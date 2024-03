Ekspert: – Vil dramatisk endre situasjonen

ATOMVÅPEN: Russland har omtrent like mange atomvåpen som resten av verden til sammen, ifølge professor Tormod Heier. Foto: Sergei Savostyanov / NTB.

Russland er klare for atomkrig og Vladimir Putin sier «våpen er til for å brukes». Ett scenario vil gi større sjanse for storkrig, mener forsker.

I et nytt stort intervju med Vladimir Putin kommer advarslene på rekke og rad, og den russiske presidenten er tydelig på at landet teknisk sett er klare for atomkrig.

– Våpen er til for å brukes. Vi har våre egne prinsipper og vi er klar til å bruke det dersom Russlands uavhengighet eller suverenitet er truet, sier han.



Putin lover også å utplassere militære styrker ved grensen til Finland, som svar på landets nylige Nato-medlemskap.

På samme tid viser en ny undersøkelse fra Opinion at tre av ti nordmenn tror det er stor fare for en tredje verdenskrig under deres levetid.

Så, hvor redde skal vi egentlig være for Putins trusler?

Russland har stort handlingsrom

Etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i 2022, har Putin sendt hundretusener av soldater til det krigsherjede landet.

Dermed er store deler av landets konvensjonelle styrke bundet opp.

EKSPERT: Tormod Heier ved Forsvarets høgskole. Foto: Mathias Moen / TV 2

– Putin har ikke mulighet til å sette opp en troverdig, landmilitær motmakt langs den finske grensen. Skulle han ønske det, så vil det dramatisk endre situasjonen i Ukraina, sier Tormod Heier ved Forsvarets høgskole til TV 2.

Heier, som er professor i militær strategi og operasjoner, mener derfor at utplasseringen av russiske styrker ved finskegrensen rent konvensjonelt er umulig.

– Spørsmålet er om han sikter til de kjernefysiske styrkene. I sånne fall er handlingsrommet til Russland mye, mye større fordi Russland har like mange atomvåpen som alle andre land i verden har til sammen, sier Heier.

Det at Russland «teknisk sett er klare for atomkrig» betyr at atomstyrker settes i bevegelse og kjøres ut til primære operasjonsområder på spesielle landområder innad i Russland, forklarer han.



Dersom fly lastet med atomvåpen begynner å oppholde seg i luften på kontinuerlig basis, og om atomubåter beveger seg ned i havdypet der USA ikke kan finne dem, så kan det være større grunn til uro.

Putin får «dommedagstorpedoer»

– Da vil de utgjøre en troverdig trussel, dersom landet utsettes for et eksistensielt press eller eksistensiell trussel, mot for eksempel amerikanske konvensjonelle eller kjernefysiske styrker, sier Heier.



Professoren er likevel tydelig på at det ikke er noe i dagens situasjon som tilsier at dette er et nærliggende scenario.

Samtidig har Russland den siste tiden brukt enorme summer på å fornye landets atomvåpen.

– Atomvåpnene på strategisk nivå er Russlands livsforsikring. Det at Putin har disse i bakhånd gjør ham i stand til å spille høyt i Ukraina, sier Ståle Ulriksen, forsker ved FHS Sjøkrigsskolen og Nupi, til TV 2.

FORSKER: Lærer og forsker Ståle Ulriksen, som jobber ved FHS Sjøkrigsskolen og Nupi. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Over de siste årene har Russland bygd sju nye strategiske ubåter. Hver av dem har 16 interkontinentale missiler og hvert missil kan ha opptil ti atomstridshoder. Fem ubåter av samme typen er allerede bestilt.

Og Putin har flere ting på ønskelisten når det kommer til atomvåpen.

Russland satser sterkt

– Russland skal i tillegg få fem ubåter med det vi kaller «dommedagstorpedoer». Dette er atomdrevne droner som kan seile 10.000 kilometer i stor fart under vann med store atombomber om bord.

– Så Russland satser veldig sterkt på strategiske atomvåpen. De er en forutsetning for eventuell bruk av taktiske atomvåpen, sier Ulriksen.

– Men, hvordan kan dette påvirke Norge?

– Vårt problem er at ubåtene opererer fra baser nær Norge. Russland må beskytte ubåtene for enhver pris. Da er det en fare for at Norge, eller deler av Norge, havner bak de russiske forsvarslinjene, svarer NUPI-forskeren.

Til tross for truslene om bruk av atomvåpen, understreket Putin i intervjuet at det så langt ikke har vært nødvendig å bruke atomvåpen i Ukraina.

– Hvor raskt kan Russland sette i gang en atomkrig?

– Det er ikke lett, fordi det er ikke noe god grunn til det. Russland er ikke truet eksistensielt, sier Heier.

Både USA og Kina har advart Russland om at de vil angripe russiske styrker som avfyrer kjernefysiske og taktiske våpen mot Ukraina.

– Dette er en del av Vestens strategi om å holde krigen i Ukraina på et nivå som ikke presser Putin inn i et hjørne, der atomvåpen blir det minst dårlige alternativet, forklarer professoren.

Selv om Heier er tror sjansene for en kommende storkrig er liten, så ser krigens utvikling ut til å bekymre nordmenn i større grad.

Tror på fare for storkrig

I den nye undersøkelsen fra Opinion sier 29 prosent av de spurte at de tror det er stor fare for en tredje verdenskrig under deres levealder.



En av åtte nordmenn tror på atomkrig.



– Jeg tror ikke det er usannsynlig at dersom det kommer en storkrig, så kan atomvåpen bli brukt, men det er ikke det samme som å snakke om en atomkrig der hele verden blir utslettet, sier Ulriksen.

SKREMMENDE: Slik ser vi ofte Putin posere. Mange nordmenn er nå bekymret for at det kan bli en storkrig i verden i vår levetid. Bildet er tatt i september 2019. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP / NTB

NUPI-forskeren tror stormaktene vil avstå fra å bruke kjernevåpen i hverandres hjemland.

– Men jeg vil ikke avskrive faren for at atomvåpen kan bli brukt andre steder, for eksempel til havs i en sjøkrig, legger han til.

Med den økte spenningen som har bygd seg opp rundt Taiwan og i Sør-Kinahavet i årevis, tror Ulriksen det kan bli fare for storkrig i Asia.

Spesielt Kina viser ingen tegn til å gi opp sine krav.

– Kina ruster opp raskere enn noen andre, og spesielt til sjøs. Så har vi Russland som nå bruker veldig mye penger på sine militære styrker. Om de skulle vinne i Ukraina, tror jeg ikke de vil stoppe der, sier Ulriksen.

– Og da har man en mye større sjanse for at man får en krig med direkte konfrontasjon mellom Russland og Nato-land, legger han til.