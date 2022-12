Ekspert om russisk ultimatum: – Ikke substans

I jula har det pågått harde kamper mellom Ukraina og Russland i Luhansk. Samtidig er det blitt gitt et ultimatum som ikke er reelt, mener oberstløytnant.

Krigen i Ukraina har passert godt over 300 dager. Selv om det ikke har vært de største bevegelsene siste ukene, er det enkelte områder som skiller seg ut.

I jula har kampene stort sett pågått i Bakhmut i Donetsk fylke, samt Kreminna og Svatove i Luhansk.

– De russiske angrepene mot Bakhmut som har pågått i månedsvis, har fortsatt. Det er fremdeles lite fremgang og relativt store russiske tap.

Det sier oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, til TV 2. Han forklarer at Ukraina nå presser hardt i Kreminna.

Oberstløytnant Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen. Han er er tydelig på hva han mener om ultimatumet som Russland ga Ukraina tirsdag. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Det har trolig medført at Russland har styrket frontlinjene i området på grunn av det ukrainske presset, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

Britene påpeker at det russisk-okkuperte området rundt Kreminna har ligget relativt sårbart til siden i oktober. Da lyktes ukrainske styrker med en motoffensiv i Lyman, vest for Kreminna.

BAKHMUT: De siste månedene har det vært intense kamper i den strategisk viktige byen Bakhmut i Donetsk fylke. Her stiger det røyk opp fra byen etter russiske angrep 27. desember. Foto: AP Photo / Libkos / NTB

Logistisk viktig område

Til tross for ukrainsk press i Luhansk siste tiden, har ingen av partene hatt større fremgang enn den andre, forklarer Ydstebø.

– Det har vært ganske stilt og lite fysisk bevegelse siden Russland trakk seg ut fra Kherson i forrige måned.

Nå pågår det derimot styrkeoppbygging, forberedelser og klargjøring for å holde gjennom vinteren, legger

– Russland har bygget omfattende nye forsvarssystemer i området, og vil trolig prioritere å holde linjen her, mener det britiske forsvarsdepartementet.

Kreminna er logistisk viktig for Russlands frontlinje i Donbas. Småbyen med samme navn er dessuten et mindre administrativt sentrum i fylket Luhansk.

Myndighetene i Kreml hevder at «frigjøring» av dette området er en kjerne i rettferdiggjøringen av krigen, skriver de videre i morgenrapporten.

Ultimatum: – Ikke substans

Tirsdag ga Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, et ultimatum til Ukraina.

Enten må landet godta Moskvas krav, eller så kommer den russiske hæren til å bestemme utfallet, uttalte han.

– Poenget er enkelt: Det vil være til deres eget beste å oppfylle kravene. Ellers kommer saken til å bli avgjort av den russiske hæren.

Kravene Lavrov viste til er demilitarisering og avnazifisering av Ukraina, samt eliminering av trusler mot Russlands sikkerhet.

Ydstebø mener denne trusselen ikke er er reel med det første.

– Russland ser nå ut til å ha etablert seg på defensiven i Ukraina. De prøver å bygge nye styrker i løpet av vinteren og våren, for en eventuell offensiv når det tørker opp igjen etter teleløsningen.

Han mener dette er det beste Russland kan få til, gitt at de har igjen offiserer som kan få satt opp disse nye avdelingene.

– Ukraina har så langt vist solid motstand mot det den russiske hæren har funnet på. Hvis ikke russerne får til en enorm styrkeoppbygging, er det ikke substans i den trusselen der, sier Ydstebø.