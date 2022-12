Ekspert: – Stormaktene dras stadig mer inn i Ukraina-krigen

Militærekspert mener at Putin har særlig to mål når det gjelder droneangrepene i Kyiv.

I et nytt droneangrep skal Russland ha sendt minst 35 droner mot Ukraina. 30 av dem ble skutt ned, skriver det ukrainske luftforsvaret på Telegram.

To personer er skadet etter angrepene mot Kyiv-regionen, skriver guvernør Oleksiy Kuleba på meldingstjenesten.

I BRANN: De russiske droneangrepene rettes mot Ukrainas kraftnett. Foto: Ukrainas nødetater/Telegram

Bilder som er delt av nødetatene på meldingstjenesten Telegram, viser slukningsarbeid som pågikk gjennom natten på viktig infrastruktur knyttet til Kyivs elektrisitetsnett.

Strømmen kuttes i hovedstaden og ti regioner etter den siste bølgen med angrep fra Russland, opplyser energimyndighetene.

– Kan skape store ødeleggelser

Millioner av ukrainere har mistet allerede strøm og vann etter russiske angrep mot landets energiinfrastruktur.

Det ukrainske forsvarsdepartementet skriver på Twitter at iranskproduserte droner ble brukt i angrepet som er blant de mest omfattende droneangrepene etter krigsutbruddet.

– Disse dronene veier rundt 400 kilo og inneholder betydelig med drivstoff. Når de blir skutt ned eksploderer de, og det kan forklare flere av eksplosjonene i morgentimene mandag, sier Tom Røseth, leder for Ukraina-programmet ved Forsvarets høgskole, til TV 2.

– Dersom disse detter ned med nesen først kan de skape store ødeleggelser, til tross for at Ukraina har klart å forhindre et målrettet angrep fra Russland.

Vinteren i Ukraina kan bli kald, lang og brutal. Ifølge Røseth blir særlig én faktor avgjørende for å hindre at den humanitære katastrofen blir enda større.

– Vi kommer til å se russiske angrep på infrastruktur gjennom hele vinteren. Strøm- og vannforsyninger er en konstant trussel mot en humanitær krise, som kan få store følger for både Europa og Ukraina. Vestlig våpenstøtte blir utrolig viktig fremover for å hindre dette, sier Røseth.

EKSPERT: Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mener Putin har to mål

Ukraina-eksperten mener at Putin har særlig to mål når det gjelder droneangrepene i Kyiv.

– Russland vil terrorisere befolkningen og ødelegge strøm- og vannforsyninger slik at det blir større flyktningstrømmer internt i Ukraina. Russland håper også på å påvirke samholdet og svekke folkets lyst til å kjempe denne krigen videre, sier han.

– Det andre målet Russland har er å få en stor flyktningstrøm til Europa, slik at også Europa begynner å tvile på sin egen krigslyst og vilje til å støtte Ukraina med våpen. Russland ønsker å skape en humanitær katastrofe, og nå bruker de kulde som våpen.

Hevner seg

På dronene som angriper Kyiv, er det funnet klare beskjeder som ikke etterlater tvil om hvem som står bak.

En iranskprodusert drone som ødela en bygning i Ukrainas hovedstad i forrige uke, hadde påskriften «For Rjazan!!!» på halefinnen.

BESKJED: En ukrainsk politimann står ved halefinnen til en drone med den håndskrevne, russiske beskjeden. Foto: Gleb Garanich/Reuters/NTB

Den håndskrevne teksten sikter til Ukrainas droneangrep mot den russiske militærbasen Djagilevo i Rjazan-regionen, 170 kilometer sør for Moskva, tidligere i desember.

Ukraina har begynt å ta i bruk droner for å ramme militære mål dypt inne i Russland, noe som har ført til at Russland sikrer eget luftrom mot langtrekkende presisjonsvåpen.

Stormaktene dras inn

Iran anklages av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for å bidra til forlengelse av krigen ved å forsyne Russland med droner. Ukrainske styrker har skutt ned hundrevis av iranskproduserte droner siden i høst.

I august landet et russisk fly i Teheran med 140 mill euro i kontanter og beslaglagte britisk og amerikanske våpen i bytte mot angrepsdroner, ifølge Sky News.

Det har vært hevdet at Russland bestilte 2400 Shahed-droner fra Iran.

IRANSK: En Shahed-drone over Kyiv i oktober. Foto: Roman Petushkov/Reuters/NTB

De iranskproduserte Shahed-dronene kalles selvmordsdroner fordi de styrter inn i målet i stedet for å fyre av våpen og så returnere.

Stormaktene dras mer og mer inn i krigen, mener Røseth. Men ikke til Putins fordel.

– For hver gang Russland øker sine brutaliteter, har Vesten økt våpenstøtten til Ukraina. Nå som Russland bruker kulde som våpen, øker også mindre og større staters engasjement til å bidra, særlig når det gjelder luftvern, sier han.

Vestlig våpenhjelp

Ukraina har bedt Vesten om hjelp til å skyte ned dronene Russland skyter mot landet, og blant annet fått det norskutviklede luftvernsystemet Nasams og andre systemer.

En utskytningsrampe med seks NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) peker mot himmelen utenfor Kongsberg Gruppens kontorer. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Ukraina har allerede klart å skyte ned mange droner med utstyret de har. Under den forrige store angrepsbølgen 5. desember ble over 60 av 70 angrep stanset, ifølge ukrainske myndigheter.

På amerikansk side jobbes det med å sende det langtrekkende Patriot-systemet. Rekkevidden på dette luftvernsystemet er opptil 160 kilometer, og det kan også brukes til å skyte ned langtrekkende ballistiske missiler.

Røseth er ikke redd for at stormaktenes innblanding vil føre til at krigens grenser utvides.

– Moskva våger ikke å gå til krig med Nato. Den krigen hadde de aldri vunnet, med mindre det ble en atomkrig. En atomkrig har ingen noe å vinne på, så jeg tror at det eneste som kommer ut av at flere stater viser sin støtte, er at Ukraina får et bedre forhandlingspunkt når den tid skjer. At Ukraina taper minst mulig territorium, rett og slett, sier Røseth til TV 2.