Ekspert om Moskva-angrepet: – Flere mulige aktører

Angrepet i Moskva kommer ikke overraskende, sier ekspert. Han peker på flere mulige aktører – og at FSB har vært mistenkt for angrep før.

– Det er umulig å konkludere nå. Det første jeg tenker er at det kan være en anti-regimekobling. Du får ikke en opposisjon som fungerer i Russland nå. Det er ingen talerør for opposisjonen, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen, til TV 2.

FLERE MULIGE: Etterretningslærer Tom Røseth sier flere aktører kan tenkes å angripe Moskva. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Han påpeker at det var blitt advart mot terrorangrep i den russiske hovedstaden i forbindelse med presidentvalget. Russiske statsstyrte medier har omtalt angrepet på konserthuset som terrorangrep.

– Vestlige land ba sine borgere være forsiktig. Men at det skjer nå og ikke før valget slik det ble advart mot, kan være overraskende, sier Røseth.

Flere døde

I presidentvalget fikk Vladimir Putin en ny periode i det som er omtalt som et lite demokratisk valg.

– Det er flere mulige aktører som kan ha stått bak, men krigen i Ukraina kan være relevant. Andre ting kan være tradisjonelle russiske problemer med radikal islamisme og Kaukasus. Eller at dette er mer regimefiendtlige organisasjoner som er høyreradikale, sier Røseth.



Mye er fortsatt uklart om hva som har skjedd i Moskva i dag. Det har vært eksplosjoner og skyting, og videoer i sosiale medier viser flere livløse personer.

Ifølge russiske myndighet er minst 40 drept i angrepet. Statsstyrte medier skriver at minst tre kamuflasjekledde menn åpnet ild i et konsertlokale i Moskva.

FSB mistenkt for tidligere terrorangrep

En spekulasjon som ofte dukker opp ved slike angrep i Russland, er om regimet tjener på det.

– Det er historikk i Russland for at FSB er mistenkt for å stå bak terroraksjoner som skal samle landet, så man kan heller ikke utelukke at det er regimestyrt for å samle landet mot en terror som kan føre til en massemobilisering, sier Røseth.

FSB er det russiske sikkerhetspolitiet.

Senest denne uka varslet Russland opprettelsen av flere nye divisjoner, i tillegg til flere andre grep som ifølge den amerikanske tankesmia Institute for the study of war (ISW) kan tyde på at Putin forbereder seg på en større krig.

Ett viktig element vil da være en massemobilisering, som er svært upopulært i befolkningen.

– Uoversiktlig

NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski sier at situasjonen er uoversiktlig.

– Ut ifra bilder og kilder så langt kan det se ut som fem angripere med avanserte skytevåpen. Ligner litt på angrepet i Moskva i 2002 som kostet over hundre mennesker livet, men ingen vet foreløpig hvem som står bak, sier Russland-eksperten til TV 2.

VANSKELIG: Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski sier det kommer til å bli mange konspirasjonsteorier. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Han venter at det kommer mange konspirasjonsteorier.

– Alt fra at ukrainske grupper eller russiske tjenester står bak for å nøre opp under krigsstemningen, sier Godzimirski.

Angrepet skjedde i utkanten av Moskva, ikke langt unna der mange i det russiske maktapparatet bor.

– Det er veldig vanskelig å si hvem som står bak og årsaken i det kaotiske som nå utspiller seg. Det skjer samme dag som en av Putins talsmenn for første gang sier Russland er i en krigssituasjon, sier Godzimirski.

Putins pressetalsperson Dmitrij Peskov sa at det som før ble kalt en militær spesialoperasjon, nå er en krigssituasjon fordi Nato har forsynt Ukraina med våpen.