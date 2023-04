MOTTAR DOMMEN: Vladimir Kara-Murza er kritisk til det russiske regimet. Mandag ble han dømt til 25 års fengsel. Foto: The Moscow City Court via AP

Vladimir Kara-Murza har i mange år vært en frittalende kritiker av Kreml. Kampen for menneskerettigheter og reformer har kostet dyrt.

Både i 2015 og 2017 ble han forgiftet, og var nær ved å omkomme av nyresvikt begge ganger. Nå kastes han isteden i fengsel, dømt til 25 år for blant annet høyforræderi, etter å ha kritisert den russiske krigføringen i Ukraina.

Aldri tidligere har en av president Vladimir Putins motstandere fått en så hard dom. Kara-Murza selv mener årsaken til den strenge straffen er taler han har holdt i utlandet, der han har argumentert for strengere sanksjoner mot Russland.

Russland-kjenner, Inna Sangadzhieva, i Den norske Helsingforskomité er ikke overrasket over dommen, men reagerer allikevel sterkt.

– I Russland får drapsmenn 10-17 års fengsel, mens her får en mann 25 år for ord, sier Sangadzhieva til TV 2. Hun sier dommen dessverre er i takt med samfunnsutviklingen i Russland for øvrig.

– Dødsdom

Kara-Murzas helse er alvorlig svekket etter de to forgiftningene, og uten medisinsk hjelp kan det stå om livet for trebarnsfaren.

– Han har begynt å miste følelsen i føttene. Dagens dom i dag er egentlig en dødsdom, sier Sangadzhieva.

DØDSDOM: Inna Sangadzhieva mener dette i realiteten er en dødsdom for Vladimir Kara-Murza. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Sykdommen han har, krever avansert behandling.

Sangadzhieva mener Vesten må jobbe veldig fort og veldig hardt for å få Kara-Murza ut av Russland.

– Han kan for eksempel bli del av en fangeutveksling, eller Vesten kan legge press på Russland på andre måter, mener Sangadzhieva.

Kara-Murza holdt en sterk tale i sitt sluttinnlegg i retten mandag.

– Selv i bur elsker jeg landet mitt

– Jeg vet at dagen vil komme når mørket som har lagt seg over landet vårt, kommer til å lette. At svart vil kalles svart, og hvitt vil kalles hvitt. Når også myndighetene vil erkjenne at to pluss to er fire, og krig vil kalles krig.

– Det kommer en dag da de som slapp denne krigen løs, vil bli sett på som kriminelle. Denne dagen er like uunngåelig som at våren følger selv den kaldeste vinter, sier den 41 år gamle trebarnsfaren.

Kara-Muzra erklærer videre sin kjærlighet til landet sitt, og sier at han er overbevist om at Russland vil komme tilbake til verdenssamfunnet av siviliserte nasjoner.

– Selv i dag. I mørket rundt oss. Selv sittende i et bur, elsker jeg landet mitt, og jeg tror på folket vårt.

– Kriminelle er ment å angre på det de har gjort. Men jeg er i fengsel for mine politiske meninger. Jeg angrer ingenting. Tvert imot er jeg stolt, sier han.

Forgiftningsattentater

Det finnes ikke dokumentasjon på hvem sto bak forgiftningene i 2015 og 2017, men det er liten grunn til å betvile at det var beordret av russiske myndigheter. Giftattentat er en kjent metode for å straffe eller skremme regimekritikere i Russland.

Fakta: Giftattentat mot russiske regimekritikere * Aleksandr Litvinenko: Tidligere russisk FSB-agent og regimekritiker. Han døde 24. november 2006 på et sykehus i London etter at han ble forgiftet med det radioaktive stoffet polonium-210 fra en kopp te. En britisk undersøkelse konkluderte med at russiske agenter hadde drept Kreml-kritikeren. Russland nekter for å ha vært involvert. * Anna Politkovskaja: Prisbelønt journalist og forfatter. I 2004 ble hun syk og mistet bevisstheten etter å ha drukket en kopp te – noe flere mistenker var forgiftning. Politkovskaja ble skutt og drept utenfor sin leilighet i Moskva i 2006. * Vladimir Kara-Murza: Opposisjonspolitiker. Ble innlagt på sykehus med symptomer på forgiftning både i 2015 og 2017. Ved første tilfelle døde Kara-Murza nesten av nyresvikt. Ved andre tilfelle ble han lagt i medisinsk koma, og hans kone og leger bekreftet at han var forgiftet. Kara-Murza overlevde, og politiet har nektet å undersøke saken, ifølge hans advokat. * Sergej og Julia Skripal: 4. mars 2018 ble den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i Storbritannia. Britiske myndigheter mener at de to ble forgiftet med novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen, og anklager Russland for å stå bak – noe russiske myndigheter nekter for. * Pjotr Verzilov: Aktivist tilknyttet den russiske protestgruppa og punkbandet Pussy Riot. Verzilov ble innlagt på en klinikk i Moskva i september 2018 etter å ha vist symptomer på synstap og desorientering. Han ble senere fløyet til Tyskland og lagt inn på sykehus i Berlin. Der sa legene at Verzilov muligens kan ha blitt utsatt for en gift som rammer nervesystemet. * Aleksej Navalnyj: Russisk regimekritiker og blogger ble akutt syk på et fly på vei fra Sibir til Moskva i august 2020. Han ble hentet med fly og fraktet til Berlin hvor han fikk livbergende behandling. Navalnyj har blitt særlig kjent for sine avsløringer av korrupsjon i det russiske maktapparatet. Han og en rekke av hans nærmeste medarbeidere og støttespillere er terrorlistet av myndighetene. Navalny soner nå i fengsel. Kilde: AP, AFP, NTB

