Ekspert: Ukraina kan få inntil 12 F-16 fra Norge

TRENING: Amerikanske F-16 i formasjon over Eglin-basen i 2020. Foto: Tristan McIntire / US Air Force

Flere måneder før Ukrainas president ble tatt imot med jubel i Danmark, skjedde det noe som ikke ble fanget opp av vestlig presse.

Danmarks forsvarsminister Troels Lund Poulsen var på offisielt besøk i havnebyen Odesa og snakket om våpenhjelp, da hans ukrainske kollega tok ordet:

– Hvis det er piloter der ute som vet hvordan man flyr F-16, og er villige til å delta, er døren til vår fremmedlegion åpen, sa Oleksij Reznikov ifølge ukrainske medier.

Søndag kunngjorde Danmark og Nederland at de donerer F-16 til Ukraina. Samtidig samarbeider Nato-land for opplæring av piloter, ingeniører og mekanikere.

Lars Peder Haga er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Foto: Forsvaret

– En god sak

Luftmaktsekspert Lars Peder Haga ser ikke bort fra at vestlige piloter med erfaring fra F-16 vil følge Ukrainas oppfordring, og verve seg til tjeneste.



– Ukraina har lykkes med å rekruttere mange utlendinger i ulike roller tidligere. De har en god sak og stor sympati internasjonalt, sier Haga ved Luftkrigsskolen.

– Det er selvfølgelig ikke så mange «pensjonerte» F-16-piloter å ta av i verden som fortsatt er oppdatert og har helse til å fly, men jeg blir ikke overrasket om noen følger oppfordringen, sier førsteamanuensisen til TV 2.

15 uker etter at statsminister Jonas Gahr Støre sa at Norge ikke ville sende F-16 til Ukraina, utreder regjeringen hvor mange fly Norge kan bidra med.



ENDRET SYN: – Det er ikke et aktuelt tema for oss i dag, sa Støre til NTB da han møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 3. mai i Helsinki. Foto: Aage Aune / TV 2

– Et politisk spørsmål

Haga mener det er sannsynlig at Norge kommer til å donere F-16 til Ukraina. På spørsmål om hvor mange, tror han at det kan bli inntil 12 fly.

– Det er et politisk spørsmål, men Norge har vært ganske fremoverlent med donasjoner tidligere, med artilleri, stridsvogner og ikke minst avansert luftvern. Så jeg synes det er rimelig sannsynlig at Norge kan komme til å donere fly, sier luftmaktseksperten til TV 2.

De 44 norske F-16-flyene som er i best stand, er allerede solgt til Romania og Draken International. Det kan bety at det dusinet som er igjen, antakelig er i ganske forfatning, legger han til.

Som TV 2 fortalte mandag, inngikk Norge i november 2020 en avtale om salg av inntil 12 fly til det amerikanske selskapet Draken International.

– En joker

Disse flyene skulle etter planen brukes i trening mot amerikanske kampfly. Men USA har ennå ikke godkjent salget, noe som betyr at de 12 flyene fortsatt er i Norge.

– En joker kan være at salget til Draken ser ut til å stå i stampe, og kanskje kan disse 12 flyene bli gjort tilgjengelige for Ukraina. Noen av de dårligste flyene kan kanskje brukes til opplæring av teknikere og som delefly, sier Lars Peder Haga til TV 2.

Under Nato-toppmøtet i Vilnius i juli ble Norge offisielt med i F-16-koalisjonen.

Nato-land ledet av Nederland og Danmark skal sørge for opplæring av ukrainske piloter, teknikere og støttepersonell i Romania og Danmark.

ENIGHET: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) var med på å signere F-16-koalisjonens uttalelse under Nato-toppmøtet i Vilnius. Foto: Oleksij Reznikov / X

– Fallgruve

Haga tror at Norge og de andre landene må bruke mye ressurser på å få i gang en grundig opplæring, både av teknikere og flygere.

– Det krever kompetente instruktører som de enten må hente fra nylig avgåtte ansatte eller fra sine egne organisasjoner. I sistnevnte tilfelle vil det bety at deres egen beredskap vil svekkes, det er nok ingen luftforsvar i Europa som har noe særlig overskuddskapasitet, sier førsteamanuensisen ved Luftkrigsskolen.

Han sier at F-16-koalisjonen snarest mulig må få oversikt over hva slags våpen Ukraina har behov for og realistisk kan forvente å få.

– Dette vil ha betydning for hva slags operasjoner og taktikker som må prioriteres i opptreningen. Det er lite vits i å trene på ting som man mangler utstyr til og ikke har særlig utsikt til å få. Den største fallgruven vil kanskje være å ikke være langsiktig nok. Dette er et prosjekt som krever oppfølging over år, sier Haga.

Det sivile selskapet Draken International har fått i oppgave å skaffe personell til F-16-opplæringen på Fetesti-flybasen i Romania.

I juli startet Draken International rekrutteringen av F-16-instruktører til opplæringsbasen i Romania. Foto: Skjermdump

I jobbannonsen søker Draken etter instruktører og teknikere for oppdrag med varighet fra 3 til 19 måneder. Søkerne må ha minst fem års erfaring, fylle helsekravene og sikkerhetsklareres for nivået «hemmelig».

«Norske» fly oppgraderes

Lars Peder Haga sier at Romania ser ut til å få en stadig viktigere rolle på Natos østflanke. Landet ved Svartehavet grenser til Moldova, som Russland forsøker å destabilisere.

Amerikanske F-15 og rumenske F-16 på Fetesti-flybasen i Romania. Foto: Andrew Layton / US Air Force

I sommer ga amerikanske myndigheter grønt lys til å modernisere de 32 F-16-flyene som Romania har kjøpt fra Norge.

Prislappen for denne oppgraderingen er på over én milliard kroner, ifølge Defense Security Cooperation Agency, som har ansvaret for USAs våpensalg til andre land.

– Romania blir åpenbart viktig, med den fysiske opplæringsbasen plassert hos seg. At de også selv bygger opp kompetanse på F-16-operasjoner gjør dette til en potensiell vinn-vinn for dem. De kan utvikle opplæringsprogram og få tilbakemelding på hva som virker og ikke virker under reelle forhold etter hvert som Ukraina tar F-16 i operativ bruk, sier luftmaktseksperten Haga.