Ekspert: Russisk utstyrsmangel kan være godt nytt for Ukraina

Krigen er inne i sin åttende måned i Ukraina, og vinteren er snart på vei.

Slagene står fortsatt i øst, mot grensa til Russland.

Den siste tiden har ukrainerne tatt tilbake mer og mer land som de tidligere i krigen mistet.

Nå kan det åpne seg flere muligheter for dem, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

Våpen fra andre land

Tidligere denne uken beskyldte Det hvite hus Nord-Korea for å forsyne Russland med en betydelig mengde artillerigranater til bruk i Ukraina.

Ifølge sikkerhetsrådgiver John Kirby forsøker det totalitære landet i Asia å få det til å se ut som granatene sendes til land i Midtøsten eller Nord-Afrika.

Russland skal tidligere også ha fått landtrekkende raketter fra Iran, ifølge det ukrainske luftforsvaret, samt droner.

Det har også kommet meldinger om at Belarus skal også ha gitt Russland tungt materiell.

– Kan bety to ting

Oberstløytnant Ydstebø mener det kan bety to ting, at Russland har fått utstyr fra andre land:

– Det kan bety at Russland har nådd et minstemål når det gjelder tilgang på artilleriammunisjon, uten at det ser ut til at det har betydning for mengden skyting langs fronten.

EVAKUERES: Barn evakueres fra russisk-kontrollerte Kherson. Ukraina kaller det massedeportasjon. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / NTB

– Det kan også indikere at produksjonskapasiteten ikke er høy nok med tanke på forbruket, noe som er vanskelig i denne typen kriger.

– Hva kan det bety for krigen videre?

– Det kan bety at Russlands artillerikapasitet vil ytterligere svekkes, og at det dermed vil åpne seg for muligheter for videre ukrainske offensiver, sier Ydstebø.

SØRGER: 50 år gamle Tamara sørger for tapet av sønnen sin i Mykolaiv. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

Tviler på bruk av atomvåpen

Når det gjelder bruk av taktiske kjernevåpen, har det lenge vært spekulert om Russland kommer til å ta det i bruk.

Ifølge New York Times tror ikke kilder i det amerikanske myndighetsapparatet at Russland har bestemt seg for om de skal ta det i bruk, men de sier til avisen at de er bekymret.

Atomvåpen-retorikken har økt i høst, men Ydstebø understreker at dette også var tema før krigen. Han anser sjansen som lav for at Russland kommer til å ta det i bruk, fordi det vil få konsekvenser for også dem.

Ifølge New York Times har ikke amerikanske myndigheter sett noen bevegelser av russiske atomvåpen og tror ikke at Russland har bestemt seg for om de skal detonere noen av disse. Men frykten for at de kan bli tatt i bruk øker i takt med at Russland sliter på bakken i Ukraina.

Russland har så mange som 2000 taktiske atomvåpen.

– Denne typen diskusjoner og meldinger som har kommet fra russisk side om atomvåpen kom lenge før invasjonen i februar. Dette er en del av russisk psykologisk krigføring der de ønsker å skape slip blant Ukrainas allierte.

VANLIG LIV: Ukrainerne forsøker å leve et vanlig liv som mulig, til tross for krigen. Her fra Nova Kakhovka, en russisk-kontrollert by Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / NTB

Anklages for massedeportasjon

Kherson var en av de første byene som falt. Nå ønsker ukrainerne å ta tilbake byen.

I byen nå foregår det tvungen deportasjon av ukraineren i russisk-okkuperte områder, ifølge Ukraina.

Tirsdag kunngjorde de russiske myndighetene i Kherson at det vil gjennomføres flere «evakueringer» av folk langs østsiden av elva Dnipro, i Ukraina kjent som den venstre elvebredden.

Ydstebø sier det er vanskelig å si hva som egentlig foregår i dette området, om det bare er sivile som evakueres eller om det også gjelder styrkene.

– Det verserer bilder i sosiale medier om at det russiske flagget ikke lenger er på administrasjonsbygningen i Kherson. Folk kan tolke det ut fra det de ønsker, men det ligger an til at russerne forbereder seg på en eller annen form for uttrekning, sier Ydstebø.