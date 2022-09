Ekspert tror hun blir statsminister: – Hun representerer patriotisme

Etter at Boris Johnson ble presset til å trekke seg som statsminister, har Det konservative partiet i Storbritannia gjennomført en omfattende prosess for å velge etterfølgeren.

Nå er det to kandidater igjen: Liz Truss og Rishi Sunak.

Fredag stenger avstemningen. Den nye partilederen – og statsministeren – offentliggjøres rundt lunsjtid mandag.

– Skal vi stole på meningsmålingene - og de har vært mange - blir Liz Truss statsminister. Hun ser ut til å ha festet grepet om medlemsmassen i det konservative partiet, sier Storbritannia-ekspert og førstelektor Øyvind Bratberg ved Universitetet i Oslo til TV 2.

STOR INTERESSE: Det var køer utenfor Wembley Arena før onsdagens folkemøte med Liz Truss og Rishi Sunak. Foto: Susannah Ireland / AFP

– Den naturlige arvtakeren

Bratberg trekker frem tre årsaker til at hun etter alt å dømme blir statsminister:

– Hun er førstevalget for de som ønsker en snarvei til lavere skatter og mer høyreorientert økonomisk politikk. Hun representerer en form for patriotisme som mange har vært opptatt av etter brexit. Og hun er den naturlige arvtageren til Boris for de som er skuffet over at han måtte gå.

Bratberg mener at valgprosessen har vist at det er forskjell på eliten og grasrota i partiet, ettersom Sunak vant avstemningen i parlamentsgruppen, mens Truss ser ut til å ha bredere oppslutning når alle partiets medlemmer får et ord med i laget.

Håndhilste ikke

De to kandidatene har reist landet rundt og avholdt 12 to timer lange folkemøter de siste seks ukene, hvor de har svart på spørsmål fra partimedlemmer og tidvis diskutert heftig. Deres verbale angrep på hverandre har selvsagt fått bred spalteplass.

Etter det siste folkemøtet, i et fullsatt Wembley Arena onsdag, skulle de to kandidatene ifølge avtalen ha tatt hverandre i hånden. Det gjorde de ikke.

De sto på scenen samtidig bare en kort stund. Ifølge Sky News unngikk de også øyekontakt så godt det lot seg gjøre.

Den tøffe lederkampen internt i partiet har trolig medvirket til at Labour-partiet i enkelte meningsmålinger nå ligger 13 prosentpoeng foran Det konservative partiet.

Strømløfte

Under den siste seansen, på Wembley Arena, lovte Liz Truss at det ikke vil bli innført strømrasjonering dersom hun blir statsminister i neste uke. Rishi Sunak ville ikke komme med det samme løftet.

Han advarte i stedet om at «ingenting bør utelukkes».

I en kronikk i The Sun torsdag lover Truss både skattekutt og strømstøtte.

– Økonomiske vanskeligheter og energikrise vil trolig dominere agendaen nesten fullstendig gjennom denne første vinteren. Stor spenning knytter seg til hvor skarpt og brått hun vil kutte i skatter og offentlige avgifter og hva konsekvensene vil bli, ikke minst for en allerede galopperende inflasjon, sier Bratberg.

Tøff overfor EU

Mange er også spente på hennes tilnærming overfor EU, påpeker Storbritannia-eksperten, siden Truss «har fremstått som ganske uforsonlig» der.

Den nye statsministeren vil jo komme fra samme parti som Boris Johnson, så Bratberg ser ikke for seg store, utenrikspolitiske endringer.

Truss vil dog stille med noe mer erfaring enn Sunak, gitt at hun er utenriksminister nå. Sunak trakk seg som finansminister i sommer, i bølgen av politikere som gikk av i protest mot Johnson.

– Truss har hatt en skarpere, militaristisk front mot Russland, men også mot andre og fjernere trusler som Kina.