Russlands mest kjente opposisjonspolitiker, Aleksej Navalnyj, ble forgiftet og havnet i koma i 2020. Han overlevde kun fordi han ble hentet med fly og fraktet til Berlin for behandling. Han soner også nå i russisk fengsel blant annet for brudd på en meldeplikt han hadde mens han lå i koma med forgiftning.

– Hvem som står bak disse forgiftningene, vil tiden vise. Jeg håper vi får klarhet i dette i vår levetid, sier Sangadzhieva.

– Russland er redd

Russland-kjenneren mener mye av det som skjer i Russland i dag må sees med bakteppet om at det er presidentvalg i Russland neste år.

Per i dag sitter det mer enn 400 politiske fanger i russiske fengsler.

– Regimet er redd for å miste maktgrepet. Landet er i en veldig turbulent utvikling. Putin har tatt sikte på å stille til valg igjen, og det er også grunnen til at flere politikere er forfulgt og fengslet i Russland. De vil kvitte seg med all opposisjon. Alt som representerer en trussel, sier Sangadzhieva.

Kara-Muzras kone, Evegenia Kara-Murza, har ikke sett ektemannen siden arrestasjonen. Hun mener dommen beviser at myndighetene frykter ham.

– Jeg er heldig som kan dele livet med en jeg alltid kan være stolt av. En jeg beundrer og respekterer, sier Evegenia under en samtale med Washington Post mandag.

– Dommen viser hvor effektivt mannen min sitt arbeid har vært. Han har bevist flere ganger at han ikke overgir seg, eller svikter kampen sin eller landet sitt, sier hun.

– De er så redd ham, og hater ham så mye for det utrolige motet hans, sier kona kort tid etter dommen ble kjent.

Sangadzhieva mener Russland er i en intens utvikling der maktapparatet presser hardere og hardere for å beholde makten. Hvor mye den russiske befolkningen vil tåle, er uvisst.



– Russland er som en trykkoker som blir varmere for hver dag. Det kan eksplodere når som helst, utløses av hva som helst, hvor som helst, sier Sangadzhieva.



Kritiserer krigen

Kara-Murza ble mandag dømt for blant annet høyforræderi etter å ha kritisert den russiske krigføringen i Ukraina. Russiske myndigheter mener han har spredt falsk informasjon om den russiske hæren.

Kara-Murza er tidligere journalist, men har i flere år vært aktiv som opposisjonspolitiker.

Anklagene om landsforræderi skal blant annet ha omfattet taler som Kara-Murza holdt utenfor Russland – blant disse en tale han holdt i Oslo rådhus i 2021 i forbindelse med Andrej Sakharov Frihetspris 2021, ifølge Den norske Helsingforskomité.

Russiske myndigheter har foreløpig ikke villet kommentere dommen, som falt mandag. Men både FNs menneskerettssjef og flere vestlige land, inkludert Norge, ber om at den 41 år gamle Putin-kritikeren løslates umiddelbart.

I BUR: Vladimir Kara-Murza ble dømt til 25 års fengsel mandag. REUTERS/Maxim Shemetov Foto: MAXIM SHEMETOV

– Norge fordømmer på det sterkeste den politisk motiverte dommen på 25 års fengsel mot den russiske opposisjonsfiguren, journalisten og menneskerettighetsforkjemperen Vladimir Kara-Murza. Det er en dypt alarmerende og hard dom for å utøve retten til ytringsfrihet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en uttalelse.

– Vi ber om umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av Kara-Murza og alle politiske fanger i Russland, sier utenriksministeren.