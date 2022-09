Ekspert om Putins tale: – Genial på mange måter

President Putin har fredag holdt tale og signert dokumentene som innlemmer de fire ukrainske regionene – Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporitzjza – i Russland.

Putin trakk i kjent stil Vesten frem som den store fienden:

– Vesten ser etter nye muligheter for å treffe oss, og de har alltid drømt om å bryte staten vår inn i mindre stater som vil kjempe mot hverandre, sa Putin blant annet.

Putin smurte på

Sven Holtsmark, professor ved institutt for forsvarsstudier og ved Forsvarets høgskole, kommenterer retorikken til Putin.

Han sier at talen var som ventet, men:

– Han smurte ytterligere på med retorikk vi har hørt før, faktisk. Jeg kunne egentlig ikke fange opp noen nye elementer.

PROFESSOR: Sven Holtsmark, professor, institutt for forsvarsstudier (IFS) og forsvarets Høgskole FHS. Foto: Frode Sunde / TV 2

Holtsmark påpeker at Putin gjorde det klart at angrep på disse områdene nå blir å regne som angrep mot Russland, noe professoren også så komme i forkant av talen.

Til tross for å tegne et mørkt bilde av Vesten, sier Holtsmark at det var få konkrete trusler i talen.

– Putin brukte 90 prosent av tiden sin på en personlig gjennomgang av Vesten og verdens historie tilbake til middelalderen. Han sa nesten ikke noe stygt om Ukraina engang, bare utelukkende om Vestens angrep, men det var få konkrete trusler, egentlig.

– Hvorfor ikke tro på fortellingen?

Holtsmark mener talen har et snev av «genialitet».

– Disse talene er på mange måter geniale, fordi det de gjør er å konstruere en fullstendig alternativ virkelighet som er sammenhengende og logisk. Talen gir en «logisk» bakgrunn for det som skjer nå.

SEREMONI: Putins budskap om innlemming av de fire fylkene i Ukraina ble møtt av stor applaus i Kreml. Foto: Reuters

Spørsmålet er hvem som tror på talen, sier Holtsmark.

– Det er ikke så mange som vet så mye om hvordan disse talene slår ut i Russland. Jeg har sett for meg at om man ikke har hørt andre fortellinger, hvorfor skal man ikke tro på denne fortellingen? Dessverre, legger Holtsmark til.

– Har russerne et overtak i de fire områdene som nå er innlemmet i Russland?

– Det er bred enighet om at Ukraina er på offensiven. Det er få analytikere som ser for seg hvordan Russland skal få overtaket på slagmarken nå. Hvis de hadde hatt noe å sette inn, hadde de gjort det, mener Holtsmark.

– Beskrives som mer rabiat enn før

Kjell Lars Berge er professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

– Putin forteller en veldig sentimental fortelling, som vi har hørt mange ganger før, om at Russland er en nasjon som må gjenreises, som er fornedret, angrepet og som må samle seg om hverandre og bli ett folk igjen, sier Berge.

KRITISK: Kjell Lars Berge beskriver talen som bisarr. Foto: TV 2

Han beskriver talen som bisarr.

– Vesten fremstilles som enda mer rabiat enn før, faktisk. Og USA, som «den store fienden», beskyldes for alt fra korstogene i middelalderen til slaveriet på 16- og 1700-tallet.

La merke til detalj

Berge bet seg merke i en detalj i talen - nemlig at talen ble fremført av en mann som «er i ferd med å tape».

– Det er som et såret dyr som snakker. Han virker ikke å være på offensiven i det hele tatt.

– Det er forferdelig fremførelse. Putin virker å være ute av balanse på slutten. Kanskje fungerer det i elitemiljøene og i hans vennekrets, men for oss som sitter å ser på dette utenfra, virker det veldig rart, sier Berge.

Berge mener at talen har liten appell utenfor vennekretsen og tilhengerne.

Retorikk-eksperten forklarer at talen inngår i systematisk propaganda overfor den russiske befolkningen, og at det er bekymringsverdig.

– Det ser dessverre ut til at store deler av den russiske befolkningen har utviklet en tenking om at de har blitt dolket i ryggen, og det er nok store russiske minoriteter i andre land som også føler de holdes unna den store politiske makten i Vesten.