som kan brukes for å påvirke vestlig politikkutforming.

– Fly- og flåteøvelser i Europas ytterkant, støtte til høyrepopulistiske partier, eller økt beredskap på plattformer som kan bære kjernefysiske våpen, er noen eksempler. Det er egentlig bare fantasien som setter grenser.

Økt trussel

Men Røseth og Heier er klar på at terskelen for å ta i bruk kjernefysiske våpen er stadig mindre fordi Russland og Putin har liten fremgang med de konvensjonelle våpnene.

– Det å rasle med atomsabelen er også litt mer sannsynlig nå, siden de konvensjonelle styrkene ikke har vist seg å fungere spesielt godt. Dermed er veien til de kjernefysiske våpnene kortere, sier Heier.

LYMAN: En ukrainsk soldat kaster flagget for Folkerepublikken Donetsk etter det ble klart at byen igjen er under ukrainsk kontroll. Foto: Oleksiy Biloshytskyi / Reuters

Røseth er tydelig på at det er lenge igjen til Putin tar i bruk slike våpen. Dette forklarer han med at det har kommet klare beskjeder fra USA og andre store Nato-land om hvilke konsekvenser det vil få, dersom Russland anvender seg av atomvåpen.

– Trusselen for bruk av taktisk atomvåpen er til stede. Risikoen øker, men det er fortsatt et godt stykke igjen til russisk bruk av det.