Ekspert om Bidens skjebnetale: – Taler for døve ører

TALTE: President Joe Biden holdt sin tredje State of the Union-tale til den amerikanske kongressen natt til fredag norsk tid. Foto: Shawn Thew/AP/NTB

USA-ekspert Hilmar Mjelde tror ikke at president Joe Bidens tale kommer til å ha stor betydning for meningsmålingene fremover.

– Jeg tror han taler for døve ører. Amerikanske presidenter når nesten aldri frem med sitt ønskede budskap i talene sine, sier professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde, til TV 2.

Mjelde tror årsaken er at velgerne ofte lukker ørene for budskap som går mot deres forhåndsoppfatninger.

– Biden har reklamert offentlig for sine egentlig ganske mange resultater i ett år nå. Men meningsmålingene viser at han ikke når frem. Derfor tror jeg ikke denne talen endrer noe, sier han.

USA-EKSPERT: Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Det er uansett ikke taler som er den 81 år gamle presidentens styrke, ifølge professoren.

– Han er en hestehandler i kulissene. Det er slik han har klart å få politisk gjennomslag i sin karriere.

I løpet av talen kom det flere utbrudd fra salen og det var flere som brukte muligheten til å markere sine egne politiske kampsaker fra tilskuerplass.

– Kongressen har blitt et slags Colosseum i de siste talene. Speakerens mishags-uttrykk, iltre rop fra salen og president som er frisk i leppa, er blitt faste innslag. Men det er egentlig bare politisk teater, sier Mjelde.



«SAY HER NAME»: Marjorie Taylor Greene ropte fra salen under talen til Joe Biden. Hun hadde også på seg en t-skjorte med teksten «say her name», rettet mot studenten Laken Riley som i februar ble drept av en immigrant som krysset grensen til USA ulovlig. Foto: Shawn Thew/AP/NTB

– Suksess



TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen mener det var avgjørende for Biden å lykkes med talen, til tross for at det er begrenset hva man kan oppnå med en enkelt tale.



– Det aller viktigste for Biden å få frem i denne talen var å vise at han har den energien og engasjementet som kreves. Biden svarte knallhardt tilbake på tilrop og snakket høyere enn vanlig – jeg har ikke sett han sånn på lenge, sier han.

– Det viktigste her var ikke innholdet i talen, men fremførelsen av talen og der lyktes han hundre prosent. Talen var en stor suksess.

POSITIV: Eirik Bergesen mener Biden lyktes med fremførelsen av talen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Uvanlig

Ifølge Bergesen ble denne talen veldig annerledes fra tidligere taler.

– Disse talene handler ofte om hva man har fått til i tall og fakta. Denne gangen var det noe annet. Det var en tale som peker fremover – det var en valgkamptale. Det er uvanlig, ikke minst som en tale fra demokratene, sier han.

Og når det gjelder rivalen Donald Trump, ble han ikke nevnt med navn en eneste gang i løpet av talen. I stedet ble han referert til som «forgjengeren min» av Biden.

– Biden dro et veldig klart skille mellom seg selv og Trump. Ikke minst da han nevnte Trumps oppfordring til Russland om at de kan gjøre «hva de faen de vil» med Nato-land som ikke bidrar nok.