Ekspert om spekulasjonene: – Det er uklokt

Ukrainas president lover at krigen flyttes over på russisk jord. – Kan skade omdømmet deres, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

De siste dagene har Russlands hovedstad, Moskva, blitt utsatt for det som trolig er flere ukrainske droneangrep. Senest natt til tirsdag måtte Vnukovo flyplass stenge som følge av dette.

– Flere droner ble skutt ned av antiluftskyts. En av dem fløy inn i det samme kontorbygget som tidligere har blitt truffet, skriver Moskvas ordfører, Sergej Sobjanin, på meldingstjenesten Telegram.



DRONEANGREP: Russlands hovedstad ble utsatt for droneangrep natt til tirsdag. Her jobber nødpersonell utenfor en av bygningene som ble skadd under angrep. Foto: ALEXANDER NEMENOV

Det russiske forsvarsdepartementet hevder også at de nylig har avverget tre ukrainske sjødroneangrep mot russiske militærskip i Svartehavet.

Ingen mennesker har blitt skadet i angrepene, men å angripe sivile mål i Russland, er ikke det lureste Ukraina har gjort, ifølge tidligere forsvarssjef og general Sverre Diesen.

Styrker grunnlaget

Ifølge analyser gjort av den amerikanske avisen New York Times, har minst tre forskjellige ukrainskproduserte droner blitt brukt til angrep inne i Russland, inkludert Moskva. Dette styrker grunnlaget til å anta at Ukraina har hatt en rolle i droneangrepene i Russland.

Tidligere i år sa Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, til TV 2 at de verken angriper Putin eller Moskva.

VESTLIGE VÅPEN: Da president Volodymyr Zelenskyj var i Helsingfors i mai, sa han at de ikke angriper Moskva. Spørsmålet den gangen kan likevel ha dreid seg rundt bruk av vestlige våpen i Russland. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

– Vi har knapt våpen nok som det er, og de kan slett ikke brukes i Moskva.



Det ser ut til å ha endret seg.

Analysen fra New York Times baserer seg på flyopptak, bilder av prototyper og vrakgods på bakken, i tillegg til intervjuer med eksperter og tjenestemenn. Avisen har med dette kommet fram til at Ukraina også jobber med å oppgradere sin droneflåte for å kunne angripe Russland oftere.

Mandag uttalte Det hvite hus at USA ikke oppfordrer eller bidrar til angrep inne på russisk territorium. Samtidig sier Russland at disse angrepene ikke hadde vært mulig uten USA og Nato, og allerede i mai gikk Putins talsperson, Vladimir Peskov ut og sa følgende:

– Beslutninger om et slikt angrep blir ikke tatt i Kyiv, men i Washington.



Moralsk effekt

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener vi kan gå ut ifra at droneangrepene på russisk jord er ukrainske. Men han tror ikke dronene vil ha noen militær betydning for krigen videre, ei heller tror han at Nato vil involvere seg mer.

– Det kan heller være at Ukraina har et ønske om at Russland skal få merke hva det vil si å bli angrepet, sier Diesen til TV 2.

INGEN MILITÆR EFFEKT: General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier at de ukrainske droneangrepene i Russland ikke vil ha noen militær effekt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Diesen peker på den psykologiske og moralske effekten, og sier at årsaken til droneangrepene kan være at Ukraina vil vise sin egen befolkning at de også er i stand til å ramme motstanderen.

Politisk negativt

Den tidligere forsvarssjefen mener derimot at Ukrainas droneangrep på russisk jord kan skade Ukrainas omdømme.

– Til nå har det kun vært Russland som har skadet sivile mål, og dette har vært negativt for russernes omdømme. Det er uklokt hvis Ukraina nå setter seg i en posisjon som gjør at de kan utsettes for samme kritikk som Russland har fått.

SIVILE MÅL: Tidligere har det kun vært Russland som har angrepet sivile mål. Her fra et russisk angrep på Ukrainas hovedstad, Kyiv, i januar 2023. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Og til tross for at alt tyder på at Ukraina har produsert dronene selv, mener Diesen at angrepene åpner for mistenkeliggjøring om at Ukraina bruker våpen de har fått fra Vesten til å angripe russerne på deres eget territorium.

– Så alt i alt tror jeg Ukraina betaler en høy pris for en moralsk effekt på hjemmebane, som den neppe verdt, sier Diesen.

Russeres problem

På spørsmål om hvordan Diesen tror at Russland vil respondere på droneangrepene, forklarer han at det er her russerne har et problem.

– Russerne har ikke noen metoder eller virkemiddel å gripe til som de ikke allerede har brukt - den russiske verktøykassen er helt tom.



– TOMT: Sverre Diesen mener at Russland ikke har noen nye metoder eller virkemidler som de kan ta i bruk i krigen. Bildet viser Russlands forsvarsminister, Sergei Sjojgu og andre offiserer. Foto: Handout / Russian Defence Ministry / AFP

Diesen sier derfor at Russlands eneste mulighet er å fortsette med det de allerede gjør.

– Går vi en farligere tid i møte?

– Nei, det er ingen økt risiko for at Vesten involverer seg. Da må det i så fall være russerne som bruker droneangrepene som påskudd til å eskalere krigen ytterligere, men det har som sagt ingen reell mulighet til.