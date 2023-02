Ekspert: – Utfordrer Moskvas narrativ

President Joe Biden besøkte mandag Ukrainas hovedstad Kyiv. Hovedlærer ved forsvarets høgskole, Tom Røseth, mener besøket betyr mye for Kyiv.

Det uannonserte besøket skjedde i forbindelse med at det 24. februar var ett år siden Russland invaderte Ukraina. Biden ble dermed den første amerikanske presidenten som besøkte Ukraina siden 2008.

– Et besøk av verdens mektigste politiker betyr veldig mye for Kyiv. Det garanterer fortsatt militær støtte og våpenleveranser, sier hovedlærer i etterretning, Tom Røseth, ved Forsvarets høgskole til TV 2.

Symbolsk og politisk

Biden annonserte at USA vil støtte Ukraina så lenge det er nødvendig, og varslet ytterligere militær bistand verdt 500 millioner dollar.

Zelenskyj sier at de to statslederne diskuterte blant annet langtrekkende våpen under møtene dem i mellom.

Biden varsler også at det vil komme flere sanksjoner mot Russland.

– Besøket er symbolsk svært viktig, det er viktig å møtes personlig i en historisk by i krig. Det er en paraply med storpolitikk over dette besøket, sier Røseth.

– Hva har besøket å si for Norge?

– Det er positivt at vår viktigste allierte møter opp. Det understøtter den norske politikken, sier Røseth.

– Viser Moskva den sterke støtten

Tidligere president og nestleder av Russlands sikkerhetsråd, Dmitrij Medvedev, reagerer på Bidens besøk i Kyiv på Telegram mandag ettermiddag.

Den russiske lederen kommenterer USAs nylige lovnader om levering av våpen, og hevder at Biden sverger troskap til regimet i Ukraina.

Røseth mener at besøket viser Moskva at det er sterk støtte fra USA.

– Det utfordrer Moskvas narrativ om at vesten splittes, sier Røseth.

Videre forteller han at det er vanskelig for Russland å ta en propagandaseier på ettårsmarkeringen.

– Verdenskrig er en ytterste konsekvens

I et intervju med tyske Welt advarer Ukrainas president Volodomyr Zelenkyj mot følgene hvis Kina skulle finne på å ta side med Russland i krigen.

Røseth sier at det er et økt fokus på relasjonen mellom Kina og Russland, og at en verdenskrig er en ytterste konsekvens og fortsatt lite sannsynlig.

– Jeg tror ikke Kina er klar for å fjerne den økonomiske handelen med vesten. Det blir ikke verdens mektigste stat ved å endre det historiske løpet Kina over tid har satset på, sier Røseth.

Borrell fortalte mandag at han har hatt en lang samtale med Kinas toppdiplomat Wang Yi. Der skal Borrell ha bedt Kina om ikke å sende våpen til Russland.

– Jeg uttrykte vår bekymring og sa at det er en rød linje i vårt forhold, sa Borrell til pressen i Brussel før EUs utenriksministermøte.

Kina vurderer ifølge USA våpenstøtte

Kinas handel med Russland har økt kraftig det siste året. Ifølge E24 økte handelen med 190 milliarder dollar i fjor.

– Det er en økt handel med krigsmateriell, men de vurderer å sende våpen, sier Røseth.

Videre forteller Røseth at dersom det blir sendt våpen, vil det bli en økt konfrontasjon mellom USA og Kina, samt Kina og Europa.

– Det vil ikke tjene Kinas økonomiske interesse og ønske om fortsatt økonomisk vekst, sier han.

– Bør vi bekymre oss?

– Ikke enda. Kina vurderer ifølge amerikanerne våpenstøtte til Russland, imidlertid har slike leveranser fortsatt ikke materialisert seg, påpeker Røseth.

Ifølge Røseth er det forventet et kommende kinesisk fremstøt for en løsning på Ukraina-krigen, dette vil nok være noe Russland-støttende.

– Trolig vil det gå over hodet på ukrainerne og kritisere NATO. Hvor offensive og aktive kineserne blir, blir interessant å se. Jeg forventer fortsatt noe tilbakeholdenhet og generelle uttalelser rundt Ukrainas territorielle integritet, samt fortsatt forsiktig støtte til Moskva, sier han.