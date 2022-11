Ekspert om brevet fra russiske soldater: – Store problemer

Søndag ble det kjent at soldater fra 155. brigade i den russiske marinen går knallhardt ut mot eget befal og den russiske krigføringen.

Brevet er adressert til Oleg Kosjemjako, som er guvernør i soldatenes hjemregion øst i Russland.

I brevet kritiserer soldatene det de kaller «en uforståelig offensiv» i landsbyen Pavlivka, i Ukrainas Donetsk-region.

– Som et resultat av den «nøye planlagte offensiven av de store generalene», mistet vi rundt 300 mennesker som ble drept, såret og savnet, samt halvparten av utstyret på fire dager, heter det i brevet.

Det påstås også at befalet ikke bryr seg om annet enn å vise frem seg selv, og at de omtaler folk som kjøtt.

Brevet er gjengitt av blant annet The Washington Post og NBC News.

– Holder veldig tett lokk på det

Guvernør Kosjemjako har gått ut med et sjeldent svar på brevet. Han benekter at dødstallene er så høye som soldatene påstår.

– Ja, det er tap. Det er tunge kamper på gang. Men tapene er ikke så store som de sier i denne appellen, sier guvernøren ifølge NBC News.

Også det russiske forsvarsdepartementet har påstått at tapene er mindre enn soldatene fastslår.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning hos Forsvarets høgskole, mener Russland lider mye høyere tap i krigen enn de selv rapporterer.

UNDERRAPPORTERER: Etterretningsekspert Tom Røseth mener Russland underrapporterer hvor mange soldater de mister. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– De holder veldig tett lokk på det, hovedsakelig for å prøve å holde oppslutningen om krigen oppe, og ikke demoralisere styrkene som slåss, sier Røseth til TV 2.

– Det klarer de med begrenset hell.

Han mener myndighetene og den militære ledelsen nå ønsker å få tak i dem som har skrevet det anonyme brevet.

Kanonføde

Røseth sier det er sjelden at guvernører og myndigheter svarer kritiske røster slik som i dette tilfellet.

– Det er ikke ofte de uttaler seg sånn, og det tilsier at det er store problemer. Det er store mørketall her som ikke offentliggjøres fra russisk side, sier han.

I september beordret president Vladimir Putin at ytterligere 300.000 soldater skulle mobiliseres. Denne mobiliseringen har Russland hevdet at er fullført.

Mange av disse soldatene sendes nå til Ukraina og frontlinjen, med begrenset trening og utstyr.

– At de nye mobiliserte brukes til fronten for å spare og hvile de regulære soldatene overrasker ikke. De russiske troppene har hatt store tap og er under stor slitasje, sier Røseth.

STATUS: Kartet viser en oversikt over krigen i Ukraina per. 8. november. Grafikk: Jørgen Herland

Han mener mange flere av de mobiliserte soldatene vil dø i krigen fremover.

– Kamphandlingene er harde, ukrainerne er dyktige, og de har fordelen i krigen fremover med økt momentum. Dette kommer til å bli stygt på russisk side frem mot, og gjennom vinteren, til de får trent de mobiliserte styrkene sine, sier Røseth.

– Sendes de inn som kanonføde?

– Det er det vi ser tegn på, og det overrasker egentlig ikke. Det at de bruker ferske mobiliserte langs frontlinja tyder for det første på at de er desperate på å få fylt på med personell for å hvile og rotere andre, og for det andre at de er ganske hensynsløse overfor eget personell.

– Noen ganger kan det være smartere å trekke seg tilbake enn å holde terreng for enhver pris.

MOBILISERTE: President Vladimir Putin beordret massemobilisering, som nå skal være ferdig. Foto: Mikhail Metzel / AP / NTB

De viktigste kampene

Det kjempes for tiden harde kamper i byer som Pavlivka, som soldatene i brevet siktet til, og Bakhmut. Begge ligger i Donetsk-regionen.

Røseth mener imidlertid ikke at det er her de viktigste kampene utspiller seg nå.

– De viktigste er i Kherson, hvor det er veldig viktig for ukrainerne å få fremdrift nå før vinteren og kuldegradene setter inn. Og før en mobilisering på russisk side gir en effekt, sier han.

Røseth mener utsiktene er til stede for at ukrainerne kan tvinge russerne ut av Kherson, men at det vil bli vanskelig av flere grunner.

– Det er veldig gjørmete i området, og vanskelig å ha offensive operasjoner fordi kjøretøy setter seg lett fast i terrenget, sier Røseth.

KHERSON: De viktigste kampene skjer nå i allerede krigsherjede Kherson, ifølge Røseth. Foto: Aage Aune / TV 2

Han mener også det ville vært fornuftig av russerne å trekke seg ut lenge, men at de vil gjøre gjenvinningen så dyr som mulig for Ukraina.

– Om russerne ønsker å holde posisjonene i Kherson by, er den vanskelig å innta. Da må du omringe byen, og det er vanskelig når det fortsatt er sivilbefolkning der.

I tillegg trekker Røseth frem kampene i de resterende delene av Kharkiv og Luhansk som viktige.

Kan mangle vinterklær

Idet krigen går inn i sin første hele vinter, mener Røseth det kan endre forutsetningene for krigføringen.

– På grunn av korrupsjon har russerne trolig manglende vinterbekledning. Det rapporteres om at de mobiliserte sendes til frontlinja uten tilstrekkelig med klær, sier han.

Selv om mange russere er vant med kaldt klima, er de færreste vant til å fungere i kulde over tid, mener Røseth.

– Det gir selvfølgelig en knekk på motivasjonen om utstyret ikke er på plass, sier han.

