Kinas fredsplan:

Ekspert om kinesisk erklæring: – Blottet for kritikk av Russland

På årsdagen for invasjonen av Ukraina kommer Kina med en tolvpunktsplan for å løse konflikten. Ekspert mener planen er blottet for kritikk av Russland, men sier at Ukraina er positive til erklæringen.