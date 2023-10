Ekspert mener IS og al-Qaida har ønsket seg dette

Israels teppebombing av Gazastripen øker risikoen for mer radikalisering og ekstremisme, mener eksperter. Også her hjemme.

Krigen mellom Israel og Hamas er den blodigste konflikten i regionen på mange tiår.

I tre uker har Israel bombet Gazastripen med mål om å utrydde Hamas, etter terrorangrepet mot Israel.

Sivilbefolkningen rammes av bombingen. Tusenvis av palestinere er drept hittil, og på Gazastripen er 1,4 millioner mennesker fordrevet.

I Israel er 1400 personer drept.

– Ringvirkninger

Det kan få konsekvenser, også utenfor Israel og Palestinas grenser.

– Jeg tror vi kommer til å få se ringvirkninger av konflikten på sikt. Også når det gjelder internasjonal terror, sier Petter Nesser, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Nesser mener terrorgrupper som IS og al-Qaida, kan tenkes å rekruttere flere medlemmer nå.

EKSPERT: Petter Nesser forsker på terror og ekstremisme ved FFI. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB.

Både i Midtøsten, og i Vesten.

– De kan bruke denne konflikten til å mobilisere unge mennesker som er sinte på Israel, sier han.

Nesser viser til at en mann tilknyttet IS nylig ble pågrepet i Tyskland, mistenkt for å ha planlagt terrorangrep mot en demonstrasjon til støtte for Israel.

Saken er omtalt i Deutsche Welle.

– Tung symbolikk

Cecilie Hellestveit, forsker og ekspert på folkerett, understreker at krigen har en tung symbolsk betydning for mange.



– Den setter jøder og muslimer opp mot hverandre, men symbolsk setter den også rike vestlige land opp mot fattige land i sør. Israel representerer tidligere kolonimakter, mens palestinere representerer de fattige og rettsløse, sier hun.

EKSPERT: Cecilie Hellestveit, folkerettsekspert, er bekymret for hva konsekvensene av krigen kan bli. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Når bildene og historiene fra Gazastripen blir formidlet ut til verden, så oppstår det mye raseri som egentlig ikke handler om Gaza, ifølge Hellestveit.

– Det handler om hva Gaza representerer og hva Israel og deres militære og teknologiske overmakt representerer, legger hun til.

SINNE: Demonstranter viste støtte til palestinere på Gazastriper under en markering i London i helgen. Konflikten skaper sinne i mange land, ifølge Hellestveit. Foto: REUTERS/Susannah Ireland.

Hun får støtte fra Nesser.

Han forklarer at den betente konflikten mellom Israel og Palestina lenge har vært sentral for flere islamistiske og jihadistiske grupper.



– Palestina-spørsmålet ligger i kjernen av ideologien, også for grupper som opererer internasjonalt. Grupper som IS og al-Qaida har lenge ønsket å mobilisere rundt denne konflikten, og bruker den veldig mye i sin propaganda, sier Nesser.

At konflikten nå har blusset opp så mye, skaper grobunn for mer radikalisering og ekstremisme, mener han.

– Negativ utvikling her hjemme



Terrortrusselen i Norge kan være påvirket av krigen i Midtøsten. PST bekrefter at de følger situasjonen tett.

– Vi ser enkelte negative utviklingstrekk her hjemme. Men foreløpig er det ingen vesentlige endringer i våre trusselvurderinger som kan knyttes til militæroperasjonen som foregår på Gazastripen, sier pressekontakt Eirik Veum.

FØLGER MED: Kommunikasjonssjef i PST, Eirik Veum varsler en ny vurdering denne uken. Her sammen med PST-sjef Beate Gangås. Foto: Heiko Junge/NTB.

PST følger ekstra nøye med på palestinske og jødiske miljøer i Norge nå, og bekrefter at de skal gjøre en ny vurdering av trusselbildet veldig snart.

Nesser understreker at krigen framfor alt skaper polarisering, og store avstander mellom mennesker og stater.

Han mener det kan skape økt støtte i ekstremistiske grupperinger i flere land. Blant annet Norge.

– Det er skarpe fronter mellom de som støtter de to partene i konflikten, sier Nesser.

Hellestveit mener vi i Vesten nå må være oppmerksomme på hvordan vi behandler konflikten i Midtøsten.



– Jeg er bekymret for at sinnet nå vil kanalisere seg mot vestlige stater. Jeg tror at dette kan øke risikoen på sikt, sier Hellestveit.

Hun understreker at EU har Hamas på terrorlisten. De holder også fast på sin støtte til Israel.

– Det finnes mange som ser en forskjell i for eksempel europeiske lands argumentasjon om Russlands krig mot Ukraina og det som nå foregår i Midtøsten.